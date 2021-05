St. James Gold plant Feldarbeiten auf Quinn Lake und Grub Line

Vancouver, 27. Mai 2021 - St. James Gold Corp. (das Unternehmen oder St. James Gold) (TSXV: LORD) (OTCQB: LRDJF) (FWB: BVU3) gibt bekannt, dass es mit der Planung seiner Feldarbeiten im Goldgürtel Queensway-Valentine Lake in Neufundland begonnen hat, wo kürzlich veröffentlichte, vielversprechende Bohrergebnisse von New Found Gold Corp. und Marathon Gold Corporation zu einem großen Interesse am Goldgürtel geführt haben.St. James Gold hat zwei strategisch günstig gelegene Konzessionsgebiete in dieser Region: das Konzessionsgebiet Grub Line, das die Verwerfung Grub Line 6 km östlich von New Found Golds Entdeckung Keats umspannt, und das Konzessionsgebiet Quinn Lake, das zwischen Marathon Golds Entdeckung Valentine Lake im Südwesten und Canterra-Altius zahlreichen Prospektionsgebieten im Nordosten liegt.Die Feldarbeiten auf jedem der Konzessionsgebiete des Unternehmens werden detaillierte Oberflächenprospektion und Schürfgrabungen, detaillierte geochemische Beprobung, geophysikalische Detailarbeiten und Auswahl des Bohrstandorts umfassen. Eine Bohrgenehmigung für das Konzessionsgebiet Quinn Lake liegt vor. Dort erhielt Noranda bei früheren Arbeiten auf dem Konzessionsgebiet zahlreiche hohe Gold-in-Geschiebemergel-Probenergebnisse, und die Bohrungen auf Quinn Lake sollen beginnen, sobald Ausrüstung und Mitarbeiter mobilisiert sind.Das Konzessionsgebiet Quinn Lake hängt mit dem Goldprojekt Valentine zusammen, das von Marathon Gold Corp. betrieben wird. Kürzliche Entdeckungen und laufende Bohrkampagnen weisen auf 3,14 Mio. Unzen Gold (Au) (47,06 Mio. Tonnen mit 1,36 g/t Au) in den Mineralressourcenkategorien nachgewiesen und angedeutet hin sowie auf 1,00 Mio. Unzen Au (18,25 Mt mit 1,70 g/t Au) in der Mineralressourcenkategorie vermutet.Das Konzessionsgebiet Quinn Lake liegt günstig entlang des Streichens des oben erwähnten Goldprojekts Valentine Gold. Das Konzessionsgebiet Quinn Lake ist ein relativ unterexplorierter Teil des Landes und bislang fanden nie Schürfgrabungen oder Testbohrungen statt, trotz der vielversprechenden Ergebnisse von Noranda im Jahr 1989 und Paragon Minerals im Jahr 2011 (C. Baldys und Dean Fraser, NI 43-101-Bericht für St. James Gold Corp., 2021).Das Konzessionsgebiet Grub Line des Unternehmens liegt 6 km östlich des Prospektionsgebiets Keats von New Found Gold, wo kürzliche Analyseergebnisse aus Bohrungen hochgradige Ergebnisse anzeigten (siehe Pressemitteilung von New Found Gold vom 21. Mai 2021).Dr. Stewart Jackson, P Geo, Senior Technical Adviser Geologist, und eine im Sinne des National Instrument 43-101 (Standards of Disclosure for Minerals Projects) qualifizierte Person, hat die hier dargelegten technischen und wissenschaftlichen Informationen geprüft und genehmigt und auch diese Pressemitteilung genehmigt.St. James Gold Corp. ist ein börsennotiertes Unternehmen, das an der TSX Venture Exchange unter dem Handelssymbol LORD, in den USA an der OTCQB unter dem Namen LRDJF und an der Börse Frankfurt unter dem Namen BVU3 notiert ist. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Schaffung von Shareholder-Value durch die Entdeckung und Erschließung wirtschaftlicher Mineralvorkommen, indem es aussichtsreiche Explorationsprogramme mit gut umrissener Geologie erwirbt, alle verfügbaren geologischen, geochemischen und geophysikalischen Datensätze integriert und effiziente Explorationsprogramme finanziert. Das Unternehmen besitzt derzeit eine Option zum Erwerb einer 100%igen Beteiligung an 29 Claims mit einer Gesamtfläche von 1.791 Acres im Goldgebiet Gander im nördlichen Zentrum von Neufundland, das an das Projekt Queensway North von New Found Gold Corp. angrenzt und eine Option auf den Erwerb einer 100%igen Beteiligung an 28 Claims mit einer Fläche von 1.730 Acres im Zentrum von Neufundland neben dem Konzessionsgebiet Valentine Lake von Marathon Gold.Das Unternehmen meldete auch ein Options- und Joint-Venture-Abkommen vom 1. April 2021, um eine bis zu 100-prozentige Beteiligung am Goldprojekt Florin zu erwerben, das sich über fast 22.000 zusammenhängende Acres im historischen Tintina-Goldgürtel im Yukon-Territorium erstreckt.Diese Akquisition unterliegt noch der Genehmigung durch die TSXV. Weitere Unternehmensinformationen finden Sie unter: http://stjamesgold.com/George DrazenovicCPA, CGA, MBA, CFAGeorge Drazenovic, Chief Executive OfficerTel: 1 (800) 278-2152E-mail: info@stjamesgold.comZukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen"), die sich auf die aktuellen Erwartungen und Ansichten von St James Gold hinsichtlich zukünftiger Ereignisse beziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich unter anderem auf: das bevorstehende Bohr- und Explorationsprogramm 2021 auf den Grundstücken Quinn Lake und Grub Line, die erwarteten Feldarbeiten auf den Grundstücken Quinn Lake und Grub Line sowie jegliche Aussagen, die Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Ziele, Annahmen oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder Diskussionen darüber beinhalten. 