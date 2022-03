Caledonia Mining Corporation Plc: Änderung im Aktionariat

TR-1: Standardformular für die Meldung bedeutender Betriebe

St. Helier, 7. März 2022 - Caledonia Mining Corporation plc (NYSE AMERICAN: CMCL; AIM: CMCL; VFEX: CMCL ("Caledonia" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass es am 4. März 2022 von der Van Eck Associates Corporation, die ein "bedeutender Aktionär" des Unternehmens im Sinne der AIM-Regeln für Unternehmen ist, die Mitteilung erhalten hat, dass es seine Beteiligung am Unternehmen geändert und am 3. März 2022 einen bestimmten Schwellenwert für die Mitteilung seiner Beteiligungen am Unternehmen überschritten hat. Identität des Emittenten Kaledonien Bergbau Corp PLCoder des zugrunde liegendenEmittenten bestehender Aktien,an die Stimmrechtegebundenii sind:1b. Bitte geben Sie an, ob es sich bei dem Emittenten um einennichtbritischen Emittenten handeltbitte kreuzen Sie gegebenenfalls ein "X" an)Nichtbritischer Emittent X2. Grund für die Meldung (bitte kreuzen Sie das/dieentsprechende(n) Feld(er) mit einem "X"an)Ein Erwerb oder eine Veräußerung von Stimmrechten XEin Erwerb oder eine Veräußerung von FinanzinstrumentenEin Ereignis, das die Aufteilung der Stimmrechte verändertSonstiges (bitte angeben)iii:3. Angaben zur meldepflichtigen PersonivName Van Eck Associates GesellschaftStadt und Land des eingetragenen New York, NY USASitzes (fallszutreffend)4. Vollständiger Name des/der Aktionäre(s) (falls abweichend von 3.)Name VanEck Junior Gold Miners ETFVanEck Junior Gold Miners UCITSETFStadt und Land des eingetragenenSitzes (fallszutreffend)5. Datum, an dem die Schwelle 03/03/2022überschritten odererreichtvi wurde:6. Datum der Benachrichtigung 04/03/2022des Emittenten(DD/MM/YYYY):7. Gesamtpositionen der meldepflichtigen Person(en)% der mit % der StimmrecSumme aus Gesamtzahlden Aktien hte durch beiden in % derverbundenen (8.A + StimmrechteStimmrechte Finanzinstrume 8.B) des(insgesamt nte8. EmittentenviA) (Summe aus8.B 1 + 8.B2)Situation 4.008% 4.008% 514,346zumZeitpunktdesÜberschreitens oderErreichensderSchwellePosition der 508,200 3.9838%vorherigenMeldung(fallsanwendbar)8. Mitgeteilte Einzelheiten über die sich ergebende Situationan dem Tag, an dem die Schwelle überschritten oder erreichtwurdeviiiA: Mit den Aktien verbundene StimmrechteKlasse/Art Anzahl der Stimmrechteix % der StimmrechtevonAnteilenISIN-Code(fallsmöglich)Direkt Indirekt Direkt Indirekt(Artikel 9 (Artikel 10 (Artikel 9 (Artikel 10der der der derRichtlinie Richtlinie Richtlinie Richtlinie2004/109/EG 2004/109/EG 2004/109/EG) 2004/109/EG) ) (DTR5.1) )(DTR5.1) (DTR5.2.1) (DTR5.2.1)JE00BF0XVB15514,346 4.008%ZUSAMMENFASS514,346 4.008%UNG 8.B 1: Finanzinstrumente im Sinne von Art. 13(1)(a) derRichtlinie 2004/109/EG (DTR5.3.1.1(a))Art des FinaVerfall Anzahl der % der Stimmrnzinstrumentsdatum Ausübungs-/Umwa Stimmrechte, echtes x ndlungszeitraum die erworbenxi werden können,wenn dasInstrumentausgeübt/umgekehrtZWISCHENSUMME8. BB 2: Finanzinstrumente mit ähnlicher wirtschaftlicher Wirkunggemäß Art. 13(1)(b) der Richtlinie 2004/109/EG (DTR5.3.1.1(b))Art des FVerfallsda Physisch odAnzahl de% der Stimmrinanzinsttum Ausübungs-/er r echteruments x Umwandlungs barzeitraum SiedlungxiiStimmrechxi teZUSAMMENFASSUNG8.B.29. Angaben zu der anmeldepflichtigen Person (bitte ankreuzen)zutreffendes Kästchen mit einem "X")Die meldepflichtige Person wird nicht von einer natürlichenoder juristischen Person kontrolliert und kontrolliert keineanderen Unternehmen, die direkt oder indirekt eineBeteiligung an dem (zugrunde liegenden) EmittentenhaltenxiiiVollständige Kette der kontrollierten Unternehmen, über diedie Stimmrechte und/oder dieFinanzinstrumente tatsächlich gehalten werden, beginnend mitder obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischenPersonxiv (bitte fügen Sie erforderlichenfalls weitere Zeilen hinzu)Namexv % der % der Summe ausStimmrechte, Stimmrechte beiden, wennwenn er die durch sie gleichmeldepflichtige Finanzinstrumen oder höher alsSchwelle te, wenn sie dieerreicht oder die meldepflichtigemeldepflichtige Schwelleüberschreitet Schwelleerreichen oder istüberschreitenVanEck Junior 3.64% 3.64%Gold MinersETFVanEck Junior 0.368% 0.368%Gold MinersUCITSETF10. Im Falle einer Stimmrechtsvertretung bitte angeben:Name des Vollmachtgebers Glass LewisAnzahl und % der gehaltenen 514.346 Aktien und 4,008% StimmreStimmrechte chtDas Datum, bis zu dem die Öffnen SieStimmrechte gehaltenwerden11. Zusätzliche InformationenxviOrt der FertigsTampa, FLtellungDatum der Ferti4. März 2022gstellung