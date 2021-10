Sphinx Resources Ltd. kündigt Transaktion mit Barlow Mine Inc. an

Minenportal.de Sphinx Resources Ltd. meldete gestern die Unterzeichnung einer Absichtserklärung mit Barlow Mine Inc., der zufolge Sphinx und Barlow beabsichtigen, einen Unternehmenszusammenschluss durchzuführen.



Bei der vorgeschlagenen Transaktion handelt es sich um ein Reverse Takeover von Sphinx, die einer Reihe von Bedingungen unterliegt, darunter eine Due-Diligence-Prüfung von Barlow, eine nachfolgend beschriebene Privatplatzierung und der Erhalt aller erforderlichen behördlichen, unternehmerischen und aktionärsrechtlichen Genehmigungen, einschließlich der der TSX Venture Exchange.



Gemäß der vorgeschlagenen Transaktion wird Sphinx eine Konsolidierung der Stammaktien im Verhältnis von ca. 27:1 vornehmen, um seine ausstehenden Stammaktien auf ca. 6.000.000 zu reduzieren, und alle ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien des Aktienkapitals von Barlow für einen Gesamtbetrag von ca. 12.000.000 $ erwerben. Der Kaufbetrag wird durch die Ausgabe von ca. 24.000.000 Stammaktien des Aktienkapitals von Sphinx (nach der Konsolidierung) beglichen.





© Redaktion

