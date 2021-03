International Tower - die Bären schlagen zurück

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Letztlich gab die Aktie von International Tower Hill Mines Ltd. die über Monate hinweg verteidigte Unterstützung bei 1,30 USD doch noch auf. Bis zum Jahreswechsel hin verteidigt, bröckelte dies bereits im Januar, um letztlich im Februar aufgegeben zu werden. Seither erhöhte sich der Druck und in der Ausverkaufsspitze notierte die Aktie bereits schon bei 0,95 USD. Weitere Abgaben sind jedoch zu erwarten, sodass es durchaus noch zu Rücksetzern bis 0,70 USD kommen könnte, bevor eine Bodenbildung einsetzt.Sollte sich die Aktie hingegen vorzeitig bis über das im laufenden Handelsmonat markierte Monatshoch bei 1,40 USD hinweg absetzen können, erlaubt sich weiteres Potenzial bis 1,90 USD und darüber hinaus bis zum Niveau bei 2,27 USD.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.