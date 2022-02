COMEX-Silber-"Trade-at-Settlement"

Sie erinnern sich vielleicht daran, dass wir Ende letzten Jahres und erneut Ende letzten Monats eine interessante neue Entwicklung im COMEX-Goldhandel beobachtet haben. Und jetzt sehen wir das Gleiche beim COMEX-Silber. Oh-oh. Okay, wir haben bereits im November darüber geschrieben. Ein Mitglied von TF Metals Report hatte einen ungewöhnlichen Anstieg der "Trade at Settlement"-Aktivitäten beim COMEX-Gold kurz vor dem Verfall des Kontrakts am 21. Dezember festgestellt.Wie hat sich das abgespielt? Im Vorfeld der Verfallstermine für den 22. Dezember Ende November stieg das TAS-Volumen an der COMEX für Gold zwischen dem 5. und 11. November von dem üblichen/normalen Volumen von 2.000-3.000 Kontrakten am Tag auf über 30.000 am Tag an. Tatsächlich wurden allein an den fünf Handelstagen vom 5. bis 11. November insgesamt 172.254 Kontrakte auf diese Weise gehandelt, bevor das tägliche TAS-Volumen am 12. November wieder auf ein "normales" Niveau zurückging.5. November: 29.9668. November: 33.3529. November: 38.16910. November: 39.31011. November: 31.457Die derzeitige Theorie besagt, dass diese Tagesendgeschäfte wahrscheinlich als Spreads platziert wurden, die dann vor dem Verfall von Optionen und Kontrakten am 21. Dezember Ende November zur Erzielung maximaler Preisauswirkungen "ausgehebelt" wurden.Nachdem wir also Ende November diesen Blödsinn bemerkt hatten, hielten wir Ende Januar vor den COMEX-Goldverfallsterminen am 22. Februar Ausschau nach der gleichen Art von Dingen. Und raten Sie mal? Hier war das gleiche Muster zu beobachten. Das TAS-Volumen stieg Anfang des Monats sprunghaft an und der Preis brach Ende des Monats ein. Und wie sahen die Einzelheiten aus? Das Trade-At-Settlement-Volumen stieg erneut in einem 5-tägigen Anstieg auf das 10-fache des üblichen Volumens. Siehe unten:7. Januar: 32.50410. Januar: 31.87211. Januar: 33.36412. Januar: 35.26413. Januar: 32.534Und wie reagierte der Kurs im Vorfeld der am 22. Februar auslaufenden Optionen und Kontrakte später im Januar? Sehen Sie selbst:Worum geht es also in dem heutigen Beitrag? Nun, nach dem, was Sie gerade gelesen haben, scheint es so, als wären wir einer Sache auf der Spur und als hätten die Banken einen neuen Weg gefunden, den Preis vor dem Auslaufen von Optionen und Kontrakten auf den Front-/Liefermonat zu beeinflussen. Es hat anscheinend so gut funktioniert, dass sie es jetzt auch beim COMEX-Silber versuchen. Denken Sie daran, dass der März kein Liefermonat für COMEX-Gold ist. Er ist jedoch ein Liefermonat für COMEX-Silber. Die COMEX-Silberoptionen für März 22 verfallen und der Preis wird zum COMEX-Schluss am 23. Februar festgesetzt, und der Kontrakt "verfällt" und wird am 25. Februar zur Lieferung freigegeben. Schauen Sie sich im Vorfeld an, was bei den COMEX-Silber-Trades-at-Settlement gerade passiert ist. Zwei Dinge zuerst:1. Genau wie bei COMEX-Gold ist das übliche/normale Volumen für COMEX-Silber-TAS sehr gering. Das Gesamtvolumen beträgt oft weniger als 1.000 Stück am Tag.2. Der Anstieg der COMEX-Gold-TAS begann am 5. November und am 7. Januar, also etwa drei Wochen vor dem Verfallstermin im Dezember 21 und Februar 22.Schauen wir uns nun das jüngste Volumen der COMEX-Silber-Trades-at-Settlement an:7. Februar: 8.2718. Februar: 10.5709. Februar: 9.74510. Februar: 10.41011. Februar: 10.902Und genau wie der COMEX-Goldpreis im November und Januar ist der Preis für COMEX-Silber vom 22. März während dieses Anstiegs des TAS gestiegen:Wie geht es also weiter? In Anbetracht dessen, was wir in letzter Zeit bei COMEX-Gold im Dez. 21 und Feb. 22 gesehen haben, würde ich sagen, dass die Chancen ziemlich hoch sind, dass der COMEX-Silberkontrakt für März 22 auf 22,40 Dollar oder so zurückgeht, wenn die Optionen auslaufen und der Kontrakt nächste Woche vom Brett geht. Natürlich ist es möglich, dass die Geopolitik eingreift und diese jüngste Übung der Bank zur Preissteuerung vereitelt.Es ist auch immer noch möglich, dass, wie wir bereits im Januar schrieben, dies alles nur Zufall ist. Wenn der COMEX-Silberpreis jedoch in der nächsten Woche eine volle Umdrehung macht, können wir mit Sicherheit sagen, dass wir die neueste Preismanipulationstechnik der Bank aufgedeckt haben, und dies ist sicherlich etwas, das im nächsten Monat, vor dem COMEX-Goldverfalltermin am 22. April, wieder hilfreich sein wird.© Craig HemkeTF Metals ReportDer Artikel wurde am 15. Februar 2022 auf www.sprottmoney.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.