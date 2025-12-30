Menü Artikel
US Mint: Verkäufe des Silver Eagle im November fast halbiert

15:00 Uhr  |  Redaktion
Ähnlich wie der Gold Eagle verzeichnete auch der American Silver Eagle im November einen Rückgang der Verkaufszahlen, obwohl diese im Vormonat noch den drittbesten Wert des Jahres erreicht hatten. Dabei hat sich die Zahl der verkauften Münzen fast halbiert. Dies geht aus den aktuellen Zahlen der amerikanischen Prägeanstalt U.S. Mint hervor.

Während im Oktober 1.425.000 Stück der beliebten Anlagemünze verkauft wurden, waren es im November nur noch 749.500 Stück.

Im Vergleich zum Vorjahresmonat ist ebenfalls ein Rückgang zu verzeichnen. Im November 2024 wurden 983.000 Silver Eagles verkauft.


© Redaktion GoldSeiten.de



