Silberpreis: Ausbruch nähert sich der 70er $-Marke

Silberpreis Prognose Tageschart - diese & nächste Woche (Chart: TradingView

• Update der Silberpreis-Prognose und Chartanalyse am 20.12.25 bei 67,15 $Das im zweiten Halbjahr etablierte Ausbruchsszenario setzt der Silberpreis nach kurzem Ringen an der 50er $-Marke nun eindrucksvoll fort und zielt auf Rekorde über 70 $.Kurzfristig stützt die violette Trendlinie den Bewegungszweig inklusive der Korrekturkerzen. Damit bleibt Anschlussdynamik möglich, die im Wochenverlauf bereits die 70er $-Marke ansteuern könnte. Lediglich eine Kombination aus stärkeren Gewinnmitnahmen und Bruch unter 64 $ würde auf einen Test des Vorwochentiefs hinauslaufen.• Mögliche Wochenspanne Bullen: 64,10 $ bis 70,40 $• Alternative Kursspanne Bären: 60,90 $ bis 67,20 $• Nächste Widerstände: 67,45 $ = Allzeithoch 2025• Wichtige Unterstützungen: 61,49 $ = Vorwochentief | 54,46 $ = OktoberhochIm vorherrschend positiven Chartbild liegt das Augenmerk auf der violetten Trendlinie. Sollte der Kurs im Ausbruchsmodus bleiben, dürfte die 70er $-Marke überschritten werden. Zeigt sich dort erster Widerstand, könnte sich zunächst eine Konsolidierungsphase beziehungsweise ein Rücksetzer bilden. In einer derartigen Pendelbewegung bliebe die Annäherung des 20-Tage-Durchschnitts abzuwarten, wodurch sich ein flacherer Trendverlauf oder eine Tradingrange zwischen 59 $ und 71 $ ergeben würde.• Mögliche Wochenspanne: 67,20 $ bis 73,10 $ alternativ 61,40 $ bis 67,90 $© Christian Möhrer: Für eine visuelle Darstellung ist weniger oft mehr. So beschränken wir uns im Chart auf bewährte Instrumente. In der Regel kommen die gleitenden Durchschnitte (impleovingverage = SMA) zur Anwendung. Darüber hinaus nahe Unterstützungen und Widerstände sowie kurz- und längerfristige Abwärts- und Aufwärtstrendlinien:• blaue Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 20 Perioden• grüne Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 50 Perioden• orange Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 200 Perioden• schwarz gestrichelte Linie = Unterstützungen und Widerstände aus vorherigen Hochs und Tiefs• grün gestrichelte Linie = Langfristige Aufwärtstrendlinie oder Unterstützung (Serie von Tiefpunkten)• rot gestrichelte Linie = Langfristige Abwärtstrendlinie oder Widerstand (Serie von Hochpunkten)• graue Linie = kurzfristige Trendlinie (temporäre Verwendung)