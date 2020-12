Adventus und Salazar: 1. Ergebnisse des Bohrprogramms 2020-2021 auf El Domo

Bohrloch Von Bis MächtigkCu Au Zn Ag Pb CuEq(Ca. wahre

- 6,41% Kupferäquivalent auf 12,28 Metern mit 2,77% Kupfer, 1,76 G/T Gold, 1,79% Zink, 155,3 G/T Silber und 0,15% BleiToronto, 21. Dezember 2020 - Adventus Mining Corp. ("Adventus") (TSX-V: ADZN, OTCQX: ADVZF) und Salazar Resources Ltd. ("Salazar") (TSX-V: SRL) (zusammen die "Partner") freuen sich, erste Infill- und Explorationsbohrergebnisse aus der vulkanogenen Massivsulfid-Lagerstätte El Domo bekannt zu geben und ein Status-Update zu ihrem regionalen Bohrprogramm im Zielgebiet La Vaquera zu geben, die sich beide innerhalb des 21.537 Hektar großen Projekts Curipamba in Zentral-Ecuador befinden.- CURI-340 durchteufte 18,70 Meter mit 1,82 % Kupfer, 1,27 g/t Gold, 1,19 % Zink, 103,2 g/t Silber und 0,10 % Blei für 4,32 % CuÄq. - einschließlich 12,28 Meter mit 2,77 % Kupfer, 1,76 g/t Gold, 1,79 % Zink, 155,3 g/t Silber und 0,15 % Blei für 6,41 % CuÄq.- CURI-341 durchteufte 4,34 Meter mit 1,13 % Kupfer, 7,16 g/t Gold, 9,72 % Zink, 495,7 g/t Silber und 2,59 % Blei für 15,90 % CuÄq. - einschließlich 3,32 Meter mit 0,90 % Kupfer, 8,78 g/t Gold, 11,94 % Zink, 626,0 g/t Silber und 3,33 % Blei für 19,25 % CuÄq.Explorationsbohrungen zur Erkundung der östlichen Ausdehnung von El Domo:- CURI-339 durchteufte 9,23 Meter mit 1,53 % Kupfer, 0,47 g/t Gold, 0,02 % Zink und 1,6 g/t Silber (1,92 % CuÄq.) - einschließlich 4,12 Meter mit 3,40 % Kupfer, 0,50 g/t Gold, 0,03 % Zink und 2,7 g/t Silber (3,82 % CuÄq.).Christian Kargl-Simard, Präsident und CEO von Adventus, kommentierte: "Die Aktivitäten auf dem Curipamba-Projekt sind voll angelaufen, sechs Bohrgeräte drehen sich, um die Machbarkeitsstudie für El Domo zu unterstützen und regionale Ziele auf neue Entdeckungen zu testen. Wir erwarten kontinuierliche Diamantbohrergebnisse im Laufe des Jahres 2021, wobei sich bereits 6 Bohrungen im Untersuchungslabor befinden. Die heutigen Ergebnisse bestätigen erneut, dass El Domo eines der hochgradigsten unerschlossenen Polymetallprojekte der Welt ist und dass es vielversprechend ist, die Grenzen von El Domo weiter nach Osten zu erweitern."Die Abbildungen 1 und 2 skizzieren die Bohrstandorte für die vier Bohrergebnisse, die in dieser Pressemitteilung beschrieben werden, sowie für die Bohrungen, die sich derzeit im Untersuchungslabor befinden oder in Arbeit sind. Die Koordinaten der Bohrkragenstandorte sind für das Infill- und das Explorationsbohrprogramm in Tabelle 1 bzw. Tabelle 2 am Ende dieser Pressemeldung zusammengefasst.Zur Unterstützung der laufenden Machbarkeitsstudie für die Erschließung von El Domo (siehe Pressemitteilung vom 2. Dezember 2020) wurde ein 4.960 Meter langes Infill-Definitionsbohrprogramm konzipiert, um die maximale Umwandlungsrate von angezeigten in gemessene Mineralressourcen zu erreichen und auch um zusätzliches metallurgisches Material zu gewinnen, um die weit fortgeschrittenen verfahrenstechnischen Überlegungen weiter zu verfeinern. Das aktuelle Infill-Definitionsbohrprogramm wurde optimiert und so konzipiert, dass nur 15 Plattformen für alle 42 geplanten Bohrlöcher verwendet werden. Derzeit wurden 13 Infill-Definitionsbohrungen mit insgesamt 1.507,5 Metern von den geplanten 4.960 Metern erfolgreich abgeschlossen, wobei zwei Bohrungen mit insgesamt weiteren 67,1 Metern im Gange sind.Bohrloch CURI-340 durchteufte einen mächtigen Abschnitt mit einer Massivsulfidmineralisierung von 99,00 bis 117,70 Metern mit einem Gehalt von 1,82 % Kupfer, 1,27 g/t Gold, 1,19 % Zink, 103,2 g/t Silber und 0,10 % Blei (4,32 % CuEq). Dies beinhaltet einen kupfer- und silberreichen Teilabschnitt von 99,00 bis 101,43 Meter mit einem Gehalt von 10,57 % Kupfer, 3,47 g/t Gold, 5,04 % Zink, 630,7 g/t Silber und 0,25 % Blei (21,67 % CuEq).(1) Metalläquivalent basierend auf US$3,53/lb Cu, US$1.853,10/oz Au, US$1,29/lb Zn, US$24,53/oz Ag und US$0,93/lb Pb; mit der Anmerkung, dass bei der Berechnung des Metalläquivalents keine Anpassungen für die Metallgewinnung vorgenommen wurden.CURI-341 durchteufte eine mineralisierte Kernsteineinheit von 67,70 bis 80,06 Metern direkt in der hängenden Wand der Massivsulfidmineralisierung. Eine kupfer- und goldhaltige Untergruppe der Kernsteineinheit tritt von 70,62 bis 71,00 Meter auf und weist einen Gehalt von 4,10 % Kupfer, 3,36 g/t Gold, 2,74 % Zink, 86,9 g/t Silber und 0,31 % Blei (8,62 % CuEq) auf. Die Massivsulfidmineralisierung wurde von 80,06 bis 84,40 Meter mit einem Gehalt von 1,13 % Kupfer, 7,16 g/t Gold, 9,72 % Zink, 495,7 g/t Silber und 2,59 % Blei (15,90 % CuEq) durchteuft. Eine höhergradige Untergruppe wurde von 80,58 bis 83,90 Meter mit einem Gehalt von 0,90 % Kupfer, 8,78 g/t Gold, 11,94 % Zink, 626,0 g/t Silber und 3,33 % Blei (19,25 % CuEq) durchteuft.(1) Metalläquivalent basierend auf US$3,53/lb Cu, US$1.853,10/oz Au, US$1,29/lb Zn, US$24,53/oz Ag und US$0,93/lb Pb; mit der Anmerkung, dass bei der Berechnung des Metalläquivalents keine Anpassungen für die Metallgewinnung vorgenommen wurden.Weitere 355 Meter Bohrungen sind geplant, um die abgeleiteten Mineralressourcen in die angezeigte Kategorie umzuwandeln, wie in der Mineralressourcenschätzung 2019 definiert, während 1.200 Meter für die Sammlung geomechanischer Daten der östlichen vorgeschlagenen Tagebauwand geplant sind. Alle Ergebnisse des aktuellen Infill-Definitionsbohrprogramms werden für die Aktualisierung der Mineralressourcenschätzung für die Lagerstätte El Domo im Jahr 2021 verwendet. Die aktualisierte Mineralressourcenschätzung wird Teil der laufenden Machbarkeitsstudie für die Erschließung der Lagerstätte El Domo sein (siehe Pressemitteilung vom 2. Dezember 2020).Information: Die letzte Mineralressourcenschätzung für El Domo wurde als Teil des Berichts zur vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung mit dem Titel "Technical Report on the Preliminary Economic Assessment for the Curipamba Project - El Domo Deposit, Central Ecuador" mit Datum vom 14. Juni 2019 auf SEDAR veröffentlicht.Zwei Bohrungen über insgesamt 533 Meter wurden erfolgreich auf Explorationszielen abgeschlossen, die entlang des östlichen Randes der Mineralressourcenschätzung 2019 für El Domo identifiziert wurden, die die Grundlage für die vorläufige wirtschaftliche Bewertung war. Die Ziele haben einen doppelten Zweck, erstens um eine mögliche Erweiterung der Lagerstätte in Richtung Osten zu bewerten und zweitens, um eventuelle Lücken in den weiträumigen Bohrungen zu schließen, um das bestehende detaillierte geologische 3D-Modell zu bestätigen.Bohrloch CURI-339 durchschnitt zwei Abschnitte mit semimassiver Sulfidmineralisierung, die durch eine signifikante hydrothermale Gipsalteration getrennt sind. Der zweite Abschnitt ist eine kupferreiche semimassive Sulfidmineralisierung von 208,87 bis 218,10 Metern mit einem Gehalt von 1,53 % Kupfer, 0,47 g/t Gold, 0,02 % Zink und 1,6 g/t Silber (1,92 % CuEq). Ein Teilabschnitt der semi-massiven Sulfidmineralisierung weist von 210,90 bis 215,02 Metern einen höheren Gehalt von 3,40 % Kupfer, 0,50 g/t Gold, 0,03 % Zink und 2,7 g/t Silber (3,82 % CuEq) auf. Siehe Abbildung 3, die einen Abschnitt mit CURI-339 und das Potenzial für eine weitere Erweiterung in Richtung Osten zeigt.(1) Metalläquivalent basierend auf US$3,53/lb Cu, US$1.853,10/oz Au, US$1,29/lb Zn, US$24,53/oz Ag und US$0,93/lb Pb; mit der Anmerkung, dass bei der Berechnung des Metalläquivalents keine Anpassungen für die Metallgewinnung vorgenommen wurden.Bohrloch CURI-338 durchteufte keine Massivsulfidmineralisierung, durchquerte jedoch von 253,02 bis 295,60 Meter eine mineralisierte und hydrothermal veränderte felsische vulkanische Autobrekzie im Fußbereich. Von 253,02 bis 255,69 Meter ist ein kurzer Abschnitt mit einer Mineralisierung im Fußwandstil vorhanden, der einen Gehalt von 0,37 % Kupfer, 0,10 g/t Gold, 0,64 % Zink, 3,0 g/t Silber und 0,02 % Blei (0,71 % CuEq) aufweist.(1) Metalläquivalent basierend auf US$3,53/lb Cu, US$1.853,10/oz Au, US$1,29/lb Zn, US$24,53/oz Ag und US$0,93/lb Pb; mit der Anmerkung, dass bei der Berechnung des Metalläquivalents keine Anpassungen für die Metallgewinnung vorgenommen wurden.Update zu regionalen Bohrungen auf Curipamba - Beginn auf La VaqueraEtwa 8 km südwestlich der Lagerstätte El Domo wurde das erste regionale Explorationsbohrloch im Zielgebiet La Vaquera erfolgreich bis in eine Tiefe von 457,8 Metern abgeschlossen (CREG-001). Insgesamt wurden im Rahmen der Target Generation Initiative ("TGI") der Partner 15 überzeugende regionale Ziele definiert (siehe Pressemitteilung vom 22. Juni 2020). Von entscheidender Bedeutung für die TGI ist, dass die meisten der 15 regionalen Ziele bisher weder exploriert noch gebohrt wurden, wobei La Vaquera im TGI-Prozess am höchsten eingestuft wurde. Die Ergebnisse des regionalen Explorationsarbeitsprogramms werden bei der weiteren Erschließung von bohrbereiten Standorten in den günstigen Schichten, die die Lagerstätte El Domo beherbergen, helfen. Für die Evaluierung dieser neuen prioritären regionalen Zielgebiete ist in den Jahren 2020 und 2021 ein Mindestbohrbudget von 10.000 Metern vorgesehen.Die Kernprotokollierung und Beprobung von CREG-001 ist im Gange, wobei das Bohrgerät nun auf die zweite vorrangige Plattform im Gebiet La Vaquera umgezogen ist. Diese Bohrung ist Teil des 3.000 Meter langen Programms La Vaquera-Sesmo Sur, das voraussichtlich im ersten Quartal 2021 abgeschlossen wird. Die Koordinaten der Bohrkragenstandorte sind für das regionale Bohrprogramm in Tabelle 3 am Ende dieser Pressemitteilung zusammengefasst.Das Arbeitsprogramm des Projekts Curipamba wird von Vice President Exploration, Jason Dunning, M.Sc., P.Geo., einer qualifizierten Person gemäß NI 43-101, geleitet und überprüft. Die Mitarbeiter von Salazar sammeln und verarbeiten Proben, die sicher versiegelt und an Bureau Veritas ("BV") in Quito zur Probenaufbereitung versandt werden, wo sie zerkleinert und gemahlen werden, um einen Brei herzustellen, der dann für den Versand an die Anlage in Lima, Peru, zur Analyse aufgeteilt wird. Alle Analysedaten wurden einer internen QAQC-Validierung unterzogen; es gibt ein etabliertes Probenkontrollprogramm mit Blindproben, zertifizierten Industriestandards und Probenduplikaten für das Projekt Curipamba. Ein QAQC-Programm ist auch bei BV vorhanden und beinhaltet die Einfügung von Leerproben, Standards und Duplikat-Reanalysen von ausgewählten Proben. Das Qualitätssystem von BV erfüllt die Anforderungen der internationalen Normen ISO 9001:2000 und ISO 17025: 1999. Bei BV wird Gold mittels klassischer Brandprobe mit AAS-Abschluss analysiert, während Silber und unedle Metalle mittels einer 44-Element-Regenwassertechnik mit ICP-AES-Abschluss analysiert werden. Für Gold, Silber, Kupfer, Blei und Zink gibt es Grenzwertüberschreitungsprotokolle.Die technischen Informationen dieser Pressemitteilung wurden von Jason Dunning, M.Sc., P.Geo., Vice President Exploration von Adventus, einer nicht unabhängigen qualifizierten Person gemäß NI 43-101, geprüft und für korrekt befunden. Adventus Mining Corporation ist ein einzigartiges Kupfer-Gold-Explorations- und Entwicklungsunternehmen, das sich hauptsächlich auf Ecuador konzentriert. Zu seinen strategischen Aktionären gehören Altius Minerals Corporation, Greenstone Resources LP, Wheaton Precious Metals Corp. und die Nobis Group of Ecuador. Adventus ist federführend bei der Exploration und technischen Weiterentwicklung des Kupfer-Gold-Projekts Curipamba in Ecuador als Teil eines Earn-in-Abkommens, um eine 75%ige Beteiligung zu erhalten. Darüber hinaus ist Adventus an einer landesweiten Explorationsallianz mit seinen Partnern in Ecuador beteiligt, die bisher die Kupfer-Gold-Projekte Pijili und Santiago umfasst. Adventus kontrolliert auch ein Explorationsprojekt-Portfolio in Irland mit South32 als Finanzierungspartner sowie ein Investment-Portfolio von Aktien in mehreren Junior-Explorationsunternehmen. Adventus hat seinen Sitz in Toronto, Kanada, und ist an der TSX Venture Exchange unter dem Symbol ADZN gelistet und wird an der OTCQX unter dem Symbol ADVZF gehandelt. Salazar Resources (SRL.V) (CCG.F) konzentriert sich auf die Schaffung von Werten und positiven Veränderungen durch Entdeckung, Exploration und Entwicklung in Ecuador. Das Team verfügt über ein unübertroffenes Verständnis der Geologie im Land und hat eine wesentliche Rolle bei der Entdeckung vieler der wichtigsten Projekte in Ecuador gespielt, einschließlich der beiden neuesten operativen Gold- und Kupferminen. Salazar Resources verfügt über eine eigene Pipeline von Kupfer-Gold-Explorationsprojekten in ganz Ecuador mit der Strategie, eine weitere kommerzielle Entdeckung zu machen und nicht zum Kerngeschäft gehörende Aktiva auszufarmen. Das Unternehmen engagiert sich aktiv in den ecuadorianischen Gemeinden und hat zusammen mit der Familie Salazar die Salazar Foundation gegründet, eine unabhängige Non-Profit-Organisation, die sich für nachhaltigen Fortschritt durch wirtschaftliche Entwicklung einsetzt. Das Unternehmen hat bereits Beteiligungen an drei Projekten. An seiner ersten Entdeckung, Curipamba, hat Salazar Resources einen Anteil von 25 %, der vollständig bis zur Produktion getragen wird. An zwei Kupfer-Gold-Porphyr-Projekten, Pijili und Santiago, hat das Unternehmen einen Anteil von 20 %, der bis zum Baubeschluss voll getragen wird.Für weitere Informationen von Salazar, kontaktieren Sie bitte ir@salazarresources.com.In Europa:Schweizer Ressource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chWeder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Jegliche Aussagen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder Diskussionen darüber beinhalten (häufig, aber nicht immer, gekennzeichnet durch Wörter oder Phrasen wie "glaubt", "antizipiert", "erwartet", "wird erwartet", "geplant", "schätzt", "steht bevor", "beabsichtigt", "plant", "prognostiziert", "zielt" oder "hofft", oder Variationen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "können", "könnten", "würden", "werden", "sollten", "könnten", "werden" oder "eintreten" und ähnliche Ausdrücke) sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein.Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf, Aussagen, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die Adventus und Salazar erwarten oder voraussehen, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder können. Obwohl Adventus und Salazar versucht haben, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt eintreten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den in solchen Informationen erwarteten abweichen. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Adventus und Salazar verpflichten sich, zukunftsgerichtete Informationen nur in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen zu aktualisieren.Für weitere Informationen von Adventus kontaktieren Sie bitte Christian Kargl-Simard, President und Chief Executive Officer, unter 1-416-230-3440 oder christian@adventusmining.com. Bitte besuchen Sie auch die Adventus-Website unter www.adventusmining.com und die LinkedIn-Seite des Unternehmens unter https://www.linkedin.com/company/adventus-mining-corporation.Hinweis: UTM-Datum (Provisorisches Südamerika 1956, Zone 17)Hinweis: UTM-Datum (Provisorisches Südamerika 1956, Zone 17)Hinweis: UTM-Datum (Provisorisches Südamerika 1956, Zone 17)Abbildung 1: Karte mit der Lage der Bohrköpfe für die Bohrlöcher bei El Domo in der Pressemitteilung 20-22https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/54802/21122020_DE_ADZN_9900ADZ_inrl_20201218_corp_news_release_ddhs_ED_20-22DE.001.pngAbbildung 2: Karte mit den Bohrkragenstandorten für die Bohrlöcher bei El Domo in der Pressemitteilung 20-22https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/54802/21122020_DE_ADZN_9900ADZ_inrl_20201218_corp_news_release_ddhs_ED_20-22DE.002.png