Bear Creek auf der Suche nach einem Boden

Quelle Chart: Guidants

Das kanadische Minenunternehmen Bear Creek Mining Corp. befindet sich nunmehr bald zwei Jahre in einer Abwärtsbewegung. Die Suche nach einem Boden hält dabei weiter an und doch lässt das frühere Tief aus 2020 eine mögliche Stabilisierung zu. Idealerweise fangen sich die Papiere bereits um 0,53 EUR, um eine Erholung einzuleiten. Misslingt dies, wären kurzfristig weiteren Kursschwäche bis mindestens 0,41 EUR einzukalkulieren.Auf der Oberseite warten einige Widerstände, sodass wirkliche Entwarnung erst bei einem Anstieg über 0,68 EUR gegeben werden könnte. Im weiteren Verlauf wären dann jedoch auch Zugewinne bis 0,89 EUR und in Richtung der 1,00 EUR-Marke denkbar.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.