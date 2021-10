Trench Metals erwirbt Rechte an Uranprojekt Higginson Lake

Vancouver, 18. Oktober 2021 - Trench Metals Corp. (TSX-V: TMC, FWB: 33H2) (das Unternehmen) gibt bekannt, dass ihm eine Option auf den Erwerb des Uranprojekts Higginson Lake in Athabasca in Saskatchewan gewährt wurde. Das Projekt erstreckt sich über eine Fläche von etwa 2.312 ha und liegt 52 km nordöstlich der Stadt Stony Rapids, die über die Highways 905 und 964 erreichbar ist. Das Uranprojekt Higginson Lake grenzt an Schürfrechte, die historische Uranreserven beherbergen. Das Uranprojekt Higginson Lake beherbergt zwei historische, mittels Bohrungen angedeutete Reserven von insgesamt 4.800.000 lbs Triuranoctoxid (U308).Die Mineralisierung bei Higginson Lake wird Interpretationen zufolge von der Verwerfung Black Lake begrenzt, einer nordöstlich verlaufenden regionalen Verwerfung, die das Athabasca Basin durchquert. Im Rahmen früherer Explorationen bei Higginson Lake wurden zwölf historische Vorkommen identifiziert. Das Vorkommen Corrigan Lake, das sich 389 m nördlich von Corrigan Lake befindet, wurde mittels Schürfgrabungen und Diamantbohrungen durch Dee Exploration Ltd. erkundet, das im Northern Miner eine mittels historischer Bohrungen angezeigte Reserve von 2.000.000 t mit einem Gehalt von über 0,1 % bzw. 4.400.000 lbs Triuranoctoxid veröffentlichte. (Saskatchewan Mineral Deposit Index File 1656.) Darüber hinaus identifizierte Palmor Industries eine mittels Bohrungen angezeigte Reserve von 200.000 t mit einem Durchschnittsgehalt von 2 lbs/t Triuranoctoxid beim Vorkommen Higginson Lake, 550 m nordwestlich des Vorkommens Corrigan Lake, was zusätzlichen 400.000 lbs Triuranoctoxid entspricht. (Saskatchewan Mineral Deposit Index File 1744.)Bei den oben aufgeführten historischen Mineralressourcenschätzungen wurden Kategorien angewendet, die nicht den aktuellen CIM Definition Standards on Mineral Resources and Mineral Reserves gemäß National Instrument 43-101 entsprechen. Keine qualifizierte Person hat ausreichende Arbeiten durchgeführt, um eine der historischen Schätzungen als aktuelle Mineralressourcen zu klassifizieren, weshalb das Unternehmen diese als historische Mineralressourcenschätzungen behandelt. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die historischen Mineralressourcenschätzungen nicht bedeuten oder implizieren, dass beim Projekt wirtschaftliche Lagerstätten vorhanden sind.Gemäß den Bedingungen der Option kann das Unternehmen das Uranprojekt Higginson Lake von einem unabhängigen Verkäufer für eine Vergütung in Form einer Reihe von Barzahlungen in Höhe von insgesamt 350.000 CAD sowie für Explorationsausgaben in Höhe von mindestens 200.000 CAD über einen Zeitraum von zwei Jahren erwerben. Nach dem Erwerb des Projekts unterliegt es weiterhin einer NSR-Lizenzgebühr in Höhe von 1 % auf die kommerzielle Produktion, die jederzeit für eine Zahlung in Höhe von 1.000.000 CAD erworben werden kann.Das Unternehmen freut sich, diesen strategischen Erwerb im Namen seiner Aktionäre getätigt zu haben. Das Projekt verfügt über Unmengen an historischen Daten und Beobachtungen, die allesamt in einem umfassenden Explorationsplan zusammengefasst werden, um die zukünftige Entwicklung des Unternehmens zu leiten.Dr. Peter Born, P.Geo., ist die qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, die die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung genehmigt hat und dafür verantwortlich ist. Trench Metals Corp. ist ein Mineralexplorationsunternehmen. Wir schaffen durch die Beteiligung an vielversprechenden Mineralexplorationsmöglichkeiten Werte für unsere Aktionäre. Unser Hauptziel besteht darin, verschiedene Projekte von der Entdeckung bis hin zur Produktion auszubauen. Mit dieser vertikal integrierten Strategie kann Trench Metals über den gesamten Lebenszyklus des Bergbauprozesses eine hervorragende Wertschöpfung für die Aktionäre erzielen.Trench Metals Corp. hat das Recht auf den Erwerb sämtlicher Anteile (100 %) am Uranprojekt Gorilla Lake. Gorilla Lake befindet sich im Gebiet Cluff Lake innerhalb des Athabasca-Urandistrikt in der kanadischen Provinz Saskatchewan. Der Athabasca-Distrikt ist der Standort der hochgradigsten Uranlagerstätten der Welt und liefert 18 % der globalen Uranproduktion. Das Projekt Gorilla Lake erstreckt sich über nahezu 7.000 Hektar im Northern Mining District von Saskatchewan in der Nähe der Uranlagerstätte Shea Creek.Nähere Informationen über das Unternehmen erhalten Sie per E-Mail unter info@trenchmetals.com oder auf der Website des Unternehmens unter www.trenchmetals.com.Für das Board Trench Metals Corp.Simon ChengChief Executive OfficerDie TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Bei Verwendung in dieser Pressemeldung dienen die Wörter annehmen, glauben, schätzen, erwarten, anzielen, planen, vorhersagen, könnte, Zeitplan und ähnliche Wörter oder Begriffe der Kenntlichmachung von zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen können sich auf die Entwicklung des Uranprojekts Higginson Lake, sowie auf andere Faktoren oder Informationen beziehen. Diese Aussagen stellen die aktuellen Ansichten des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse dar und basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die das Unternehmen zwar für angemessen hält, die jedoch naturgemäß beträchtlichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen und gesellschaftlichen Risiken, Unwägbarkeiten und Unsicherheiten unterworfen sind. Viele bekannte und unbekannte Faktoren können dazu führen, dass die Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die von zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden oder werden können. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und verpflichtet sich nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, um Änderungen bei den Annahmen oder Umständen bzw. anderen Ereignissen, die sich auf diese Aussagen und Informationen auswirken, Rechnung zu tragen, es sei denn, dies wird von den geltenden Gesetzen, Regeln und Vorschriften verlangt.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!