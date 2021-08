Gold & Goldaktien

Der Goldpreis wurde auch am Freitag wieder in einer relativ engen Spanne gehandelt. Zwar kommt im US-Handel an der COMEX immer wieder Druck auf, doch (Stand jetzt) gelang es nicht, den Goldpreis nachhaltig unter 1.780 USD zu drücken:Angesichts des starken US-Dollars muss man Gold eine relative Stärke zusprechen. Interessant ist, wie sich der Goldpreis in den anderen Währungen entwickelt. Wenn wir zum Beispiel Gold im australischen Dollar ansehen, dann kostet eine Unze Gold derzeit rund 2.500 AUD. Für die Produzenten in Australien ein Preis, mit dem man sehr gut leben kann:Gold im australischen Dollar auf 6-Monatshoch:Auch im kanadischen Dollar notiert Gold im Bereich des 6-Monatshochs:Der Goldpreis im Euro bei über 1.500 Euro je Unze:Schwach bleiben die Goldminen. Wir alle wissen, dass die Goldminen dem Goldpreis normalerweise vorauslaufen. Die Schwäche, gerade in der vergangenen Woche ist sehr auffällig. Während der Goldpreis in den vergangenen Handelstagen so gut wie nichts gemacht hat, gaben die Goldaktien-ETFs oder Indizes teilweise 1-2% nach. Beim GDX sehen wir, welche Marke jetzt wichtig ist: