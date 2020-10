GoGold meldet Probenergebnisse von La Trini

GoGold Resources Inc. veröffentlichte gestern neue Bohrergebnisse von seiner Lagerstätte La Trini. Die Lagerstätte ist Teil des Projekts Los Ricos North.Das Bohrloch LRGT-20-033 lieferte dort beispielsweise einen Abschnitt von 21,8 Metern mit 335 g/t Silberäquivalent, bestehend aus 130 g/t Silber und 2,73 g/t Gold. Innerhalb dieses Abschnitts fanden sich 5,6 Meter mit 1.070g/t Silberäquivalent, bestehend aus 365 g/t Silber und 9,40 g/t Gold.Das Bohrloch LRGT-20-011 schnitt 22,5 Meter mit 261 g/t Silberäquivalent, bestehend aus 158 g/t Silber und 1,37 g/t Gold. Darin fand sich ein Kern mit höheren Gehalten von 17,2 Metern mit 330 g/t Silberäquivalent."Unser Explorationsprogramm bei dem La-Trini-Ziel bei Los Ricos North liefert weiterhin gute Ergebnisse und ein besseres Verständnis für die hochgradige Mineralisierung. Unser Bohrprogramm bei Los Ricos North wird von La Trini in Richtung Salomon-Favor rasch ausgeweitet. Derzeit sind 6 Bohrgeräte im Einsatz und es ist geplant, in den nächsten 60 Tagen auf 8 bis 10 Bohrgeräte zu erhöhen", erklärt Brad Langille, Präsident und CEO.© Redaktion MinenPortal.de