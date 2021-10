Ein Blick auf den Ölpreis aus verschiedenen Blickwinkeln

[Dies ist ein Auszug aus einem Artikel, der vor etwa zwei Wochen auf www.tsi-blog.com veröffentlicht wurde.]Heute werden wir den Ölmarkt aus drei verschiedenen Blickwinkeln betrachten: Die langfristige Preisentwicklung, die physische Angebots- und Nachfragebetrachtung und die makroökonomische Betrachtung. Der folgende Chart zeigt die Bedeutung des Preisniveaus von 76 USD bis 77 USD, über dem sich der Ölpreis in den letzten Wochen bewegt hat. Dieses Preisniveau diente während der großen Abwärtskorrekturen in den Jahren 2011-2012 als Unterstützung und bildete die Obergrenze für die Rally 2016-2018.Der Anstieg über den Hauptwiderstand ist kein kurzfristiges Kaufsignal, da der Markt "überkauft" ist (was übrigens keine Garantie dafür ist, dass der Preis fallen wird, aber bedeutet, dass das Risiko neuer Käufe relativ hoch ist). Es ist jedoch eine Belohnung für diejenigen, die ihre Ölinvestitionen aufgestockt haben, als der Rohstoff und die damit verbundenen Aktien in den letzten drei Monaten zu verschiedenen Zeitpunkten "überverkauft" waren, und steht im Einklang mit unserer Ansicht, dass der zyklische Anstieg bis ins Jahr 2022 anhalten wird.Was die voraussichtliche künftige Entwicklung betrifft, so ist weitaus wichtiger als der Durchbruch über den langfristigen Widerstand, dass die physische Versorgungslage weiterhin ungewöhnlich "knapp" ist. Wir wissen, dass dies der Fall ist, da auf dem Ölterminmarkt eine starke Backwardation (d.h. die Preise für Kontrakte mit kürzerer Laufzeit liegen deutlich über den Preisen für Kontrakte mit späterer Laufzeit) vorherrscht. Dies wird durch den Abwärtstrend im folgenden Chart verdeutlicht. Eine starke Backwardation kann auf dem Ölmarkt nur dann entstehen und aufrechterhalten werden, wenn die Nachfrage nach Öl im Verhältnis zum derzeit verfügbaren Angebot hoch ist.Die jüngsten Daten im folgenden Chart beziehen sich auf die Situation am 14. Oktober 2021, aber die Terminkurve weist weiterhin einen steilen Abwärtstrend auf. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts liegt der Preis für Öl zur Lieferung im Dezember dieses Jahres beispielsweise bei 84,55 Dollar, während Öl zur Lieferung im Dezember 2022 bei 72,58 Dollar und Öl zur Lieferung im Dezember 2023 bei nur 66,56 Dollar liegt.Es ist zu beachten, dass die Preise der Ölfutures keine Vorhersagen über den künftigen Kassapreis sind. Vielmehr spiegelt der Futurespreis im Verhältnis zum Kassapreis die Kosten der Lagerung wider. Da die Lagerkosten immer über Null liegen, wird der Futurespreis immer höher sein als der Kassapreis, es sei denn, es besteht eine aktuelle Knappheit des physischen Rohstoffs.Unser letzter Chart zeigt, dass sich der Ölpreis und der Inflationserwartungs-ETF (RINF) in der Regel in die gleiche Richtung entwickeln. Diese positive Korrelation ist Teil einer umfassenderen positiven Korrelation zwischen den Rohstoffpreisen (die durch Indices wie den GNX dargestellt werden) und den Inflationserwartungen. Sowohl der Ölpreis als auch die Inflationserwartungen haben nach den Korrekturen im zweiten und dritten Quartal dieses Jahres ihren zyklischen Aufwärtstrend wieder aufgenommen.Derzeit sagen die Preisentwicklung, die Fundamentaldaten von Angebot und Nachfrage und der makroökonomische Hintergrund (der sich in den Inflationserwartungen widerspiegelt) das Gleiche. Sie alle sprechen dafür, dass der Ölpreis seinen Aufwärtstrend fortsetzen sollte.© Steve SavilleRegelmäßige Finanzmarktprognosen und -analysen stehen auf unserer Webseite www.speculative-investor.com zur Verfügung. Zurzeit bieten wir keine kostenlosen Probeabos an, aber Gratisbeispiele unserer Arbeit (Auszüge aus unseren regelmäßig erscheinenden Kommentaren) können Sie unter www.speculative-investor.com/new/freesamples.html abrufen.Dieser Artikel wurde am 25. Oktober 2021 auf www.tsi-blog.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.