Image Resources NL: Update kurz vor dem Jahreswechsel

Mineralsandproduzent Image kam am 31.12. noch mit einem Update heraus: Link Image Resources hat am 24.12. die letzte Lieferung im alten Jahr abgeschlossen und konnte somit im Quartal 110.000 Tonnen Mineralsand verkaufen. Dies war ein Rekord auf Quartalsbasis.Im Gesamtjahr lag Image somit bei 310.000 Tonnen insgesamt, was dann die Prognose von 300.000 - 330.000 Tonnen getroffen hat!Die finalen Zahlen werden im Quartalsbericht veröffentlicht, doch vorab geht Image davon aus, im Jahr 2020 eine Umsatzsteigerung von 20% gegenüber 2019 erzielt zu haben (ca. 174 Millionen AUD Umsatz).Der Abnahmepartner Natfort hat bereits angekündigt, im 1. Quartal die gesamte Produktion abnehmen zu wollen und es wurde bereits eine erste Lieferung für Januar eingeplant.Rückblickend wurde die Aktie aufgrund der Covid-Angst und der Sorge um fehlende Nachfrage von über 0,25 AUD auf bis zu 0,12 AUD abverkauft und am Ende sehen wir ein Rekord-Jahr für den Produzenten, während die Aktie noch bei 0,18 - 0,19 AUD notiert.Die neue Ressourcen-Kalkulation wurde auf das 1. Quartal 2021 verschoben. Dies dürfte auch der Knackpunkt sein, warum Anleger nicht stärker zugreifen. Das aktuelle Minenleben ist relativ kurz und IMAGE möchte die vorhandenen Reserven über die Ausdehnungen steigern.Da diese jedoch noch nicht vollständig ausgebohrt sind, um die Reserve-Anforderungen zu erfüllen, dauert es noch. Zudem ist nicht sicher, ob man die Genehmigungen entsprechend erhält und nicht doch zum ursprünglichen Plan zurückkehrt und die Verarbeitungsanlage auf das Atlas-Projekt verlegt.Diese Optionen wird man nun weiter genau prüfen und den Markt dann entsprechend informieren.Operativ ein starkes Jahr mit der Einhaltung der Prognosen, trotz aller Widrigkeiten im Laufe des alten Jahres. Die Firma sollte im abgelaufenen Quartal wieder sehr gut verdient haben. Im laufenden Jahr will man erstmals Dividende bezahlen.Image hat für die Zukunft diverse Optionen offen und ich denke, dass das erfahrene Management die beste Lösung für die Aktionäre finden wird.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.