First Majestic schließt Übernahme von Jerritt Canyon sowie Privatplatzierung mit Eric Sprott ab

Vancouver, 30. April 2021 - First Majestic Silver Corp. (First Majestic) (TSX: FR) (NYSE: AG) (Frankfurt: FMV) und Sprott Mining Inc. (Sprott Mining) freuen sich, den Abschluss der Übernahme von Jerritt Canyon Canada Ltd. (Jerritt Canyon) von Sprott Mining durch das Unternehmen (die Übernahme) sowie den Abschluss der gleichzeitigen Privatplatzierung in Höhe von 30 Millionen Dollar durch Herrn Eric Sprott bekannt zu geben, die zuvor in der gemeinsamen Pressemeldung von First Majestic und Sprott Mining vom 12. März 2021 angekündigt wurde.Im Rahmen der Übernahme, die am 30. April 2021 um 9 Uhr PT in Kraft trat, hat First Majestic alle ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von Jerritt Canyon im Austausch gegen 26.719.727 Stammaktien von First Majestic und 5.000.000 Stammaktienkaufwarrants mit einem Ausübungspreis von 20,00 Dollar pro Aktie und drei Jahren Laufzeit erworben. Die vollständig von Eric Sprott gezeichnete Privatplatzierung im Wert von 30 Millionen Dollar umfasste die Ausgabe von insgesamt 1.705.514 Stammaktien zum Preis von 17,59 Dollar pro Aktie. Infolge der Beteiligung von Herrn Sprott an den Transaktionen besitzt und kontrolliert Herr Sprott nun 28.425.241 Stammaktien und 5.000.000 Warrants, was in etwa 11,3 % der ausgegebenen und ausstehenden Aktien des Unternehmens auf nicht verwässerter Basis bzw. 13,0 % auf teilweise verwässerter Basis entspricht.Keith Neumeyer, President und CEO von First Majestic, sagt dazu: Mit dem Abschluss dieser Übernahme erweitert First Majestic sein Portfolio um einen weiteren Kernvermögenswert und verbessert seine Betriebsplattform in einem erstklassigen Bergbaugebiet. Wir freuen uns darauf, die Arbeit mit dem Betriebsteam bei Jerritt Canyon aufzunehmen, um Werte für unsere Aktionäre zu schaffen, und heißen Eric Sprott als einen weiteren bedeutenden Aktionär von First Majestic willkommen. Wir werden unsere Pläne für Jerritt Canyon in Kürze mitteilen, die auch Möglichkeiten zur weiteren Verbesserung der Produktivität und der Verringerung der Betriebskosten beinhalten werden.Herr Sprott erwarb die Stammaktien in Verbindung mit den Transaktionen zu Investitionszwecken Herr Sprott hat einen langfristigen Horizont im Hinblick auf diese Investition und könnte in Zukunft je nach Marktlage, Planänderungen oder anderen relevanten Faktoren - unter Vorbehalt von Weiterverkaufsbeschränkungen - entweder am Markt oder durch private Akquisitionen weitere Wertpapiere von First Majestic erwerben bzw. Wertpapiere von First Majestic am Markt oder über private Veräußerungen verkaufen.First Majestic ist ein börsennotiertes Bergbauunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf der Silber- und Goldproduktion in Mexiko und den Vereinigten Staaten liegt und die Erschließung seiner bestehenden Rohstoffkonzessionen aggressiv vorantreibt. Das Unternehmen besitzt und betreibt die Silber-Gold-Mine San Dimas, die Silber-Gold-Mine Santa Elena, die Silbermine La Encantada und die Goldmine Jerritt Canyon.WEITERE INFORMATIONEN erhalten Sie über info@firstmajestic.com oder auf unserer Website unter www.firstmajestic.com bzw. unter unserer gebührenfreien Telefonnummer 1.866.529.2807.First Majestic Silver Corp.Unterschrift:Keith Neumeyer, President & CEOSuite 1800 - 925 West Georgia StreetVancouver, B.C., Kanada V6C 3L2Telefon: (604) 688-3033Fax: (604) 639-8873Gebührenfreie Rufnummer: 1-866-529-2807Website: www.firstmajestic.comE-Mail: info@firstmajestic.comAlle Beträge sind in US-Dollar ausgewiesen, sofern nicht anders angegeben.Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und bestimmte zukunftsgerichtete Informationen gemäß der Definition in den geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetzen (zusammen zukunftsgerichtete Aussagen). Zukunftsgerichtete Aussagen können im Allgemeinen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie können, werden, erwarten, beabsichtigen, schätzen, annehmen, glauben, fortsetzen, planen, potenziell oder ähnlichen Begriffen identifiziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf die erwarteten Vorteile der Akquisition für die Aktionäre von First Majestic; das Explorationspotenzial von Jerritt Canyon, die zukünftige Mineralproduktion und die Betriebskosten von Jerritt Canyon, die Vorzüge und Vorteile der Übernahme und andere Aussagen bezüglich zukünftiger Pläne, Erwartungen, Richtlinien, Projektionen, Ziele, Schätzungen und Prognosen sowie Aussagen über die Erwartungen des Managements in Bezug auf diese Angelegenheiten.Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten zahlreiche Risiken und Ungewissheiten und die tatsächlichen Ergebnisse können abweichen. Wichtige Faktoren, die zu einer Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse führen können, sind unter anderem Risiken im Zusammenhang mit der Fähigkeit des Unternehmens, seine Pläne und Ziele zu erreichen, einschließlich der Fähigkeit des Unternehmens, die Wirtschaftlichkeit von Jerritt Canyon zu verbessern, Änderungen der Rohstoff- und Energiepreise, Änderungen der Zinssätze und Wechselkurse, Risiken, die mit Explorationsschätzungen und -ergebnissen, dem Zeitrahmen und dem Erfolg verbunden sind, ungenauer geologischer und metallurgischer Annahmen (einschließlich hinsichtlich der Größe, des Gehalts und der Gewinnbarkeit von Mineralreserven und -ressourcen), Änderungen von Explorations- oder Bergbauplänen aufgrund von Änderungen logistischer, technischer oder anderer Faktoren, unvorhergesehener betrieblicher Schwierigkeiten (einschließlich des Versagens von Anlagen, Ausrüstungen oder Prozessen, die nicht gemäß den Spezifikationen arbeiten, Kosteneskalation, Nichtverfügbarkeit von Materialien, Ausrüstungen und Drittanbietern, Verzögerungen beim Erhalt von behördlichen Genehmigungen, Arbeitsunruhen oder anderer Arbeitskampfmaßnahmen und unvorhergesehener Ereignisse im Zusammenhang mit Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltfragen), politischer Risiken, sozialer Unruhen und Änderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen oder der Bedingungen auf den Finanzmärkten.Die tatsächlichen Ergebnisse oder Leistungen des Unternehmens können erheblich von denjenigen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zu diesen Themen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Dementsprechend kann keine Zusicherung gegeben werden, dass eines der in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ereignisse eintritt oder eintreten wird, oder, falls dies der Fall sein sollte, welche Auswirkungen dies auf die Akquisition, das Betriebsergebnis oder die Finanzlage des Unternehmens haben wird. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, ist das Unternehmen nicht verpflichtet und lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen - schriftlicher oder mündlicher Art -, die von Zeit zu Zeit gemacht werden, zu aktualisieren, zu ändern oder anderweitig zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!