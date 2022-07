Torq Resources Inc. ändert Kreditfazilität in Höhe von 3 Mio. CAD

Vancouver, 11. Juli 2022 - Torq Resources Inc. (TSX-V: TORQ, OTCQX: TRBMF) (Torq oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass das Unternehmen die am 23. Juni 2022 bekannt gegebene zweijährige Kreditfazilität in Höhe von 3 Millionen CAD geändert hat. Gemäß den geänderten Bedingungen werden dem Unternehmen unmittelbar nach Unterzeichnung des geänderten Kreditabkommens 2.000.000 CAD zur Verfügung gestellt. Die Beträge, die im Rahmen der Fazilität in Anspruch genommen werden, unterliegen einer jährlichen Verzinsung von 9 %. Als Gegenleistung für die Gewährung der Fazilität hat sich das Unternehmen bereit erklärt, an den Kreditgeber, 191010 Investments Limited, einem Unternehmen, das mit einem derzeitigen Aktionär verbunden ist, 3.333.333 Aktienbezugsscheine auszugeben, die über einen Zeitraum von zwei Jahren zu einem Preis von 0,60 CAD pro Stammaktie ausgeübt werden können, basierend auf dem ursprünglichen Vorschuss von 2 Millionen CAD. Zusätzliche Aktienbezugsscheine für eine 100%ige Deckung werden zum Zeitpunkt einer zukünftigen Inanspruchnahme der verbleibenden 1 Mio. CAD emittiert, wobei der Preis der Aktienbezugsscheine dem Marktpreis zu diesem Zeitpunkt entspricht.Die Aktienbezugsscheine unterliegen einer Ausübungsbeschränkung, die die Ausübung auf Umstände beschränkt, in denen der Gesamtbestand an stimmberechtigten Wertpapieren von Torq, die sich im Besitz oder unter der Kontrolle des Kreditgebers und seiner Mitwirkenden befinden, einschließlich aller wandelbaren Wertpapiere, die innerhalb von 60 Tagen ausgeübt werden können, 9,99 % der zu diesem Zeitpunkt ausgegebenen stimmberechtigten Wertpapiere des Unternehmens beträgt. Alle Aktienbezugsscheine und Aktien, die bei der Ausübung der Aktienbezugsscheine ausgegeben werden, unterliegen einer viermonatigen Haltefrist in Kanada. Die Fazilität wird durch eine allgemeine Sicherheitsvereinbarung abgesichert und unterliegt den üblichen Kreditverpflichtungen. Der Abschluss der Kreditfazilität unterliegt der Unterzeichnung eines endgültigen Abkommens und der Genehmigung durch die TSX Venture. Es fallen keine Vermittlungsgebühren oder Maklergebühren an.Torq ist ein in Vancouver ansässiges Kupfer- und Goldexplorationsunternehmen mit einem Portfolio von erstklassigen Beteiligungen in Chile. Das Unternehmen etabliert sich als führendes Unternehmen für neue Explorationen in herausragenden Bergbaugürteln und wird von verantwortungsvollen, respektvollen und nachhaltigen Praktiken geleitet. Das Unternehmen wurde von einem Managementteam aufgebaut, das bereits erfolgreich Explorations-Assets zu Geld gemacht hat, und sein spezialisiertes technisches Team ist für seine umfassende Erfahrung in der Zusammenarbeit mit großen Bergbauunternehmen bekannt, die durch robuste Sicherheitsstandards und technische Kompetenz unterstützt wird. Zum technischen Team gehören in Chile ansässige Geologen mit unschätzbarem Fachwissen vor Ort und einer bemerkenswerten Erfolgsbilanz bei großen Entdeckungen in diesem Land. Torq hat sich verpflichtet, bei der Suche nach einer richtungsweisenden Entdeckung die höchsten Standards in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung einzuhalten. Weitere Informationen finden Sie unter www.torqresources.com. 