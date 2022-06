Caledonia Mining gibt relevante Anteilsänderung eines Aktionärs bekannt

24. Juni 2022 - Caledonia Mining Corporation plc (NYSE AMERICAN: CMCL; AIM: CMCL; VFEX: CMCL) ("Caledonia" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass es am 21. Juni 2022 von der Van Eck Associates Corporation, die über zwei ihrer Fonds ein "bedeutender Anteilseigner" des Unternehmens im Sinne der AIM-Regeln für Unternehmen ist, die Mitteilung erhalten hat, dass es seine Beteiligung am Unternehmen geändert hat und am 17. Juni 2022 einen bestimmten Schwellenwert für die Mitteilung seiner Beteiligungen am Unternehmen überschritten hat. Eine Kopie der Mitteilung finden Sie unten.Caledonia Mining Corporation plcMark LearmonthTel: +44 1534 679 800Camilla HorsfallTel: +44 7817 841 793Cenkos Securities plc (Nomad und gemeinsamer Makler)Neil McDonaldTel: +44 131 220 9771Perle KellieTel: +44 131 220 9775Liberum Capital Limited (Gemeinsamer Makler)Scott Mathieson/Kane CollingsTel: +44 20 3100 2000BlytheRay Finanz-PR (UK)Tim Blythe/Megan RayTel: +44 207 138 32043PPB (Finanz-PR, Nordamerika)Patrick ChidleyTel: +1 917 991 7701Paul DurhamTel: +1 203 940 2538Curate Public Relations (Simbabwe)Debra TatendaTel: +263 77802131IH Securities (Private) Limited (VFEX-Sponsor - Simbabwe)Lloyd MlotshwaTel: +263 (242) 745 119/33/39Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chTabelle siehe: https://www.irw-press.com/de/news/caledonia-mining-gibt-relevante-anteilsaenderung-eines-aktionaers-bekannt_66406.html?isin=JE00BF0XVB15