Image Resources NL: Auch das noch!

Also ob es nicht schon reichen würde, dass Image in den vergangenen 12 Monaten eine Rekord-Produktion gemeldet hat und vor kurzem die ausstehenden Schulden komplett zurückbezahlt hat - nein, jetzt hat die Firma auch noch ein Goldprojekt! (Ironie aus) Image Resources gab heute bekannt, dass die Firma ein Earn-In für ein Goldprojekt eingegangen ist, das inmitten der eigenen Liegenschaften eingebettet ist: Link In der Karte sehen wir die Gebiete von Image. Die beiden kleinen Explorationslizenzen im Süden (King Prospect) hat man sich nun über eine Earn-In-Vereinbarung gesichert. Auf dem King-Gebiet wurde eine "supergene" Goldmineralisierung (nahe der Oberfläche) definiert, die zwischen zwei und acht Metern stark ist und sich über rund 1 Kilometer ausdehnt.Frühere Bohrungen zeigten auch Zonen an, in denen mehrere Schichten übereinander lagen, was dann zu Bohrresultaten wie z.B. 71 Meter mit 1,03 g/t Gold geführt hat:Image wird nun zunächst einmal gut 4.000 Bohrmeter mit dem kostengünstigen RC-Rig bohren, um die oberen Schichten in den ersten 100 Metern genauer zu erkunden. Parallel wird Image frühere Bohrungen auf den schon im Besitz befindlichen Projekten nochmals analysieren, um zu prüfen, ob es weitere Vorkommen dieser Art auf dem Gebiet gibt.Neben diesen Arbeiten wird auch die Annahme überprüft, dass sich einige der Erzeinschüsse womöglich in der Tiefe fortsetzen und dort eventuell reichhaltiger werden, wie es diverse Goldprojekte rund um die Bergbaustadt Kalgoorlie schon bewiesen haben.Die Anträge für die Bohrgenehmigungen sind bereits eingereicht und werden in spätestens 30 Tagen erwartet. Das Gebiet selbst hat strategisch eine gute Lage. Es liegt im Aldiss Mining Center, in der Nähe unseres Depotwertes Silver Lake Rresources Silver Lake betreibt die Randalls Mill, die ca. 85 Kilometer entfernt liegt, was entsprechend Optionen eröffnen könnte.Die Chance zu nutzen, dass man mit dem Eigentümer dieser Gebiete ein Earn-In abschließen kann, ist vollkommen richtig, Auch wenn das nicht das Hauptgeschäft der Firma ist.Image kontrolliert aus früheren Zeiten die kompletten Liegenschaften um das Goldvorkommen und man kann sich nun über Explorationsarbeiten im Gegenwert von 570.000 AUD bis zu 80% an diesem Gebiet sichern. Eine Option, die nicht viel kostet, aber Potential mit sich bringt.Es ist schon fast überflüssig zu erwähnen, dass die Aktie natürlich nichts auf diese Meldung gemacht hat.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.