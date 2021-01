Handel mit Wertpapieren durch Direktoren von Sibanye-Stillwater

Johannesburg, 31. Dezember 2020 - Sibanye-Stillwater , (Ticker JSE: SSW und NYSE: SBSW - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sibanye-stillwater-ltd/ ) gibt in Überein-stimmung mit den Paragraphen 3.63 bis 3.74 der JSE Limited Listings Requirements Folgendes bekannt:Name Neal John FronemanPosition CEOArt des Interesses Direkt und nutzbringendArt der Transaktion Verkauf von ADRS auf dem MarktTransaktionsdatum 28. Dezember 2020Anzahl der Aktien 20 000Aktiengattung ADRsMarktpreis pro Aktie: US$16.14Gesamtwert 322 800 US-DOLLARArt der Transaktion Verkauf von Aktien am MarktTransaktionsdatum 30. Dezember 2020Anzahl der Aktien 294 417Aktiengattung StammaktienMarktpreis pro Aktie: R59.01Gesamtwert R17 373 547.17Name Savannah DansonPosition Unabhängiges, nicht-exekutivesMitgliedArt des Interesses Direkt und nutzbringendArt der Transaktion Kauf von Aktien am MarktTransaktionsdatum 30. Dezember 2020Anzahl der Aktien 2 519Aktiengattung StammaktienMarktpreis pro Aktie: R58.94Gesamtwert R 148 469.86Gemäß Absatz 3.66 der Börsenzulassungsvorschriften wurde die erforderliche Genehmigung für den Handel mit den oben genannten Wertpapieren eingeholt.E-Mail: ir@sibanyestillwater.comJames WellstedLeiter der Abteilung Investor RelationsTel: +27 (0) 83 453 4014www.sibanyestillwater.comSponsor: J.P. Morgan Equities South Africa Proprietary LimitedIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.ch