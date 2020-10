Gold Chartanalyse: Reicht das aus für höhere Kurse?

Goldpreis Chartanalyse: Hier können die ersten Widerstände gebrochen sein (Chart: TradingView

Der abgebildete Tageschart zeigt die Kursentwicklung des in New York gehandelten Gold-Futures (GC) seit Mai 2020 bei einem letzten Kurs von 1.926,2 $. Jeder Kursstab stellt die Kursbewegung für einen Tag dar.Die vergangene Woche verlief bis Donnerstag verhalten unter dem SMA20 (blaue Linie) abwärts. Am Freitag gab es einen stärkeren Impuls über die Widerstandscluster aus dem SMA20, der kurzfristigen Abwärtstrendlinie (rot) und des Hochs aus 2011. Am Tageshoch konnte der Goldpreis 1.936,8 $ erreichen.Der Schlusskurs nur knapp über der Marke des alten Hochs aus 2011 muss nicht wirklich einen Bruch dieses Widerstands bedeuten. Der fallende SMA50 (grüne Linie) könnte einer weiteren Aufwärtsbewegung ebenfalls entgegen wirken. Dennoch kann die Stärke am Freitag auf einen Anschlussimpuls hindeuten, der das September-Hoch ins Visier nehmen würde.Nun sollte die kommende Woche zeigen, ob sich die Kurse über den Widerständen behaupten und auch der SMA50 genommen werden kann. Gute Wahrscheinlichkeit hat eine Fortsetzung des von 1.850 $ aus gestarteten kleinen Aufwärtstrends.Das kurzfristig positive Chartbild würde sich wieder neutralisieren, wenn das August-Tief erneut unterschritten wird.© Christian Möhrer