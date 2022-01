Caledonia Mining gibt Aktien im Rahmen des Incentive-Plans ans Management aus

Name Position Anzahl der Daraus

St Helier, 12. Januar 2022 - Caledonia Mining Corporation plc (das "Unternehmen" oder "Caledonia") gibt bekannt, dass nach der Fälligkeit der Zuteilungen des langfristigen Incentive-Plans am 11. Januar 2022, die im Rahmen des Omnibus-Equity-Incentive-Vergütungsplans 2015 des Unternehmens (der "Plan") gewährt wurden, insgesamt nennwertlose 76,520 Stammaktien des Unternehmens an Mitarbeiter der Unternehmensgruppe ausgegeben werden, unter anderem in Form von Depositary Interests und Zimbabwe Depositary Receipts in Bezug auf diese Aktien am oder vor dem 14. Januar 2022.Die folgenden "Personen mit Führungsverantwortung" im Sinne der Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014 erhalten die unten aufgeführten Wertpapiere:Weitere Einzelheiten zu den Transaktionen sind den nachstehenden Meldungen zu entnehmen.Caledonia hat die Zulassung der Depositary Interests, die alle ausgegebenen Aktien repräsentieren, zum Handel am AIM beantragt, und es wird erwartet, dass der Handel mit diesen Wertpapieren im 17. Januar17 2022 aufgenommen wird. Nach der Ausgabe aller Aktien wird das Unternehmen über eine Gesamtzahl von 12,833,126 Stammaktien ohne Nennwert verfügen. Caledonia hat keine eigenen Aktien; daher kann diese Zahl von Inhabern von Wertpapieren der Gesellschaft als Nenner für die Berechnungen verwendet werden, mit denen sie feststellen, ob sie ihre Beteiligung an der Gesellschaft oder eine Änderung ihrer Beteiligung an der Gesellschaft melden müssen.Mark LearmonthTel: +44 1534 679 802Camilla HorsfallTel: +44 7817 841793WH IrlandAdrian Hadden/ Andrew De AndradeTel: +44 20 7220 1751Blytheweigh Finanz-PRTim Blythe/Megan RayTel: +44 207 138 32043PPBPatrick ChidleyTel: +1 917 991 7701Paul DurhamTel: +1 203 940 2538Curate Public Relations (Simbabwe)Debra TatendaSwiss Resource Capital AGJochen StaigerTel: +263 77802131info@resource-capital.chHinweis: Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen werden von der Gesellschaft als Insiderinformationen gemäß der Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014 ("MAR") betrachtet, da sie aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen Rechts des Vereinigten Königreichs sind, und werden in Übereinstimmung mit den Verpflichtungen der Gesellschaft gemäß Artikel 17 der MAR offengelegt.MELDUNG UND VERÖFFENTLICHUNG VON GESCHÄFTEN VON PERSONEN, DIE FÜHRUNGSAUFGABEN WAHRNEHMEN, UND IHNEN NAHE STEHENDEN PERSONEN