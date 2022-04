Kalender im Blick

Der derzeitige Bullenmarkt im Edelmetallsektor ist groß, und vieles davon ist gerechtfertigt. Sie müssen jedoch immer bedenken, dass das derzeitige Preissystem für digitale Derivate jeden Monat Schwankungen zulässt, so dass Sie Ihre Geschäfte und Ihren Optimismus entsprechend timen sollten. Es geht also wieder los. Das Ende des Kalendermonats rückt näher, und damit auch die regulären Verfallstermine der COMEX-Optionen und -Kontrakte. Langjährige Edelmetallanleger wissen, dass diese Verfallstermine fast immer Preisschwankungen mit sich bringen, und im April wird es nicht anders sein.Betrachten wir zunächst den COMEX-Kalender. Die vorderen Kontrakt-/Liefermonate für COMEX-Gold sind Februar, April, Juni, August, Oktober (sozusagen) und Dezember. Für COMEX-Silber sind dies die Monate März, Mai, Juli, September und Dezember. Da es jetzt Ende April ist, liegt unser Augenmerk auf dem COMEX-Silber vom Mai22. Der Verfallszeitplan ist unten aufgeführt:26. April: An der COMEX verfallen Optionen auf Silber für den 22. Mai. Auch eine beträchtliche Anzahl von COMEX-Goldoptionen verfallen an diesem Tag.29. April: Der Mai22-Silberkontrakt geht zum COMEX-Schluss "von der Tafel" und in "Lieferung" über.Und was wissen wir über den Handel, der diesen Verfallsterminen vorausgeht? Er wird volatil sein. Wir sind zuversichtlich, dass wir eine Ursache für die Volatilität im Vormonat entdeckt haben. Es handelt sich um das Auslaufen von Spread-Geschäften, die zu Beginn des Monats getätigt wurden. Wir haben in letzter Zeit recht häufig darüber geschrieben. Kurz gesagt, hier ist, was Sie in den kommenden Tagen erwarten sollten:Das Trade-at-Settlement-Volumen ist im April planmäßig wieder stark angestiegen. Bei COMEX-Silber (wo der Mai der Front-/Liefermonat ist) stieg das tägliche TAS-Volumen in den fünf Tagen vom 7. bis 13. April von den üblichen 1.500/Tag auf durchschnittlich 7.700 an. Das Gesamtvolumen für diese fünf Tage betrug 38.471. Bei der Analyse der wöchentlichen Commitment-of-Traders-Berichte haben wir festgestellt, dass es sich bei diesem TAS-Volumen fast ausschließlich um Spread-Geschäfte handelt, was so ziemlich der einzige Grund ist, warum jemand dieses System verwenden würde, bei dem der Füllpreis der Tagesschluss-/Abwicklungspreis ist.Wenn Sie sich die täglichen Volumenströme je Kontrakt ansehen, werden Sie feststellen, dass sich das Volumen gleichmäßig zwischen Mai und dem nächsten Frontmonat Juli verteilt. Hier ein Beispiel: die CME-Daten vom letzten Dienstag, dem 13. Juli. Beachten Sie, dass das gesamte TAS-Volumen von 8.603 fast gleichmäßig zwischen dem bald auslaufenden Mai22 und dem nächsten Frontmonat Juli22 verteilt ist. Zweifellos stehen hier etwa 4.000 Mai-Long-Positionen 4.000 Juli-Short-Positionen gegenüber.Was ist hier also los? Ich bin mir zwar sicher, dass es zumindest einen kleinen Teil legitimer Absicherungs- und Arbitragegeschäfte gibt, aber der Großteil dieses TAS/Spread-Volumens wird in ruchloser und manipulativer Absicht platziert. Eine weitere interessante Anmerkung. Da es sich um Spreads handelt, die in den Augen der CFTC "vollständig abgesichert" sind, können diese Positionen so groß wie möglich sein, ohne dass sie von den Aufsichtsbehörden geprüft werden. Was passiert also als Nächstes, wenn sich der Kalender unweigerlich auf den Verfall der Optionen und die Lieferung der Kontrakte zubewegt? Diese Spread-Geschäfte werden oftmals "legged out", um eine maximale Preiskontrolle und -auswirkung zu erreichen. Was ist damit gemeint?"Leg out" bedeutet, dass man jeweils nur eine Seite der Spread ausschaltet. In diesem Fall wird ein Händler mit der oben erwähnten "ruchlosen Absicht" seine Mai-Longposition abstoßen/auflösen und gleichzeitig seine Juli-Shortposition beibehalten. Dies hat zur Folge, dass der Preis sofort sinkt und der Händler den Luxus hat, die Short-Seite zu einem niedrigeren Preis einzudecken. Ist es diese Art von "Long-Dumping", die am Montag, den 18. April, angesichts des steigenden COMEX-Silberpreises und des nur noch sechs Tage entfernten Verfallsdatums der Optionen zur Entstehung des nachstehenden Diagramms beigetragen hat?Ob der Chart vom Montag durch diese Art der Kursmanipulation entstanden ist oder nicht, ist unerheblich. Wichtig ist, dass Sie wissen, was Sie in den kommenden 5-7 Handelstagen zu erwarten haben. Die Geschichte und die Erfahrung haben uns gelehrt, dass wir diese Art von Kursrückgängen erwarten müssen. Zu wissen, wie sie zustande kommen, verhindert nicht, dass sie eintreten.Womit wir beim Thema des Beitrags dieser Woche angelangt sind. All diese unaufhörlichen Manipulationen schließen nicht aus, dass die Preise steigen. Die Banken betreiben dieses System aus Profitgründen, und sie können jeden Monat genauso leicht bei 35 Dollar wie bei 25 Dollar profitieren. Sie als Händler/Investor/Enthusiast müssen diese Vorgänge einfach verstehen, damit Sie Ihre eigenen Handelsaktionen zeitlich so abstimmen können, dass sie eine maximale persönliche Wirkung erzielen.Wir sollten alle sehr gespannt darauf sein, wohin sich die Preise mittel- und längerfristig entwickeln werden, wenn die stagflationären Eventualitäten, die wir seit 2020 diskutiert haben, eintreten. Das bedeutet jedoch nicht, dass wir die monatlichen Gezeiten des COMEX-Kalenders ändern können. So sehr Sie sich auch den Frühling wünschen, wenn der Kalender immer noch den Januar anzeigt, werden Sie nicht viele warme und sonnige Tage bekommen. Der Kalender wird sich immer über Ihre Empfindungen hinwegsetzen. Achten Sie also immer darauf, wo wir uns im Monat befinden, und stellen Sie sich dann entsprechend ein.© Craig HemkeTF Metals ReportDer Artikel wurde am 18. April 2022 auf www.sprottmoney.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.