International Tower Hill mit Chance oder Verderben!

Die Aktie von International Tower Hill Mines Ltd. konnte im Juniverlauf einen dynamischen Ausbruch über den Widerstand bei 1,30 USD vollziehen. Im nachfolgenden Juli konnte hierbei ein frisches Mehrjahreshoch bei 2,27 USD ausgebildet werden. Seither dominieren die Gewinnmitnahmen und drei Monate in Abfolge mit Verlusten hinterlassen ihre Spuren. Aktuell im Bereich der nunmehrigen Unterstützung bei 1,30 USD müssen die Käufer zurückkommen, um eine größerer Umkehr zu vermeiden. Daher könnte sich das aktuelle Niveau als nochmalige Kaufchance für risikofreudige Anleger herauskristallisieren. Bei möglichen Kaufwellen könnten hier Zugewinne bis 1,75 USD, 2,00 bzw. 2,27 UUSD erfolgen.Sollten jedoch die Verkäufer weiteren Druck ausüben, könnte es bei längerer Zeit unter dem Niveau von 1,30 USD kritisch werden. Insbesondere bei Notierungen unter 1,08 USD müsste mit größerer Abgabebereitschaft in Richtung von mindestens 0,70 USD gerechnet werden.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.