Bear Creek verbleibt in Schieflage

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das kanadische Minenunternehmen Bear Creek Mining Corp. zeigt sich, seit der Performance im Jahr 2020, mit mehr als 500% sichtlich angeschlagen. In der Spitze verlor die Aktie dabei, vom Hoch aus 2020 bei 3,04 USD ausgehend, mehr als 75% an Kurswert. Dabei wurde im Spätsommer dieses Jahres die Unterstützung bei 0,72 USD nur knapp verfehlt.Dabei befindet sich die Aktie unverändert in Schieflage, welche einen Test der Zone rund um 0,72 USD weiterhin wahrscheinlich werden lässt. Von dort ausgehend wäre prinzipiell eine stärkere Erholung in Richtung des unlängst bestätigten Widerstands bei 1,45 USD möglich.Unterhalb von 0,70 USD per Wochen- und insbesondere Monatsschlussstand müsste man hingegen eine weitere Korrekturwelle bis zum Tief aus 2016 bei 0,34 USD einkalkulieren.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.