GoldHaven beauftragt Drillex Chile SpA mit Bohrprogramm der Phase I und gibt Teilnahme an bevorstehenden Konferenzen bekannt

Vancouver, 26. Januar 2021 - GoldHaven Resources Corp. (GoldHaven oder das Unternehmen) (CSE: GOH) (OTCQB: GHVNF) (FWB: 4QS) berichtet, dass DRILLEX CHILE SPA mit dem Phase I - 5.000m Bohrprogramm beauftragt wurde. Die GoldHaven Crew hat das Bohrgebiet bei Rio Loa vorbereitet und die Bohrziele für den bevorstehenden Beginn des Bohrprogramms ausgewählt.Daniel Schieber, GoldHavens CEO, erklärte: Dank Pat Burns und seiner engen Geschäftsbeziehungen in Chile war GOH in der Lage, einen wertsteigernden Bohrvertrag sicherzustellen. Pat sicherte diesen Vertrag in einer Zeit wachsender Nachfrage nach Bohrarbeiten aufgrund steigender Rohstoffpreise und vermehrter Explorationstätigkeit in Chile.Mr. Jimmy Toler Jr., Principal von DRILLEX CHILE SPA, hat 40 Jahre Erfahrung in den Bereichen Exploration und Bohrungen zur Ressourcenbestimmung. Weitere Teammitglieder sind Herr William Ricciardi (Titeline Drilling Australia), Herr Nigel Smith und Herr Ryan Wall, Partner von Exploration Drill Masters in Santiago, Chile.GOHs geologisches Team von Weltklasse wird jetzt von einem erfahrenen Bohrunternehmen mit einer vernünftigen Preisstellung unterstützt. Zur Freisetzung des Potenzials in unserem 251 Quadratkilometer großen Bohrgebiet im Maricunga-Gürtel benötigt das Unternehmen das richtige Explorationsteam und den richtigen Bohrpartner.Bohrungen der Phase I werden innerhalb von 5-6 Wochen abgeschlossen sein und die Geschäftsführung plant, Aktionären Ergebnisse während des Programmverlaufs mitzuteilen.GOH hat sich von der Asset-Akquisition in Jahr 2020 zur vollfinanzierten und bohrbereiten Exploration im Jahr 2021 weiterentwickelt.GOH nimmt im Februar - März 2021 an virtuellen Bergbaukonferenzen teilDie Geschäftsführung von GoldHaven plant eine Präsentation bei der 121 Mining Investment - Conference vom 1.- 3.Februar. Diese Konferenz ist hauptsächlich auf europäische, asiatische und afrikanische Investoren zugeschnitten.Darüber hinaus wird die GoldHaven Geschäftsführung an der bevorstehenden PDAC Conference vom 8. - 10.März teilnehmen. GoldHaven Resources Corp. ist ein kanadisches Junior-Explorationsunternehmen, das im Goldgürtel Maricunga im Norden Chiles tätig ist. Der Maricunga-Gürtel erstreckt sich in Nord-Süd-Richtung über 150 km und in Ost-West-Richtung über 30 km und beherbergt in den letzten zehn Jahren Entdeckungen von 100 Mio. Unzen Gold, 450 Mio. Unzen Silber und 13 Milliarden Pfund Kupfer. Das Unternehmen hat Vereinbarungen zum Erwerb von sieben Explorationszielen mit hoher Priorität getroffen, die durch geologische Studien identifiziert wurden. GoldHaven hat vier dieser sieben Liegenschaften als vorrangige Ziele identifiziert und wird im ersten Quartal 2021 mit einem Bohrprogramm beginnen. Zu den vier vorrangigen Zielen gehören Coya, das sich etwa 16 km nordöstlich der Mine La Coipa befindet, in der Kinross über 6,2 Millionen Unzen gefördert hat; das zweite Projekt ist Rio Loa, das sich 25 km südlich der Lagerstätte Salares Norte von Goldfields befindet (5,2 Millionen Unzen Goldäquivalent); das dritte und vierte Projekt sind Alicia und Roma, die sich etwa 35 km südlich der Lagerstätte Salares Norte befinden. Diese vorrangigen Ziele wurden aufgrund der ausgedehnten durchgängigen Alteration, der günstigen Geologie und der hochgradig anomalen Ergebnisse der Gesteinsgeochemie sowie der relativen Nähe zu bestehenden Lagerstätten als hoch prioritär eingestuft.Wir bemühen uns um das Safe-Harbour-Zertifikat.Für das Board of Directors:Daniel SchieberDaniel Schieber, CEO & Director#2300 - 1177 West Hastings St.Vancouver, B.C. Für das Board of Directors:Daniel SchieberDaniel Schieber, CEO & Director#2300 - 1177 West Hastings St.Vancouver, B.C. V6K 2E3www.goldhavenresources.comBüro direkt: (604) 638-5938Handy Direkt: (604) 722-5798 Alle hierin enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, der beabsichtigten Verwendung des Erlöses aus dem Angebot, der möglichen Übernahme der Projekte, der Erwartung des Unternehmens, dass es bei der Umsetzung seiner Geschäftspläne erfolgreich sein wird, sowie der voraussichtlichen Geschäftspläne und des Zeitplans für zukünftige Aktivitäten des Unternehmens, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass solche Aussagen vernünftig sind, kann es keine Garantie dafür geben, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind typischerweise gekennzeichnet durch Wörter wie: "glaubt", "wird", "erwartet", "antizipiert", "beabsichtigt", "schätzt", "plant", "kann", "sollte", "potenziell", "geplant" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen sowie ähnliche Ausdrücke, die sich ihrer Natur nach auf zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse beziehen, die eintreten oder erreicht werden können, könnten, würden oder werden. Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung hat das Unternehmen mehrere wesentliche Annahmen getroffen, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, dass das Investoreninteresse ausreicht, um das Angebot abzuschließen, und dass der Erhalt aller notwendigen behördlichen oder unternehmerischen Genehmigungen im Zusammenhang mit dem Angebot und der Zuteilung, dass das Investoreninteresse an zukünftigen Finanzierungen bestehen wird, dass die Fundamentaldaten des Marktes zu einer anhaltenden Nachfrage nach Edelmetallen und entsprechenden Preisen führen werden, dass alle erforderlichen Genehmigungen, Lizenzen und behördlichen Zustimmungen im Zusammenhang mit der zukünftigen Exploration und Entwicklung der Projekte des Unternehmens rechtzeitig vorliegen, dass Finanzmittel zu angemessenen Bedingungen für die Exploration und Entwicklung der Projekte des Unternehmens zur Verfügung stehen und dass das Unternehmen in der Lage ist, die Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsgesetze einzuhalten.Das Unternehmen weist die Investoren darauf hin, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können, einschließlich betrieblicher und technischer Schwierigkeiten im Zusammenhang mit Mineralexplorations- und -erschließungsaktivitäten, tatsächlicher Ergebnisse von Explorationsaktivitäten, der Schätzung oder Realisierung von Mineralreserven und Mineralressourcen, die Unfähigkeit des Unternehmens, die notwendige Finanzierung zu erhalten, die für die Durchführung seiner Geschäfte und Angelegenheiten, wie derzeit geplant, erforderlich sind, die Unfähigkeit, das Angebot abzuschließen, die Unfähigkeit des Unternehmens, endgültige Vereinbarungen in Bezug auf die Absichtserklärungen, die Gegenstand der Abtretung sind, abzuschließen, der Zeitplan und die Höhe der geschätzten zukünftigen Produktion, die Produktionskosten, die Investitionsausgaben, die Kosten und der Zeitplan für die Erschließung neuer Lagerstätten, der Bedarf an zusätzlichem Kapital, zukünftige Edelmetallpreise, Änderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen, Änderungen der Finanzmärkte und der Nachfrage und des Marktpreises für Rohstoffe, mangelndes Interesse von Investoren an zukünftigen Finanzierungen, Unfälle, Arbeitskämpfe und andere Risiken der Bergbauindustrie, Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen, Zulassungen oder Finanzierungen oder bei der Fertigstellung von Erschließungs- oder Bauaktivitäten, Änderungen von Gesetzen, Vorschriften und Richtlinien, die den Bergbau betreffen, Rechtsstreitigkeiten, die Unfähigkeit des Unternehmens, alle erforderlichen Genehmigungen, Zustimmungen, Zulassungen oder Ermächtigungen zu erhalten, einschließlich der Börse, der Zeitpunkt und der mögliche Ausgang von anhängigen Rechtsstreitigkeiten, Umweltfragen und -verbindlichkeiten und Risiken in Zusammenhang mit Joint-Venture-Betrieben sowie andere Risiken und Ungewissheiten, die im jüngsten Zwischenbericht des Unternehmens über die Geschäftsentwicklung und -analyse (Management's Discussion and Analysis) offengelegt und bei bestimmten Wertpapieraufsichtsbehörden in Kanada eingereicht wurden.Alle vom Unternehmen in Kanada veröffentlichten Dokumente sind auf www.sedar.comverfügbar. 