Uranium Energy erreicht auf Burke Hollow mit Installation von 106 Überwachungsbohrungen wichtigen Meilenstein

- Das in Südtexas gelegene erste genehmigte Fördergebiet auf Burke Hollow (PAA-1, Production Area Authorization) ist das das neueste und größte Gebiet für In-Situ-Gewinnung (ISR), das derzeit in den USA entwickelt wird.- Die Fertigstellung der Installation der 106 Überwachungsbohrungen für PAA-1 stellt einen bedeutenden Meilenstein auf dem Weg zur ISR-Uranproduktion auf dem Projekt Burke Hollow (das Projekt) dar.- Dies ist eine bedeutende Entwicklung für UEC und ein wichtiger Schritt in Amerikas nuklearer Brennstoffversorgungskette zur Bereitstellung sicherer, sauberer und zuverlässiger kohlenstofffreier Energie.- Die Weiterentwicklung von Burke Hollow zur Produktion kommt zur rechten Zeit, da die USA versuchen, ihre Einfuhren von russischem Uran zu reduzieren. Die US-amerikanische Behörde für nukleare Sicherheit (NNSA, National Nuclear Security Administration) hat vor kurzem den Prozess zum Erwerb von in den USA produziertem Uran für die strategische Uranreserve der USA eingeleitet. Die NNSA hat eine erste Ausschreibung für den Kauf von bis zu etwa einer Million Pfund Uran aus heimischer Produktion vorgelegt.- Nach der erfolgreichen Installation des Rings an PAA-1-Überwachungsbohrungen plant UEC den Übergang zu zusätzlichen Explorations- und Abgrenzungsbohrungen innerhalb des 19.336 Acre großen Projekts, um weitere Produktionsgebiete abzugrenzen.- UECs Hub-and-Spoke-Strategie in Südtexas wird durch die vollständig lizenzierte Hobson-Aufbereitungsanlage verankert und umfasst fünf ISR-Projekte, einschließlich der vollständig genehmigten Projekte Palangana, Goliad und Burke Hollow.- Weitere Informationen zu den ökologischen, sozialen und kostengünstigen Vorteilen der In-Situ-Gewinnung von Uran finden Sie unter https://www.uraniumenergy.com/projects/isr/.Corpus Christi, 27. Juli 2022 - Uranium Energy Corp. (NYSE American: UEC; UEC oder das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass es die Installation der 106 Überwachungsbohrungen abgeschlossen hat, die für seine erste Produktionsgebietsgenehmigung auf seinem Projekt Burke Hollow in Bee County, Texas, erforderlich sind. Das geplante Fördergebiet ist etwa zwei Meilen lang und wird nach seiner Fertigstellung das größte Fördergebiet sein, das jemals in Südtexas entwickelt wurde.Andy Kurrus, VP Ressourcenentwicklung, erklärte: Wir freuen uns, dass wir die Installation des Rings an PAA-1-Überwachungsbohrungen auf Burke Hollow abgeschlossen haben, ein entscheidender Schritt in Richtung Urangewinnung.Wir haben auch Ressourcen außerhalb von PAA-1 auf dem Projekt definiert, einschließlich mehrerer Explorationsziele und anomaler Gebiete, die bisher nur geringfügig erkundet wurden. Wir gehen davon aus, dass dies zu einer umfangreichen Projektpipeline mit zusätzlichen Explorationsbohrungen und der Entwicklung von Produktionsgebieten in naher Zukunft führen wird. Die Entwicklung von Burke Hollow, der einzigen jüngsten Uranentdeckung in den Vereinigten Staaten, ist die größte Lagerstätte in der Goliad-Formation, die jemals im Urantrend von Südtexas entdeckt wurde.In dieser Phase des Projektfortschritts werden das Klarpumpen und die Basisprobenahme voraussichtlich bis Mitte August abgeschlossen sein, gefolgt von der Untersuchung des Grundwasserleiters. Die Vorbereitung eines Genehmigungsantrags, der im Rahmen der aktuellen Bergbaugenehmigung für das Projekt gestellt wird, soll noch vor Ende des Kalenderjahres eingereicht werden.Die Mineralisierung in PAA-1 ist in der pliozänen Goliad-Formation beherbergt, die vom Unternehmen als Lower B Sand bezeichnet wird. Diese Einheit, die sich in einer Tiefe von etwa 390 bis 450 Fuß befindet, besteht aus vier Untereinheiten der Mineralisierung.Im Jahr 2017 hat UEC seine Bemühungen in Burke Hollow neu ausgerichtet und konzentriert, indem es speziell in diesem Gebiet die Abgrenzungsbohrungen niederbrachte, die zur Erweiterung der zuvor im Projekt identifizierten Ressourcen erforderlich sind. Der Beginn der Genehmigungsphase begann im Jahr 2019 mit dem Abschluss der Abgrenzungskampagne, auf die unmittelbar die erste Runde der Installation von Überwachungsbohrungen folgte. Uranium Energy Corp. ist Amerikas führendes und am schnellsten wachsendes Uranbergbauunternehmen, das an der NYSE American notiert ist. UEC ist ein reines Uranunternehmen und treibt die nächste Generation von kostengünstigen, umweltfreundlichen ISR-Uranprojekten voran. Das Unternehmen verfügt über zwei produktionsbereite ISR-Hub-and-Spoke-Plattformen in Südtexas und Wyoming, die durch vollständig lizenzierte und betriebsbereite Verarbeitungskapazitäten in den Anlagen Hobson und Irigaray verankert sind. UEC verfügt außerdem über sieben ISR-Uranprojekte in den USA, für die alle wichtigen Genehmigungen vorhanden sind. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über weitere diversifizierte Uran-Assets, darunter: 1) eines der größten physischen Uranportfolios an gelagertem U3O8 in den USA; 2) eine bedeutende Kapitalbeteiligung an der einzigen Royalty-Gesellschaft des Sektors, Uranium Royalty Corp. ; 3) eine Pipeline von Uranprojekten im Ressourcenstadium in Arizona, Colorado, New Mexico und Paraguay. Der Betrieb des Unternehmens wird von Fachleuten geleitet, die in ihrer Branche ein anerkanntes Profil für hervorragende Leistungen haben, ein Profil, das auf jahrzehntelanger praktischer Erfahrung in den wichtigsten Bereichen der Uranexploration, -erschließung und -förderung beruht. 