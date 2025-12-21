Menü Artikel
Silberpreis: Ausbruch nähert sich der 70er $-Marke

09:36 Uhr  |  Christian Möhrer
Silberpreis Prognose für diese Woche:

• Update der Silberpreis-Prognose und Chartanalyse am 20.12.25 bei 67,15 $


Kurze Einordnung im Rückblick:

Das im zweiten Halbjahr etablierte Ausbruchsszenario setzt der Silberpreis nach kurzem Ringen an der 50er $-Marke nun eindrucksvoll fort und zielt auf Rekorde über 70 $.


Silberpreis Prognose:

Kurzfristig stützt die violette Trendlinie den Bewegungszweig inklusive der Korrekturkerzen. Damit bleibt Anschlussdynamik möglich, die im Wochenverlauf bereits die 70er $-Marke ansteuern könnte. Lediglich eine Kombination aus stärkeren Gewinnmitnahmen und Bruch unter 64 $ würde auf einen Test des Vorwochentiefs hinauslaufen.

• Mögliche Wochenspanne Bullen: 64,10 $ bis 70,40 $
• Alternative Kursspanne Bären: 60,90 $ bis 67,20 $

Silberpreis Prognose Tageschart - diese & nächste Woche (Chart: TradingView)


• Nächste Widerstände: 67,45 $ = Allzeithoch 2025
• Wichtige Unterstützungen: 61,49 $ = Vorwochentief | 54,46 $ = Oktoberhoch


Silber Prognose für nächste Woche:

Im vorherrschend positiven Chartbild liegt das Augenmerk auf der violetten Trendlinie. Sollte der Kurs im Ausbruchsmodus bleiben, dürfte die 70er $-Marke überschritten werden. Zeigt sich dort erster Widerstand, könnte sich zunächst eine Konsolidierungsphase beziehungsweise ein Rücksetzer bilden. In einer derartigen Pendelbewegung bliebe die Annäherung des 20-Tage-Durchschnitts abzuwarten, wodurch sich ein flacherer Trendverlauf oder eine Tradingrange zwischen 59 $ und 71 $ ergeben würde.

• Mögliche Wochenspanne: 67,20 $ bis 73,10 $ alternativ 61,40 $ bis 67,90 $


© Christian Möhrer
www.kagels-trading.de



Welche Werkzeuge und Indikatoren verwendet Ihr im Chart? (Legende): Für eine visuelle Darstellung ist weniger oft mehr. So beschränken wir uns im Chart auf bewährte Instrumente. In der Regel kommen die gleitenden Durchschnitte (Simple Moving Average = SMA) zur Anwendung. Darüber hinaus nahe Unterstützungen und Widerstände sowie kurz- und längerfristige Abwärts- und Aufwärtstrendlinien:

• blaue Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 20 Perioden
• grüne Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 50 Perioden
• orange Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 200 Perioden
• schwarz gestrichelte Linie = Unterstützungen und Widerstände aus vorherigen Hochs und Tiefs
• grün gestrichelte Linie = Langfristige Aufwärtstrendlinie oder Unterstützung (Serie von Tiefpunkten)
• rot gestrichelte Linie = Langfristige Abwärtstrendlinie oder Widerstand (Serie von Hochpunkten)
• graue Linie = kurzfristige Trendlinie (temporäre Verwendung)


Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar.



