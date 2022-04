International Tower Hill Mines - jetzt kommt es darauf an!

Quelle Chart: Guidants

Die Aktie von International Tower Hill Mines Ltd. konnte nach zähem Jahresauftakt zur Mitte des Februars einen kräftigen Aufwärtsimpuls generieren. Dabei wurden die langfristige Abwärtstrendlinie und wichtige Widerstände überwunden. Nach einem Schub von rund 95 % seit dem Januartief darf die Aktie dennoch konsolidieren. Dabei bestätigte sich die Unterstützung um 0,91 USD. Kann diese weiterhin verteidigt werden, spricht nichts gegen neuerliche Zugewinne bis 1,14 USD und ggf. höher.Sollte hingegen die Unterstützung bei 0,91 USD aufgegeben werden, müsste man sich mit einer preislich wie zeitlich ausgedehnten Schwächephase auseinandersetzen. Rücksetzer bis 0,80 bzw. 0,68 USD können dabei nicht ausgeschlossen werden.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.