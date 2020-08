Go Metals Corp. beginnt mit Bohrungen auf Liegenschaft Monster

Vancouver, 26. August 2020 - Go Metals Corp. ("Go Metals" und/oder das "Unternehmen") (CSE: GOCO) gibt bekannt, dass das Unternehmen jetzt ein Bohrgerät zu den Bohrstellen auf dem Projekt Monster transportiert hat. Das Projekt liegt 90 km nördlich von Dawson City, Yukon. Das IOCG-Projekt (Iron Oxide, Copper, Gold; Eisenoxid, Kupfer, Gold) Monster umfasst 63 Quadratkilometer der stark höffigen Wernecke-Brekzien im Ogilvie-Gebirge und traditionellen Gebiet der Tr?ondëk Hwëch?in First Nation.Das Bohrgerät ist jetzt vor Ort auf Bohrplattform Nr. 1 und hat mit der Arbeit begonnen. Während der Bauarbeiten an den Bohrplattformen entdeckten die Arbeiter unter den Plattformen 1 bis 4 eine disseminierte Kupferoxid- und Sulfidvererzung. Direkt unter der 5. Bohrplattform befindet sich eine massive Hämatitalteration, die ebenfalls ein wichtiger Vektor für die Vererzung des IOCG-Typs ist.Die Bohrziele, die im Rahmen des Bohrprogramms 2020 überprüft werden, basieren auf einer Kombination aus Kartierungen der Alteration, Magnetik- und Gravitationserkundungen, Prospektionsarbeiten und spezifischem Widerstand/IP-Erkundung. In den nächsten zwei Wochen plant das Unternehmen, mindestens 6 der vorrangigen Ziele zu überprüfen.Scott Sheldon, CEO von Go Metals, kommentiert: "Das Freilegen bisher unbekannter Übertagevererzung direkt unter unseren Bohrplattformen ist ein starker Vertrauensbeweis für unsere Zielbestimmungsmethoden. Das Unternehmen hat in den letzten zwei Jahren auf dem Projekt erhebliche Vorarbeiten durchgeführt, und wir sind begeistert von diesen positiven Indikatoren, dass wir auf dem richtigen Weg sind."Adrian Smith, P.Geo., ist gemäß National Instrument 43-101 die qualifizierte Person für das Unternehmen und hat die in dieser Pressemitteilung präsentierten technischen Informationen geprüft.Die Vorgehensweise des Unternehmens ist, auf lokales Talent zurückzugreifen und lokale Territorien zu respektieren bei Beibehaltung des Potenzials für neue Entdeckungen. Go Metals beabsichtigt die Entdeckung von Energiemetallprojekten, um die Bedarfsdeckung einer batteriebetriebenen Zukunft zu unterstützen.Scott Sheldon, PresidentTel: 604.725.1857E-Mail: scott@gometals.caDies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.