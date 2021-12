Silber in US-Dollar, Tageschart Wochenchart vom 3. Dezember 2021

Silber in US-Dollar, Wochenchart vom 18. Dezember 2021

Das Investieren und Trading an den Finanzmärkten wird oft mit Leistungssport verglichen. Eine der Beziehungen besteht darin, dass man nur in dem Moment erfolgreich ist, in dem man eine erfolgreiche Handlung ausführt. Dies impliziert die Notwendigkeit von Beständigkeit. Das ist beim Trading nicht anders. Von einem Trader wird verlangt, dass er ein hohes Maß an nahezu fehlerfreier Ausführung eines Handelssystems konsequent wiederholt.Man sagt, dass sich Michael Jordan, eine milliardenschwere Sportikone im Basketball, durch seine Konzentration von anderen Sportlern unterschied. Er konzentrierte sich darauf, "jetzt hier zu sein". Er beherrschte es, nichts anderes in seinen Geist zu lassen als die Entschlossenheit, in der Gegenwart zu sein. Ohne Raum für Projektionen in die Vergangenheit oder Zukunft gab es keinen Platz für Zweifel oder die Angst, dass sein Handeln scheitern könnte. Ohne Furcht zu Silberreichtum.Vor zwei Wochen haben wir die folgende Grafik in unserem wöchentlichen Silber-Chartbuch veröffentlicht, nachdem wir ein starkes Argument für eine Hausse bei Silber dargestellt hatten:Damals schrieben wir: "Der obige Wochenchart verdeutlicht, dass wir zwar in die "Einkaufszone" für Silber eingetreten sind, aber die Wahrscheinlichkeit besteht, dass wir einen schnellen Ausbruch nach unten erleben, wie wir ihn Ende September gesehen haben."Wir haben die künftige Entwicklung des Marktes richtig eingeschätzt. Außerdem folgten wir den Grundsätzen einer konsequenten Analyse unseres Umfelds, des Marktes und unserer selbst. Wir bewegten uns zuversichtlich in Richtung der höchsten Wahrscheinlichkeiten und versuchten, Zweifel auf ein Minimum zu beschränken.