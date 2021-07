Silver One meldet neue Bohrergebnisse vom Candelaria-Projekt

Silver One Resources Inc. meldete gestern die Ergebnisse der letzten 22 Bohrungen des Reverse-Circulation- und Diamantbohrprogramms bei seinem Silberprojekt Candelaria in Nevada. Das Programm umfasste insgesamt 52 Bohrlöcher und 15.000 Meter.Die drei Hauptziele des Programms, welche die Abgrenzung einer tiefen, höhergradigen Silber- und Goldmineralisierung neigungsabwärts der früher abgebauten Tagebaue, die Erweiterung der oberflächennahen, möglicherweise im Tagebau abzubauenden Mineralisierung östlich und westlich der früher abgebauten Gebiete und die Untersuchung des Potenzials für eine porphyrische Mineralisierung in der Tiefe umfassen, wurden dem Unternehmen zufolge alle erfolgreich erreicht.Zu den Bohr-Highlights gehören laut Silver One:• 1.070 g/t Silber und 1,48 g/t Gold über 4,57 Meter innerhalb eines 25,91 Meter langen Abschnitts mit durchschnittlich 248,5 g/t Silber und 0,40 g/t Gold in Bohrloch SO-C-21-92• 300 g/t Silber und 0,74 g/t Gold über 9,14 Metern in Bohrloch SO-C-21-87• 463 g/t Silber mit 0,53 g/t Gold über 1,52 Meter innerhalb eines 22,86 Meter langen Abschnitts mit durchschnittlich 117 g/t Silber und 0,23 g/t Gold in Bohrloch SO-C-21-98© Redaktion MinenPortal.de