Major Precious Metals Corp. ernennt Projektmanager für das Projekt Skaergaard

Vancouver, 07. Oktober 2020 - Major Precious Metals Corp. ("Major Precious Metals" oder das "Unternehmen") (CSE: SIZE | OTC: SIZYF | FRANKFURT: 3EZ) gibt die Ernennung von Herrn James (Jim) Sparling, MBA, P.Geo. zum Projektmanager für das Projekt Skaergaard ("Skaergaard") bekannt.Herr Sparling ist ein professioneller Geologe (P.Geo.) mit einem B.Sc. in Advanced Geology (1984) von der University of Saskatchewan und MBA (2003) von der Royal Roads University School of Business. Er verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung im Explorationsmanagement sowie im Tagebau und Untertagebau, einschließlich umfassender Erfahrung in der Exploration unedler Metalle, Gold und Nickel. Herr Sparling arbeitete von 1994 bis 2003 und von 2009 bis 2011 als Leiter eines Geophysik-Teams, Projektgeologe und leitender Explorationsgeologe bei HudBay Minerals Inc. ("Hudbay"). Er war Teil des Hudbay-Explorationsteams, das vier wirtschaftliche Erzkörper entdeckte, die abgebaut wurden, einschließlich der Mine 777 in Flin Flon, Manitoba, die noch in Betrieb ist. Diese bedeutenden Entdeckungen führten dazu, dass das Hudbay-Team im Jahr 2001 mit dem renommierten PDAC Bill Dennis Award für Entdeckungs- und Prospektionserfolge in Kanada ausgezeichnet wurde.Bevor er zu Major Precious Metals kam, war Herr Sparling in verschiedenen Führungspositionen für eine Reihe von in Vancouver ansässigen Bergbauunternehmen tätig, zuletzt als Projektmanager für North American Nickel Inc. auf ihrer Liegenschaft Maniitsoq in Westgrönland. Während sechs Explorationssaisonen (2013-2018) verwaltete er allein oder gemeinsam den Einsatz von Explorationskapital in Höhe von 62 Mio. CAD, darunter 51.345 Bohrmeter mit elektromagnetischen (EM) Untersuchungen in den Bohrlöchern und übertägigen EM-Puls-Programmen sowie wichtiger geologischer Kartierungs-, Prospektions- und Probenentnahmeprogramme.Paul Ténière, President und CEO der Major Precious Metals, kommentierte: "Wir freuen uns sehr, jemanden von Jims Kaliber und Erfahrung in unser Team aufzunehmen, da seine starke Fachkompetenz im Bereich Explorationsmanagement und Logistik in Grönland für die erfolgreiche Implementierung und Durchführung unserer geplanten Explorations- und Bohrprogramme in Skaergaard im Jahr 2021 von entscheidender Bedeutung sein wird. Die erste logistische Planung für diese Explorationsprogramme, einschließlich einer Verbesserung des Feldlagers, läuft derzeit unter Jims Management."Der Abschluss der Skaergaard-Akquisition unterliegt weiterhin der Genehmigung der Canadian Securities Exchange ("CSE"). Eine endgültige Entscheidung wird in Kürze erwartet. Major Precious Metals arbeitet auch weiterhin mit RPA an der Fertigstellung einer Mineralressourcenschätzung, die die Grundlage für eine wirtschaftliche Erstbewertung (PEA, Preliminary Economic Assessment) der Skaergaard-Liegenschaft bilden wird.Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Paul Ténière, P.Geo., President und CEO der Major Precious Metals Corp., gemäß NI 43-101 eine qualifizierte Person, zusammengestellt und genehmigt.Im Namen des Board of DirectorsMajor Precious Metals Corp.Paul Ténière, P.Geo., President & Chief Executive OfficerSuite 810 - 789 West Pender StreetVancouver, BC V6C 1H2Tel.: (604) 687-2038 Major Precious Metals ist ein kanadisches Junior-Bergbau- und Explorationsunternehmen mit Sitz in Vancouver, BC, das ein diversifiziertes Portfolio an Explorationsliegenschaften innerhalb einiger der vielversprechendsten Edel- und Basismetallvorkommen weltweit besitzt. Major Precious Metals befasst sich auch mit dem Erwerb und der Erkundung von Edelmetallprojekten in der Nähe oder angrenzend an bestehende Bergbaubetriebe, die von etablierten Bergbauunternehmen kontrolliert werden.Major Precious Metals ist an der Canadian Securities Exchange ("CSE") notiert und seine Stammaktien werden unter dem Tickersymbol "SIZE" gehandelt. Weitere Informationen zu Major Precious Metals finden Sie bei SEDAR unter www.sedar.com sowie bei der CSE unter www.theCSE.com.Weder die Canadian Securities Exchange noch ihre Marktregulierungsbehörde (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.