Sierra Metals: Produktionsergebnisse für 2020

Konsolidierte Produktion Quartal bis GJ bis 31. Dezember 2020 31. Dezember 2019 Abw. in % 31. Dezember 2020 31. Dezember 2019 Abw. in % Verarbeitete Tonnen 778.236 731.500 6% 2.828.877 2.671.853 6% Tagesdurchsatz(1) 8.894 8.360 6% 8.083 7.634 6% Silberproduktion (in Tsd. Unzen) 922 871 6% 3.465 3.375 3% Kupferproduktion (in Tsd. Pfund) 10.626 11.308 -6% 44.262 39.889 11% Bleiproduktion (in Tsd. Pfund) 7.630 9.924 -23% 32.972 35.454 -7% Zinkproduktion (in Tsd. Pfund) 21.612 25.590 -16% 81.868 81.083 1% Goldproduktion (in Unzen) 3.363 3.615 -7% 13.771 11.632 18% Silberäquivalent (in Tsd. Unzen)(2) 3.996 5.016 -20% 16.097 18.721 -14% Kupferäquivalent (in Tsd. Pfund)(2) 29.267 32.510 -10% 118.214 111.678 6% Zinkäquivalent (in Tsd. Pfund)(2) 79.521 81.919 -3% 321.638 267.658 20%

Produktion in Yauricocha Quartal bis GJ bis 31. Dezember 2020 31. Dezember 2019 Abw. in % 31. Dezember 2020 31. Dezember 2019 Abw. in % Verarbeitete Tonnen 311.946 321.701 -3% 1.117.860 1.116.919 0% Tagesdurchsatz(1) 3.565 3.677 -3% 3.194 3.191 0% Silbergehalt (g/t) 53,74 60,14 -11% 61,55 63,24 -3% Kupfergehalt 0,95% 1,05% -10% 1,08% 1,06% 2% Bleigehalt 1,15% 1,55% -26% 1,45% 1,57% -8% Zinkgehalt 3,59% 4,05% -11% 3,77% 3,72% 1% Goldgehalt (g/t) 0,57 0,60 -5% 0,61 0,59 3% Silberausbeute 79,80% 79,75% 0% 81,53% 79,20% 3% Kupferausbeute 72,69% 75,49% -4% 74,20% 77,05% -4% Bleiausbeute 88,82% 88,39% 0% 88,63% 89,33% -1% Zinkausbeute 87,62% 89,11% -2% 88,13% 88,52% 0% Goldausbeute 19,34% 21,22% -9% 19,72% 19,74% 0% Silberproduktion (in Tsd. Unzen) 430 496 -13% 1.803 1.799 0% Kupferproduktion (in Tsd. Pfund) 4.759 5.648 -16% 19.726 20.059 -2% Bleiproduktion (in Tsd. Pfund) 7.040 9.691 -27% 31.605 34.548 -9% Zinkproduktion (in Tsd. Pfund) 21.612 25.590 -16% 81.868 81.083 1% Goldproduktion (in Unzen) 1.112 1.322 -16% 4.292 4.165 3% Kupferäquivalent (in Tsd. Pfund)(2) 18.373 23.058 -20% 75.079 78.242 -4% Zinkäquivalent (in Tsd. Pfund)(2) 49.922 58.102 -14% 204.274 187.672 9%

Produktion in Bolivar Quartal bis GJ bis 31. Dezember 2020 31. Dezember 2019 Abw. in % 31. Dezember 2020 31. Dezember 2019 Abw. in % Verarbeitete Tonnen (t) 383.607 348.434 10% 1.480.588 1.269,698 17% Tagesdurchsatz(1) 4.384 3.982 10% 4.230 3.628 17% Kupfergehalt 0,79% 0,87% -9% 0,87% 0,85% 2% Silbergehalt (g/t) 14,50 20,98 -31% 19,61 19,81 -1% Goldgehalt (g/t) 0,25 0,32 -22% 0,29 0,27 7% Kupferausbeute 88,21% 84,76% 4% 86,76% 83,02% 5% Silberausbeute 83,44% 78,69% 6% 82,73% 79,18% 4% Goldausbeute 64,41% 62,28% 3% 64,07% 63,54% 1% Kupferproduktion (in Tsd. Pfund) 5.867 5.660 4% 24.536 19.830 24% Silberproduktion (in Tsd. Unzen) 149 185 -19% 772 640 21% Goldproduktion (in Unzen) 2.017 2.216 -9% 8.860 6.975 27% Kupferäquivalent (in Tsd. Pfund)(2) 8.091 8.099 0% 35.804 27.236 31%

Produktion in Cusi Quartal bis GJ bis 31. Dezember 2020 31. Dezember 2019 Abw. in % 31. Dezember 2020 31. Dezember 2019 Abw. in % Verarbeitete Tonnen (t) 82.683 61.365 35% 230.429 285.236 -19% Tagesdurchsatz(1) 945 701 35% 658 815 -19% Silbergehalt (g/t) 160,62 120,51 33% 149,62 129,05 16% Goldgehalt(g/t) 0,19 0,14 36% 0,18 0,15 20% Bleigehalt 0,28% 0,23% 22% 0,29% 19,00% -98% Silberausbeute (Flotation) 80,37% 79,82% 1% 80,32% 79,10% 2% Goldausbeute (Laugung) 46,73% 28,36% 65% 45,75% 36,14% 27% Bleiausbeute 82,79% 74,00% 12% 82,40% 75,40% 9% Silberproduktion (in Tsd. Unzen) 343 190 81% 890 936 -5% Goldproduktion (in Unzen) 234 77 204% 619 492 26% Bleiproduktion (in Tsd. Pfund) 590 233 153% 1.367 906 51% Silberäquivalent (in Tsd. Unzen)(2) 383 209 83% 998 1.029 -3%

Prognose 2021 2020 von bis effektiv Silber (in Tsd. Unzen) 4.298 4.628 3.466 Kupfer (in Tsd. Pfund) 44.090 48.380 44.262 Blei (in Tsd. Pfund) 31.871 34.322 32.971 Zink (in Tsd. Pfund) 101.409 109.240 81.868 Gold (in Unzen) 10.691 11.720 13.771 Kupferäquivalent (in Tsd. Pfund) 129.988 141.018 118.214 Silberäquivalent (in Tsd. Unzen) 16.126 17.494 16.097

Äquivalent, Produktionsspanne Förderkostenspanne AISC-Spanne(2) Mine (1) je CuEqLb bzw. AgEqOz je CuEqLb bzw. AgEqOz Yauricocha Kupfer-Äq. (in Tsd. Pfund) 79.300-85.600 0,96-1,03 $ 1,89-1,98 $ Bolivar Kupfer-Äq. (in Tsd. Pfund) 37.500-41.500 1,00-1,07 $ 1,92-2.05 $ Cusi Silber-Äq. (in Tsd. Unzen) 1.650-1.725 13,37-14,08 $ 21,43-22,46 $

EBITDA-Spanne (in Tsd. USD) Mine von bis Yauricocha 93.400 100.200 Bolivar 47.200 54.500 Cusi 19.100 20.000 Corporate (4.700) (4.700) Gesamt 155.000 170.000

(Alle Dollarangaben beziehen sich auf US-Dollar)- Trotz der betrieblichen Herausforderungen aufgrund der COVID-19-Pandemie stieg der konsolidierte Durchsatz der Hüttenwerke 2020 im Vergleich zu 2019 um 6 % an; die Kupferäquivalentproduktion erhöhte sich 2020 um 6 %.- Produktionsprognose für 2021 zwischen 130,0 und 141,0 Mio. angloamerikanische Pfund (lb) Kupferäquivalent gegenüber einer Produktion von 118,2 Mio. Pfund im Jahr 2020.- Prognose für das EBITDA für 2021 liegt gemäß aktuellen Konsenspreisschätzungen bei ca. 155 bis 170 Mio. Dollar. Prognose für das EBITDA zu aktuellen Spot-Preisen liegt bei ca. 170 bis 185 Mio. Dollar. Sierra Metals Inc. (TSX: SMT), (BVL: SMT), (NYSE AMERICAN: SMTS), („Sierra Metals" bzw. „das Unternehmen") meldet die Produktionsergebnisse für das 4. Quartal 2020 und das gesamte Geschäftsjahr 2020 sowie die Prognosen für Produktion, Kosten, EBITDA und Investitionskosten für das Jahr 2021. Aerial Photo of Yauricocha Mine, Peru (Photo: Business Wire)Die Ergebnisse beziehen sich auf drei Untertagebauminen von Sierra Metals in Lateinamerika: die Polymetall-Mine Yauricocha in Peru sowie die Kupfermine Bolivar und die Silbermine Cusi in Mexiko.- Kupferproduktion von 44,3 Mio. Pfund – Steigerung um 11 % gegenüber 2019- Silberproduktion von 3,5 Mio. Unzen – Steigerung um 3 % gegenüber 2019- Goldproduktion von 13.771 Unzen – Steigerung um 18 % gegenüber 2019- Zinkproduktion von 81,9 Mio. Pfund – Steigerung um 1 % gegenüber 2019- Bleiproduktion von 33,0 Mio. Pfund – Rückgang um 7 % gegenüber 2019- Erzdurchsatz insgesamt: 2,8 Mio. Tonnen – Steigerung um 6 % gegenüber 2019- Konsolidierte Kupferäquivalentproduktion von 118,2 Mio. Pfund – Steigerung um 6 % gegenüber 2019, die im oberen Bereich der revidierten Prognose liegtDer jährliche Durchsatz des Unternehmens war um 6 % höher als im Jahr 2019, trotz der verschiedenen Herausforderungen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie, wie etwa die von der Regierung angeordneten Schließungen im 2. Quartal des Jahres. Die konsolidierte Jahresproduktion des Jahres 2020 von Silber, Kupfer, Zink und Gold wuchs um 3 %, 11 %, 1 % bzw. 18 %; die Bleiproduktion ging gegenüber 2019 um 7 % zurück.- Kupferproduktion von 10,6 Mio. Pfund – Rückgang um 6 % gegenüber dem 4. Quartal 2019- Silberproduktion von 0,9 Mio. Unzen – Steigerung um 6 % gegenüber dem 4. Quartal 2019- Goldproduktion von 3.363 Unzen – Rückgang um 7 % gegenüber dem 4. Quartal 2019- Zinkproduktion von 21,6 Mio. Pfund – Rückgang um 16 % gegenüber dem 4. Quartal 2019- Bleiproduktion von 7,6 Mio. Pfund – Rückgang um 23 % gegenüber dem 4. Quartal 2019Trotz der anhaltenden betrieblichen Herausforderungen aufgrund der COVID-19-Pandemie stieg der konsolidierte Erzdurchsatz im 4. Quartal 2020 gegenüber dem 4. Quartal 2019 um 6 % auf 778.236 Tonnen an; dem höheren Durchsatz aus den mexikanischen Minen im 4. Quartal 2020 stand ein Rückgang von 3 % in der Mine Yauricocha gegenüber.Die Kupferäquivalentproduktion in Yauricocha ging im 4. Quartal 2020 um 20 % zurück. Der Grund dafür war ein Rückgang des vierteljährlichen Durchsatzes um 3 % in Verbindung mit geringeren Metallgehalten und geringerer Ausbeute. In der Mine Bolivar standen einem 10 % höheren Erzdurchsatz und einer höheren Ausbeute geringere Metallgehalte gegenüber, was im 4. Quartal 2020 in einer Kupferäquivalentproduktion in Pfund resultierte, die mit der des 4. Quartals 2019 vergleichbar war. Die Silberäquivalentproduktion in der Mine Cusi war im 4. Quartal 2020 gegenüber dem 4. Quartal 2019 um 83 % höher. Dies ist zurückzuführen auf einen um 35 % höheren Durchsatz, auf höhere Silber- und Goldgehalte sowie auf eine um 65 % höhere Goldausbeute gegenüber dem 4. Quartal 2019.Luis Marchese, CEO von Sierra Metals, äußerte sich dazu folgendermaßen: „Nach wie vor stehen die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter und der Anwohner an erster Stelle. Trotz der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf unsere betrieblichen Prozesse bin ich mit den sehr guten Produktionsergebnissen des Unternehmens hochzufrieden. Die harte Arbeit und die Effizienzsteigerungen unserer Mitarbeiter haben zu einem soliden Produktionsjahr 2020 geführt. Das Unternehmen bewegte sich innerhalb des oberen Bereichs seiner konsolidierten Kupferäquivalent-Produktionsprognose, die am 13. August 2020 in einer Pressemitteilung veröffentlicht wurde.Dem Unternehmen gelang es, trotz einer hohen Anzahl von COVID-19-Fällen, die bei unseren Sicherheitsuntersuchungen im 4. Quartal 2020 festgestellt wurden, die Produktion in den Minen Bolivar und Cusi weiter zu steigern. In den Minen Bolivar und Cusi war ein Anstieg des Durchsatzes im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal zu verzeichnen. Der Durchsatz von Yauricocha war im 4. Quartal 2020 aufgrund ähnlicher COVID-19-Probleme leicht rückläufig, was auf die geringere Anzahl aktiver Mitarbeiter und betriebliche Probleme mit Rückständen zurückzuführen ist.Das Geschäftsjahr 2020 endete für das Unternehmen trotz aller Herausforderungen positiv. In allen Minen erhöhten sich die Mineralressourcen. Wir haben für alle drei Minen vorläufige wirtschaftliche Beurteilungen (PEA) durchgeführt und veröffentlicht, die eine positive Wirtschaftlichkeit ausweisen und potenzielle Erweiterungspläne für alle drei Minen stützen. Das Preisumfeld hat sich für alle vom Unternehmen produzierten Metalle deutlich verbessert, was die starke Positionierung des erweiterten, diversifizierten Bergbauanlagenportfolios von Sierra für die Zukunft unterstreicht.2021 wird für das Unternehmen ein wichtiges Jahr werden, da wir erwarten, im 2. Quartal die erforderlichen Genehmigungen zur 20-prozentigen Erhöhung der Produktionskapazität in Yauricocha zu erhalten. Darüber hinaus erwarten wir den Abschluss von Vor-Machbarkeitsstudien für alle drei Minen, die uns weitere Erkenntnisse über unsere Wachstumspläne geben und diese unterstützen werden. Es sind spannende Zeiten für das Unternehmen. Wir setzen unseren Kurs mit starken Brownfield- und Greenfield-Explorationsprogrammen fort, um das künftige Wachstum der Mineralressourcen und der Produktion zu unterstützen. (1) Bei der Berechnung des Tagesdurchsatzes wurden 350 Betriebstage pro Jahr zugrunde gelegt. Unzen Silberäquivalent sowie Pfund Kupfer- und Zinkäquivalent für den 12-Monatszeitraum 2020 wurden anhand folgender erzielter Preise in USD berechnet: 20,59 $/oz Ag, 2,80 $/lb Cu, 1,03 $/lb Zn, 0,83 $/lb Pb, 1.771 $/oz Au. Unzen Silberäquivalent sowie Pfund Kupfer- und Zinkäquivalent für den 12-Monatszeitraum 2019 wurden anhand folgender erzielter Preise in USD berechnet: 16,29 $/oz Ag, 2,73 $/lb Cu, 1,14 $/lb Zn, 0,91 $/lb Pb, 1.404 $/oz Au.Die Produktion der Mine Yauricocha ging im 4. Quartal 2020 gegenüber dem 4. Quartal 2019 infolge betrieblicher Ausfallzeiten im fraglichen Zeitraum um 3 % zurück. Die Kupfer- bzw. Zinkäquivalent-Metallproduktion ging im 4. Quartal 2020 um 20 % bzw. 14 % zurück. Gründe dafür waren ein geringerer Durchsatz und geringere Metallgehalte sowie die Tatsache, dass die mangelnde Verfügbarkeit von Arbeitskräften die Minenerschließung anhaltend beeinträchtigte. Dies führte zu einem geringeren Erzanteil aus den Bereichen mit kleinen Erzkörpern mit hohem Metallgehalt („Cuerpos Chicos“).Der Jahresdurchsatz von 1.117.860 Tonnen entsprach trotz der Schließungen aufgrund der COVID-19-Pandemie im 2. Quartal 2020 und trotz weiterer Herausforderungen im Zusammenhang mit COVID-19 im Laufe des Jahres in etwa der Jahresproduktion von 2019. Die Jahresproduktion in Kupferäquivalent ging 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 4 % zurück. Die Zinkäquivalentproduktion war hingegen um 9 % höher als im Vergleichszeitraum des Jahres 2019. Im Jahr 2020 stieg die Jahresproduktion von Zink und Gold um 1 % bzw. 3 %, während die Jahresproduktion von Kupfer und Blei um 2 % bzw. 9 % zurückging. Die Silberproduktion 2020 entsprach in etwa der jährlichen Silberproduktion des Jahres 2019.(1) Bei der Berechnung des Tagesdurchsatzes wurden 350 Betriebstage pro Jahr zugrunde gelegt.(2) Unzen Silberäquivalent sowie Pfund Kupfer- und Zinkäquivalent für das 4. (1) Bei der Berechnung des Tagesdurchsatzes wurden 350 Betriebstage pro Jahr zugrunde gelegt. Quartal 2019, trotz des Mangels an Arbeitskräften infolge positiver COVID-19-Fälle am Standort, die bei unseren Gesundheitsschutzuntersuchungen festgestellt wurden. Betriebliche Herausforderungen aufgrund der COVID-19-Pandemie sowie technische Schwierigkeiten in der Mine führten zu einer Beeinträchtigung der Metallgehalte im 4. Quartal 2020 im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal.Die Mine Bolivar erzielte einen Jahresdurchsatz von 1.480.588 Tonnen, was einer Steigerung von 17 % gegenüber dem Jahresdurchsatz 2019 entspricht. Diese Steigerung ist größtenteils auf die Erweiterung der Mine Ende 2019 zurückzuführen. Die Kupferäquivalent-Produktion im 4. Quartal 2020 entsprach in etwa der des Vorjahresquartals, war im Gesamtjahr 2020 jedoch um 31 % höher als im Gesamtjahr 2019. (1) Bei der Berechnung des Tagesdurchsatzes wurden 350 Betriebstage pro Jahr zugrunde gelegt. Unzen Silberäquivalent sowie Pfund Kupfer- und Zinkäquivalent für den 12-Monatszeitraum 2019 wurden anhand folgender erzielter Preise in USD berechnet: 16,29 $/oz Ag, 2,73 $/lb Cu, 1,14 $/lb Zn, 0,91 $/lb Pb, 1.404 $/oz Au.Der Durchsatz in der Mine Cusi war im 4. Quartal 2020 mit 82.683 Tonnen um 35 % höher als im 4. Quartal 2019. Der höhere Silber- und Goldgehalt im 4. Quartal 2020 resultierte aus dem Abbau im erst kürzlich entdeckten Adersystem Nordost-Südwest mit hohem Metallgehalt.Die Jahresproduktion der Mine Cusi betrug im Jahr 2020 230.429 Tonnen und damit 19 % weniger als 2019, da während des gesamten 2. Quartals 2020 und während eines Teils des 3. Quartals 2020 in der Mine Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten durchgeführt wurden. Trotz des Anstiegs der Silberäquivalent-Produktion um 83 % im 4. Quartal 2020 blieb die jährliche Silberäquivalent-Produktion aufgrund der genannten Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten um 3 % hinter der Jahresproduktion von 2019 zurück. (1) Bei der Berechnung des Tagesdurchsatzes wurden 350 Betriebstage pro Jahr zugrunde gelegt. Unter Berücksichtigung der Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten wurde in Cusi im betreffenden Jahr an 240 Tagen gearbeitet. Dies ergibt einen Ist-Durchsatz von 960 Tonnen pro Tag. Quartal 2019 wurden anhand folgender erzielter Preise in USD berechnet: 17,42 $/oz Ag, 2,69 $/lb Cu, 1,07 $/lb Zn, 0,92 $/lb Pb, 1.506 $/oz Au. Unzen Silberäquivalent sowie Pfund Kupfer- und Zinkäquivalent für den 12-Monatszeitraum 2020 wurden anhand folgender erzielter Preise in USD berechnet: 20,59 $/oz Ag, 2,80 $/lb Cu, 1,03 $/lb Zn, 0,83 $/lb Pb, 1.771 $/oz Au. Unzen Silberäquivalent sowie Pfund Kupfer- und Zinkäquivalent für den 12-Monatszeitraum 2019 wurden anhand folgender erzielter Preise in USD berechnet: 16,29 $/oz Ag, 2,73 $/lb Cu, 1,14 $/lb Zn, 0,91 $/lb Pb, 1.404 $/oz Au.Luis Marchese, CEO von Sierra Metals, merkte dazu Folgendes an: „Die Prognose des Unternehmens für das Jahr 2021 ist durch starke Produktionssteigerungen, niedrigere Kosten und ein erhebliches EBITDA-Wachstum gekennzeichnet. Die Unternehmensleitung prognostiziert einen höheren Durchsatz und eine höhere Metallproduktion. Noch wichtiger ist, dass wir weiterhin niedrige Förderkosten und geringere allgemeine Kosten erwarten und die Produktionsmenge erhöhen. Dies dürfte zu weiteren Effizienzsteigerungen führen, was unsere globale Wettbewerbsposition in der Kupferindustrie hinsichtlich der Kosten noch weiter verbessern dürfte, wie wir kürzlich in unseren Unternehmenspräsentationen dargelegt haben. Im Einklang mit der Kombination aus höherer Produktion, niedrigeren Kosten und höheren Metallpreisen, die gemäß Konsensschätzungen von Analysten erwartet wird, prognostizieren wir ein deutlich höheres EBITDA und einen deutlich höheren Cashflow. Dies dürfte es uns gestatten, unser Investitionsbudget zu erfüllen, das die Optimierung, das weitere starke Wachstum und die Wertschöpfung in allen drei Minen unterstützt.“Das Unternehmen geht davon aus, dass die Kupferäquivalent-Produktion im Jahr 2021 zwischen 130,0 und 141,0 Millionen Pfund und die Silberäquivalent-Produktion zwischen 16,1 und 17,5 Millionen Unzen betragen wird. Die Erhöhung der prognostizierten Produktionsmengen für Kupfer (in Pfund) und Silber (in Unzen) für 2021 gegenüber den erreichten Produktionsmengen im Jahr 2020 ist auf die 20-prozentigen Steigerungen von Durchsatz und Ausbeute, die für die Mine Yauricocha geplant sind, sowie auf höhere tägliche Durchsatzraten in den Minen Bolivar und Cusi zurückzuführen.(1) Die Prognose der Produktionsmengen von Metalläquivalenten im Jahr 2021 basiert auf folgenden Preisen in USD: 25,15 $/oz Ag, 3,12 $/lb Cu, 1,09 $/lb Zn, 0,90 $/lb Pb, 1.936 $/oz Au. Die Prognose der Produktionsmengen von Metalläquivalenten im Jahr 2020 basierte auf folgenden Preisen in USD: 20,59 $/oz Ag, 2,80 $/lb Cu, 1,03 $/lb Zn, 0,83 $/lb Pb sowie 1.771 $/oz Au.Die nach Minen aufgeschlüsselte Prognose der Produktionsmengen, Förderkosten und allgemeinen Unterhaltskosten der Produktion („AISC“) für das Jahr 2021 sind in der folgenden Tabelle aufgeführt. Alle Kosten sind in US-Dollar angegeben. (1) Die Prognose der Produktionsmengen von Metalläquivalenten im Jahr 2021 basiert auf folgenden Preisen in USD: 25,15 $/oz Ag, 3,12 $/lb Cu, 1,09 $/lb Zn, 0,90 $/lb Pb, 1.936 $/oz Au.(2) AISC beinhaltet Verarbeitungs- und Raffinationskosten, Vertriebskosten, allgemeine Verwaltungskosten und Investitionskosten.Die Kostenprognose für 2021 beinhaltet auch Ausgaben im Zusammenhang mit den COVID-19-Tests und anderen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie, wie z. B. Quarantäneunterkünfte für eigene Mitarbeiter und Mitarbeiter von Subunternehmern sowie Desinfektions- und Reinigungsmittel.Das konsolidierte EBITDA einschließlich der Unternehmenskosten wird sich laut Prognose zu Konsenspreisen(1) voraussichtlich auf 155,0 Mio. USD bis 170,0 Mio. USD belaufen und lässt sich wie folgt aufschlüsseln:

Das konsolidierte EBITDA wird sich zu aktuellen Spot-Preisen(2) auf 170,0 Mio. USD bis 185,0 Mio. USD belaufen.

(1) Ende 2020 galten folgende Analystenkonsenspreise in USD: 25,15 $/oz Ag, 3,12 $/lb Cu, 1,09 $/lb Zn, 0,90 $/lb Pb, 1.936 $/oz Au.

Beträge in Mio. USD Unterhalt Wachstum Gesamt Yauricocha 18 21 39 Bolivar 13 9 22 Cusi 6 8 14 Greenfield-Exploration - 3 3 Investitionen gesamt 37 41 78

(1) Ende 2020 galten folgende Analystenkonsenspreise in USD: 25,15 $/oz Ag, 3,12 $/lb Cu, 1,09 $/lb Zn, 0,90 $/lb Pb, 1.936 $/oz Au.(2) Zur Prognostizierung des EBITDA verwendete Spot-Preise in USD: 25,15 $/oz Ag, 3.12 $/lb Cu, 1,09 $/lb Zn, 0,90 $/lb Pb, 1.936 $/oz Au.Im Jahr 2021 plant das Unternehmen, insgesamt bis zu 78,0 Millionen US-Dollar für Investitionsausgaben bereitzustellen, von denen ca. 10,0 Millionen US-Dollar aus dem Investitionsbudget 2020 für fortgesetzte Projekte übertragen wurden. Das Budget für Investitionsausgaben in Höhe von 78,0 Millionen US-Dollar umfasst 37,0 Millionen US-Dollar zur Deckung des Kapitalbedarfs sowie 41,0 Millionen US-Dollar für Expansion, Wachstumsprojekte und Explorationsausgaben. Mit diesen Investitionsausgaben wird Sierra Metals in der Lage sein, seine Mineralreserven und -ressourcen weiterhin beträchtlich aufzustocken und die im Betrieb erforderlichen Entwicklungsarbeiten abzuschließen, um die Produktion in Zukunft zu steigern. Voraussichtlich werden diese Investitionsprojekte zu einem erhöhten Cashflow und zu niedrigeren Förderkosten führen. Wir gehen davon aus, dass die Investitionsprogramme über die Generierung von betrieblichen Cashflows finanziert werden.Das Management wird die Metallpreise sowie Wertsteigerungschancen weiterhin genau beobachten und behält sich die Option vor, die Investitionsplanung für 2021 anzupassen, sollten die Metallpreise während des Jahres erheblichen Veränderungen unterliegen.Die folgende Tabelle enthält eine Aufschlüsselung des Durchsatzes sowie der geplanten Kapitalinvestitionen in die einzelnen Minen:Alle in der vorliegenden Pressemitteilung enthaltenen technischen Daten wurden von den folgenden Personen geprüft und genehmigt:Americo Zuzunaga, FAusIMM CP (Bergbauingenieur) und Vice President des Bereichs Corporate Planning, qualifizierter Sachverständiger als „qualifizierte Person“ im Sinne der Standards of Disclosure for Mineral Projects des National Instrument 43-101.Augusto Chung, FAusIMM CP (Metallurg) und Vice President der Bereiche Metallurgie und Projekte von Sierra Metals, qualifizierter Sachverständiger als „qualifizierte Person“ im Sinne der Standards of Disclosure for Mineral Projects des National Instrument 43-101. Sierra Metals Inc. ist ein diversifiziertes kanadisches wachstumsorientiertes Bergbauunternehmen, dessen Produktion und Erschließung von Edel- und Basismetallen aus der Polymetallmine Yauricocha in Peru und den Minen Bolivar und Cusi in Mexiko stammt. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Steigerung des Produktionsvolumens und Erweiterung der Mineralressourcen. Sierra Metals machte vor Kurzem mehrere neue wichtige Entdeckungen und besitzt noch zahlreiche weitere attraktive „Brownfield“-Explorationsmöglichkeiten an allen drei Minen in Peru und Mexiko in geringer Entfernung zu den bestehenden Minen. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten unter anderen insbesondere Aussagen im Hinblick auf das Datum der Aktionärsversammlung 2020 und die voraussichtliche Einreichung der Vergütungsoffenlegung. Aussagen, die Diskussionen in Bezug auf Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Prognosen, Zielsetzungen, Annahmen oder künftige Ereignisse oder Leistungen (oft, aber nicht immer unter Verwendung von Begriffen oder Ausdrücken wie „erwartet“, „geht davon aus“, „plant“, „voraussichtlich“, „schätzt“, „nimmt an“, „beabsichtigt“, „Strategie“, „Ziele“, „Potenzial“ oder entsprechender Variationen davon oder von Aussagen, dass bestimmte Ereignisse eintreten, Maßnahmen ergriffen bzw. Ergebnisse erzielt werden „können“, „könnten“, „würden“, „dürften“ oder „sollten“ oder deren Verneinung und vergleichbare Ausdrücke) zum Ausdruck bringen oder andeuten, sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Informationen darstellen.Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen einer Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht wurden, insbesondere mit Bezug auf die Risiken, die unter der Überschrift „Risikofaktoren“ im jährlichen Informationsformblatt des Unternehmens vom 30. März 2020 für das am 31. Dezember 2019 beendete Geschäftsjahr angegeben werden, sowie andere Risiken, die im Rahmen der Berichte des Unternehmens an die kanadische Börsenaufsichtsbehörde und die US-amerikanische Börsenaufsichtsbehörde SEC aufgeführt werden. Diese Berichte sind unter www.sedar.com bzw. unter www.sec.gov einsehbar.Die vorstehend genannten Risikofaktoren sind keine vollständige Auflistung der Faktoren, die die zukunftsgerichteten Informationen des Unternehmens beeinflussen können. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten Aussagen über die Zukunft und sind daher naturgemäß ungewiss. Die tatsächlichen Leistungen des Unternehmens oder sonstige künftige Ereignisse oder Bedingungen können aufgrund einer Vielzahl von Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren erheblich von den in den zukunftsgerichteten Informationen widergespiegelten abweichen. Die Aussagen des Unternehmens, welche in die Zukunft gerichtete Informationen enthalten, basieren auf den Überzeugungen, Erwartungen und Meinungen des Managements zu dem Zeitpunkt, an dem diese Aussagen gemacht werden. 