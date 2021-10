Gold & Silber: Ihre finanziellen Panzer

Soldaten mit gepanzerten Fahrzeugen und die Konstrukteure, die sie bauen, wissen, dass ein Kampfpanzer drei kritische Elemente in Einklang bringen muss, um "die Mission zu erfüllen." Dieses Konzept gilt seit der Zeit von David und Goliath, den dreihundert Spartanern bei den Thermopylen, den Elite-Silberschilden Alexanders des Großen und den Panzerschlachten in vier israelischen Kriegen. Als Analogie für diejenigen, die Edelmetalle erwerben und halten, bietet es eine enge Übereinstimmung mit ihrer eigenen Fähigkeit, die "finanzielle Mission" des Vermögensschutzes und -wachstums zu erfüllen.Erstens muss ein Kampfpanzer über eine überlegene Feuerkraft verfügen und in der Lage sein, seinen Gegnern auf dem Schlachtfeld zuverlässig entgegenzutreten und sie zu besiegen. Zweitens muss das gepanzerte Fahrzeug Schutz für die Besatzung bieten. Andernfalls wird das Schlachtfeld von der "Opposition" leergefegt, und mit den zunehmenden Verlusten sinkt die Moral der Überlebenden, und die Schlacht ist verloren. Drittens muss ein Panzer, um mehrere Gefechte zu überstehen, äußerst mobil sein, um sich aus der Gefahrenzone herauszuhalten, sich neu zu positionieren, um die Panzerung des Gegners zu bekämpfen, und seine taktischen Waffen zu entsorgen.Als David gegen Goliath kämpfte, fehlte es ihm an Schutz (ein Schild) und "Feuerkraft" (ein Schwert oder ein Speer). Aber er war in der Lage, diese Mängel durch überlegene Mobilität, Geschicklichkeit mit der Steinschleuder... und Taktik zu überwinden. Ja, mit einer gut durchdachten und ausgeführten Taktik kann man manchmal einen Gegner besiegen, der einem in allen drei Aspekten überlegen ist, aber das ist nicht der richtige Weg, um zu wetten, und als Investor sollte man das auch nicht müssen. Richtige Planung, Geduld und Ausführung bei Edelmetallen bieten einen entscheidenden Sicherheitsfaktor mit geringerer Korrelation zu anderen Vermögenswerten.Seit der Erfindung des modernen Panzers gegen Ende des Ersten Weltkriegs wurden die drei oben genannten Imperative manipuliert, um sich einen Vorteil auf dem Schlachtfeld zu verschaffen, ohne das Gleichgewicht der drei Faktoren zu stören. Nehmen wir den deutschen Jagdtiger im Zweiten Weltkrieg an der Ostfront gegen die Russen. Dieses gewaltige Ungetüm, das schwerste gepanzerte Fahrzeug, das von irgendeiner Nation im Krieg eingesetzt wurde, konnte alle Gegner besiegen. Aber er war so schwer, dass er die meisten Brücken nicht überqueren konnte, hatte einen untermotorisierten Antriebsstrang und wurde von mechanischen Problemen geplagt.Die Russen hingegen setzten den T-34 ein. Dieser Panzer war zwar kleiner und schlechter gepanzert, aber er war zuverlässig, äußerst mobil und konnte in großen Stückzahlen produziert werden. Wenn er in Formation ein Mitglied der Tiger-Panzerfamilie angriff, konnte er manchmal dessen Ketten beschädigen. Der nun bewegungsunfähige Riese konnte mit schwerer Artillerie oder Sprengladungen ausgeschaltet werden. Die Balance zwischen diesen Elementen ist für den Konstrukteur immer eine Herausforderung. Wird einem Faktor zu viel Bedeutung beigemessen, führt dies unweigerlich zu einer Beeinträchtigung - oder zum Scheitern - der Mission und der mit ihrer Durchführung betrauten Personen. Was hat die Analogie des Kampfpanzers mit dem Besitz von Edelmetallen zu tun?Feuerkraft. Werfen Sie einen Blick zurück auf die Silber- und Goldpreise seit 2001. Silber begann bei etwa 4,50 Dollar je Unze. Heute liegt er selbst bei seinem jüngsten Tiefstand bei 22,00 Dollar, zuzüglich eines gesunden Aufschlags von 3 bis 6 Dollar auf den Spotpreis. Zur gleichen Zeit kostete physisches Gold 270 Dollar, mit einem bescheidenen Aufschlag. Heute kostet eine Unze etwa 1.780 Dollar, zuzüglich eines Aufschlags von 5%. Nach mehr als einem Jahr Seitwärtsbewegung seit dem Höchststand von 2.000 Dollar im August 2020 übertrifft das Vermögensschutzprofil von Gold immer noch um das Doppelte das des viel beachteten S&P 500, gemessen über dieselben zwei Jahrzehnte.Schutz. Silber und Gold schützen (hedgen) Ihre anderen Vermögenswerte, da sie die Erosion ihres Wertes durch die Inflation wirksam begrenzen. Heutzutage ist dieser Faktor sogar noch wichtiger für bargeldnahe Sparkonten mit ihren winzigen Zinserträgen von weniger als einem halben Prozent im Jahr! Das Festhalten an Goldmünzen/Barren macht die Anlage einfacher und minimiert die Prämienkosten.Mobilität. Im Gegensatz zu den meisten anderen Anlageklassen können Edelmetalle im Handumdrehen in Bargeld umgewandelt werden. Der Grund, warum die Preise für Edelmetalle während periodischer Crashs wie 2008 und Anfang 2020 so oft (vorübergehend) sinken, ist, dass sie von Händlern mit hohen Margen oder Überpositionen leicht verkauft werden können, um die Liquidität zu erhöhen oder Verluste in anderen Sektoren zu begrenzen. Bei Hold-in-Hand-Metallen steht - vom Standpunkt der Verlusthaftung aus betrachtet - niemand zwischen Ihnen und dem Käufer, bei dem Sie es gegen Bargeld einlösen. Besitzer von Evergrande-Anleihen und -Aktien können sich glücklich schätzen!Würden Sie in Anbetracht dessen lieber mit physischem Gold und Silber auf das Schlachtfeld ziehen - in einem metaphorischen Abrams M-1, einem israelischen Merkava oder einem deutschen Leopard-Panzer - oder nur mit einem Blatt Papier "bewaffnet", auf dem steht, dass Sie nicht zugewiesenes Metall in einem ungeprüften Lagerhaus haben? Oder noch schlimmer, in einem nicht rückzahlbaren ETF?Und sagen Sie nicht einfach: "Nun, ich gehe auf Nummer sicher, indem ich Aktien oder Anleihen halte und das Beste hoffe!" Denn so, wie sich die Dinge entwickeln, ist es mehr als wahrscheinlich, dass Sie dies bald ernsthaft bereuen werden. Also entweder jetzt den Strom der Unentschlossenheit überqueren, bevor der "Abfluss" zu stark wird. Oder warten Sie, bis der inflationäre Strom so stark ist, dass Sie versuchen müssen zu handeln - selbst wenn sich dies als unmöglich erweist und der reale Wert Ihres Vermögens dabei weggeschwemmt wird?Das Zitat des renommierten Rohstoffhändlers Dr. Alexander Elder vom Schlachtfeld fasst das Dilemma des Anlegers sowie den Weg zum Überleben und Erfolg von Investitionen perfekt zusammen. Er sagt, dass es darum geht, "gegen eine Menge feindseliger Menschen zu kämpfen, während man für das Privileg bezahlt, die Schlacht zu betreten und sie tot, verwundet oder lebendig zu verlassen."Ob wir es wollen oder nicht, wir alle befinden uns heutzutage auf einem Schlachtfeld für Investitionen. Für die absehbare Zukunft, in der sich das Finanzsystem durch unbekannte Gewässer schlängelt, sollten Sie die Chancen messbar zu Ihren Gunsten verbessern, indem Sie Gold und Silber halten - die historischen Talismane des Vermögensschutzes.© David SmithDer Artikel wurde am 5. Oktober 2021 auf www.moneymetals.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.Hinweis: Der Brief "Der Morgan Report" kann in deutscher Sprache unter www.morgan-report.de abonniert werden.