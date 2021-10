Bohrungen von Palladium One Mining im Einfallwinkel erweitern breite mineralisierte Zone

Bohrloch von bis MächPdÄqPGE Pd Pt Au Cu Ni Co

- Das bis dato tiefste Bohrloch belegt die Kontinuität der hohen Gehalte und bedeutenden Mächtigkeiten der Mineralisierung bei Kaukua South- 3,4 g/t Palladiumäquivalent auf 6,0 Metern, enthalten in 60,3 Metern mit 1,9 g/t Palladiumäquivalent, in Bohrloch LK21-091- 3,4 g/t Palladiumäquivalent auf 10,0 Metern, enthalten in 62,9 Metern mit 1,7 g/t Palladiumäquivalent, in Bohrloch LK21-098Toronto, 19. Oktober 2021 - Palladium One Mining Inc. (Palladium One oder das Unternehmen) (TSXV: PDM, FWB: 7N11, OTC: NKORF) freut sich bekannt zu geben, dass das bis dato tiefste Bohrloch, das im Einfallwinkel in der Zone Kaukua South niedergebracht wurde, Bohrloch LK21-098, 3,4 g/t Palladiumäquivalent (PdÄq) auf 10,0 Metern durchteuft hat. Enthalten war dieser Abschnitt in einer Zone von 62,9 Metern mit 1,7 g/t PdÄq, die in einer Tiefe von 308 Metern im Bohrloch beginnt (Abbildung 1, 2 und 3).Diese Bohrergebnisse erweitern die Zone Kaukua South über eine vertikale Tiefe von 300 Metern hinaus und bestätigen, dass sich die Zonen mit hochgradig mineralisiertem Kern, die an der Oberfläche ermittelt wurden, bis in die Tiefe erstrecken (Abbildung 1 und 3).Derrick Weyrauch, President und CEO von Palladium One, sagt dazu: Bei Kaukua South liegen mehrere, breite, hochgradige Mineralisierungskanäle vor, die sich in die Tiefe erstrecken. Wir haben die Zone Kaukua South von rund 200 Metern auf mehr als 300 Meter Tiefe erweitert, wo sie nach wie vor zur Erweiterung offen ist.Die Bohrungen bei Kaukua South waren zunächst auf 200 Meter Tiefe beschränkt, aber mit der Entdeckung einer oberen Mineralisierungszone, die das Erz-Abraum-Verhältnis positiv beeinflussen könnte, hat das Unternehmen sein Bohrprogramm neu ausgerichtet, um die Kernzone der bestehenden Lagerstätte Kaukua und von Kaukua South auf eine Tiefe von 300 Metern zu erweitern. Die hier veröffentlichten Bohrergebnisse bestätigen nicht nur, dass sich die Zone Kaukua South in die Tiefe erstreckt, sondern auch die Kontinuität von mächtigeren Kernzonen mit höheren Gehalten.Abbildung 1. Längsschnitt durch Kaukua South. Die Bohrdaten wurden zum Stichtag 4. September 2021 erhoben (Loch LK21-128). Für die Bohrlöcher bis LK21-098 liegen bereits Ergebnisse vor, der Rest steht noch aus. Der Längsschnitt deckt nur den westlichen Teilbereich von Kaukua South ab, für den das Unternehmen eine erste NI43-101-Ressourcenschätzung erstellen will. Der Längsschnitt ist eine vertikale Scheibe und bildet nur die rund 55° nach Süden einfallende Untere Zone von Kaukua South ab. Die Durchschneidungen werden sowohl in Bezug auf ihre Mächtigkeit (Meter) und ihren Erzgehalt (PdÄq*) als auch in Gramm pro Meter (Gramm bezogen auf die Mächtigkeit) dargestellt.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/62087/2021-10-19-Kaukua_South_Deep_Drilling_DEPRcom.001.pngAbbildung 2. Historische und aktuelle Bohrungen in den Gebieten Kaukua und dem westlichen Teil des Gebiets Kaukua mit einem Stichtag der Bohrdaten zum 4. September 2021 (Bohrloch LK21-128). Für die Bohrlöcher bis LK21-098 liegen bereits Ergebnisse vor, der Rest steht noch aus. Unterlegt von einer Karte der Wiederaufladbarkeit mittels induzierter Polarisation (IP).https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/62087/2021-10-19-Kaukua_South_Deep_Drilling_DEPRcom.002.pngAbbildung 3. Querschnitte A und B, die im Längsschnitt in Abbildung 2 angezeigt sind, mit den neuen Ergebnissen der Bohrlöcher LK21-091 und 098.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/62087/2021-10-19-Kaukua_South_Deep_Drilling_DEPRcom.003.png*PdÄq wurde unter Verwendung der In-situ-Werte und der Preise aus der NI 43-101-konformen Mineralressourcenschätzung 2021 für 2021 verwendet: 1.600 USD pro Unze Pd, 1.100 USD pro Unze Pt, 1.650 USD pro Unze Au, 3,50 USD pro Pfund Kupfer, 7,50 USD pro Pfund Nickel und 20 USD pro Pfund Kobalt. Die eingeschränkten historischen metallurgischen Arbeiten an Material aus den Lagerstätten Kaukua weisen auf endgültige Gewinnungsraten im Bereich von73 % Pd, 56 % Pt, 78 % Au, 91 % Cu und 48 % Ni hin.*Palladium-ÄquivalentDas Unternehmen berechnet das Palladium-Äquivalent nun unter Verwendung der folgenden Preise, die in der NI 43-101-konformen Ressourcenschätzung von Haukiaho vom September 2021 des Unternehmens verwendet wurden: USD1.600 pro Unze Palladium, USD1.100 pro Unze Platin, USD1.650 pro Unze Gold, USD3,50 pro Pfund Kupfer, USD7,50 pro Pfund Nickel und 20 USD pro Pfund Kobalt.Die in dieser Pressemeldung enthaltenen Fachinformationen wurden von Neil Pettigrew, M.Sc., P. Geo., Vice President of Exploration und ein Director des Unternehmens, in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 geprüft und verifiziert. Palladium One Mining Inc. ist ein Explorationsunternehmen, das auf Platingruppenelement (PGE)-Kupfer-Nickel-Lagerstätten in Distriktgröße in Finnland und Kanada abzielt. Das Flaggschiffprojekt des Unternehmens ist das Projekt Läntinen Koillismaa (oder Projekt LK), ein palladiumdominiertes Projekt mit Platingruppenelementen, Kupfer und Nickel. Es befindet sich im nördlichen Zentrum von Finnland, das vom Fraser Institute unter die weltweit führenden Länder auf dem Gebiet der Exploration und Erschließung von Minerallagerstätten gereiht wird. Die Explorationsaktivitäten bei LK sind auf die Sulfidversprengungen entlang einer 38 Kilometer langen vielversprechenden basalen Kontaktzone gerichtet und zielen auf den Ausbau einer bereits bestehenden NI 43-101-konformen obertägigen Mineralressource ab.FÜR DAS BOARDDerrick WeyrauchPresident, CEO & DirektorDerrick Weyrauch, President & CEOE-Mail: info@palladiumoneinc.comDie TSX Venture Exchange und deren Marktregulierungsbehörde (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die einigen Annahmen, Risiken und Ungewissheiten unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Aussagen bezüglich der Notierung der Stammaktien des Unternehmens an der TSXV unterliegen allen Risiken und Ungewissheiten, die normalerweise mit solchen Ereignissen verbunden sind. Investoren werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Ereignisse darstellen und dass die tatsächlichen Ereignisse oder Entwicklungen wesentlich von jenen abweichen können, die in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostiziert wurden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen stellen die beste Einschätzung des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen dar. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, gehören behördliche Maßnahmen und die allgemeine Geschäftslage. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die Ansichten des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider und unterliegen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, einschließlich jener, die im Jahresinformationsformular des Unternehmens vom 27. April 2021 dargelegt sind, das unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com erhältlich ist. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, außer wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist. Investoren werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von jenen abweichen können, die in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostiziert wurden.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!