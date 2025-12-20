Goldpreis könnte noch ein Allzeithoch bescheren

Goldpreis Prognose: Kurs im Stundenchart (Chart: TradingView

Goldpreis Prognose Tageschart - diese & nächste Woche (Chart: TradingView

• Update der Gold-Prognose und Chartanalyse am 20.12.25, um 09:29 Uhr, bei 4.338 US-Dollar• Erwartete Tagesspanne: 4.320 $ bis 4.410 $Der seit August etablierte Aufwärtstrend hat sich im Oktober bei Rekordwerten im 4.380er $-Bereich erschöpft und dem angestauten Korrekturbedarf nachgegeben.An der 4.000er $-Marke war genügend Nachfrage für eine Erholung vorhanden, sodass der Goldpreis die jüngsten Zwischenhochs bei 4.245 $ und 4.264 $ überwinden konnte. Die positive Tendenz hat den Kurs in der vergangenen Woche direkt an das Allzeithoch geführt, für einen Ausflug darüber reichte die Kraft jedoch noch nicht aus. Zum Start in die neue Woche bleibt daher abzuwarten, ob der Preis dem Trendkanal folgt und bereits am Montag in Richtung der oberen Grenze zielt oder zunächst die Schiebephase über dem Vorwochentief fortsetzt.• Nächste Widerstände: 4.381 $• Wichtige Unterstützungen: 4.271 | 4.245 $ | 4.161 $• Erwartete Tagesspanne: 4.280 $ bis 4.370 $ alternativ 4.350 $ bis 4.450 $Abhängig vom Wochenstart könnte der Kurs am Dienstag weitere Rekorde erreichen. Die moderate Aufwärtstrendstruktur innerhalb des Trendkanals spräche jedoch eher für eine Bewegung in Richtung der 4.200er $-Marke, zumal in der kurzen Feiertagswoche geringere Handelsaktivität zu erwarten ist.Zur Einordnung der aktuellen Situation werfen wir einen Blick auf den Tageschart. Hier läuft der Kurs in einem Aufwärtstrend und zielt mithilfe der steigenden 20-Tage-Linie auf das Allzeithoch. Dort dürfte sich auch bei einem Ausbruchsversuch zunächst Widerstand abzeichnen, sodass ein Pullback in den 4.200er $-Bereich möglich bleibt. Erst ein Bruch unter 4.100 $ würde weitere Verluste bis in den 3.700er $-Bereich auslösen.• Mögliche Wochenspanne: 4.190 $ bis 4.430 $Aus dem Chartbild heraus liegt der Fokus auf nahen Unterstützungen durch den 20- und 50-Tage-Durchschnitt, die einen Ausbruch über 4.400 $ forcieren könnten. Mit Blick auf die kommenden Feiertage und geringere Marktaktivität über den Jahreswechsel wäre jedoch eine Tradingrange über der 4.000er $-Marke zu erwarten, in der die Basis für spätere Zugewinne liegen dürfte. Lediglich starker Druck auf die runde Marke würde auf einen Test des 3.600er $-Bereichs hindeuten.• Mögliche Wochenspanne: 4.160 $ bis 4.390 $ alternativ 4.250 $ bis 4.480 $© Christian Möhrer: Für eine visuelle Darstellung ist weniger oft mehr. So beschränken wir uns im Chart auf bewährte Instrumente. In der Regel kommen die gleitenden Durchschnitte (impleovingverage = SMA) zur Anwendung. Darüber hinaus nahe Unterstützungen und Widerstände sowie kurz- und längerfristige Abwärts- und Aufwärtstrendlinien:• blaue Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 20 Perioden• grüne Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 50 Perioden• orange Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 200 Perioden• schwarz gestrichelte Linie = Unterstützungen und Widerstände aus vorherigen Hochs und Tiefs• grün gestrichelte Linie = Langfristige Aufwärtstrendlinie oder Unterstützung (Serie von Tiefpunkten)• rot gestrichelte Linie = Langfristige Abwärtstrendlinie oder Widerstand (Serie von Hochpunkten)• graue Linie = kurzfristige Trendlinie (temporäre Verwendung)