Manganese X Energy und Kemetco Research verbessern Fließschema-Optimierung

Montreal, 10. September 2020 - Manganese X Energy Corp. (TSX-V: MN, FWB: 9SC2, OTC: MNXXF) (Mangan X oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es weitere positive metallurgische Ergebnisse von Kemetco Research Inc. (Kemetco) im Hinblick auf den Entwicklungsprozess erhalten hat, der nun eine größere Effizienz und eine verbesserte Wirtschaftlichkeit auf dem Weg zur Kommerzialisierung gezeigt hat.Das Unternehmen hat Phase 1 abgeschlossen, in der Mangansulfat mit einer Reinheit von über 99,95 Prozent und einem niedrigen Gehalt an Basis- sowie Alkalimetallen unter Verwendung von Material von seiner Battery Hill-Liegenschaft gewonnen wurde. Dies ist ein revolutionärer Erfolg, der beweist, dass das Ressourcenmaterial mit Elektrofahrzeugen und anderen Anforderungen kompatibel sein kann.Es wurden unterschiedliche metallurgische Phase-2-Pilot-Massentests durchgeführt und die Ergebnisse hinsichtlich der Optimierung der Laugung, Neutralisierung und Feststoff-Flüssigkeit-Abscheidung sind äußerst positiv. Das Unternehmen treibt die Entwicklung eines praktikablen Extraktionsprozesses und eines Fließschemas weiter voran, um die Reinigungsschritte weiter zu reduzieren, was im Erfolgsfall zu erheblichen Kostenvorteilen führen könnte.Pilot-Rüttellaugungstests im Labormaßstab unter einer Reihe von Betriebsbedingungen sowie die Aufbereitung des Ausgangsmaterials zur Optimierung der Manganextraktion werden fortgesetzt. Das Unternehmen entwickelt zusammen mit Kemetco ein kommerziell verwertbares Fließschema zur Herstellung von ultrahochreinen Manganprodukten in Batteriequalität für den wachsenden Elektrofahrzeug- und Energiespeichersektor unter Verwendung der ethischen und nachhaltigen nordamerikanischen Mineralisierung bei Battery Hill.Martin Kepman, CEO von Manganese X Energy, sagte: Wir freuen uns über die kontinuierliche Validierung der Verwendung von Mangan in den Bereichen Elektrofahrzeuge und Energiespeicher. Mangansulfat (MnSO4) hat sich als wesentliches Batteriematerial für Elektrofahrzeuge erwiesen. Der Einsatz von MnSO4 wird von der Notwendigkeit angetrieben, den Preis einer Hochleistungsbatterie für Elektrofahrzeuge pro Kilowattstunde zu senken. Unsere Absicht besteht darin, einen kostengünstigen Produktionsprozess unter Verwendung von Erzen mit niedrigem bis mittlerem Mangangehalt zu etablieren, die in unserem Konzessionsgebiet in New Brunswick leicht verfügbar sind. Wir haben eine großartige Gelegenheit, unser wertvolles Projekt zu nutzen und eine nordamerikanische Energielösung anzubieten, die ethisch, wirtschaftlich und kohlenstoffarm ist. Manganese X hat es sich zur Aufgabe gemacht, Manganbergbauprojekte in Nordamerika mit großem Potenzial zu erwerben und voranzutreiben. Das Unternehmen hat die Absicht, die Lithiumionenbatteriebranche und andere alternative Energiesektoren mit Mehrwertmaterialien zu versorgen.Außerdem ist das Unternehmen bemüht, neue Methoden zu entwickeln, die aus umweltfreundlichen, geographisch und ethisch vertretbaren sowie ökologisch nachhaltigen bzw. emissionsfreien Verfahren hervorgehen und gleichzeitig Mangan zu niedrigen wettbewerbsfähigen Kosten herzustellen. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website www.manganesexenergycorp.com.Für das Board of Directors von Manganese X Energy Corp.Martin Kepman, CEO & DirectorE-Mail: martin@kepman.comTel: 1-514-802-1814Vorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen: Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.Diese Pressemitteilung enthält " zukunftsgerichtete Informationen", einschließlich Aussagen hinsichtlich der zukünftigen Explorationsergebnisse des Unternehmens. Diese zukunftsgerichteten Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich von jeglichen zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen des Unternehmens unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Diese und andere Risiken werden in den Unterlagen des Unternehmens auf SEDAR offengelegt, die die Investoren vor jeder Transaktion, die die Wertpapiere des Unternehmens betrifft, überprüfen sollten. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen werden zum Datum dieser Pressemitteilung zur Verfügung gestellt und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, außer der gesetzlich vorgeschriebenen, jegliche zukunftsgerichtete Informationen aus irgendeinem Grund zu aktualisieren. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als korrekt erweisen werden, und der Leser wird davor gewarnt, sich unangemessen auf solche zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!