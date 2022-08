Denarius Metals: Ergebnisse für das 2. Quartal und das 1. Halbjahr 2022

TORONTO, 29. August 2022 - Denarius Metals Corp. ("Denarius" oder "das Unternehmen") (TSXV: DSLV; OTCQB: DNRSF) gab heute bekannt, dass es seinen ungeprüften verkürzten konsolidierten Zwischenabschluss und die dazugehörige Management's Discussion and Analysis (MD&A) für die drei und sechs Monate bis zum 30. Juni 2022 veröffentlicht hat. Diese Dokumente sind auf der Website des Unternehmens unter www.denariusmetals.com und in seinem Profil auf SEDAR unter www.sedar.com zu finden. Alle hierin enthaltenen Finanzzahlen sind, sofern nicht anders angegeben, in US-Dollar ausgedrückt.Zu den Ergebnissen des zweiten Quartals und des ersten Halbjahres 2022 sagte Serafino Iacono, Chairman und Chief Executive Officer von Denarius: "Wir sind sehr zufrieden mit den Ergebnissen unseres ersten Bohrprogramms auf unserem Vorzeigeprojekt Lomero in Spanien, die unser Vertrauen in das geologische Verständnis der Lagerstätte gestärkt haben und eine ordnungsgemäße 3D-Modellierung in Vorbereitung auf eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung bis Ende des dritten Quartals 2022 ermöglichen werden. Wir gehen außerdem davon aus, dass wir bis Ende 2022 eine Scoping-Studie für das Projekt Lomero abschließen werden. In Kolumbien haben wir nach der kürzlichen Beendigung der Optionsvereinbarung mit IAMGOLD für unser zu 100 % unternehmenseigenes Projekt Zancudo aus Gründen, die nichts mit der Rentabilität des Projekts zu tun haben, nun die Möglichkeit, eine eigene Explorationskampagne durchzuführen. Unsere Auswertung der Explorationsergebnisse der von IAMGOLD in den letzten fünf Jahren durchgeführten Arbeiten deutet darauf hin, dass es sich bei dem Projekt um eine potenzielle polymetallische Lagerstätte handelt, die Gold, Silber, Zink und Blei enthält. Wir sind derzeit dabei, unser Projektteam für die Durchführung unserer Explorationskampagne bei Zancudo zusammenzustellen, die im Laufe dieses Jahres beginnen soll, und wir schließen die Übergangsaktivitäten mit IAMGOLD im Zusammenhang mit dem Explorationsprojekt und den laufenden Gemeindeprogrammen ab."Das Unternehmen gab in der ersten Hälfte des Jahres 2022 insgesamt 4,7 Millionen $ für Explorations- und Investitionsausgaben für seine Explorationsprojekte aus, wovon etwa 3,9 Millionen $ auf das Projekt Lomero und 0,8 Millionen $ auf das Projekt Guia Antigua in Kolumbien entfielen. In der ersten Hälfte des Vorjahres gab das Unternehmen 0,4 Millionen $ für Explorationsausgaben aus. Zum 30. Juni 2022 verfügte Denarius über einen Barmittelbestand von $ 7,5 Millionen und evaluiert derzeit seine Optionen zur Beschaffung zusätzlicher Mittel, um das Projekt Lomero im nächsten Jahr auf PFS-Niveau zu bringen und die Fortsetzung der laufenden Explorationsprogramme bei seinen anderen Projekten im nächsten Jahr zu finanzieren.Das Hauptaugenmerk von Denarius lag in der ersten Hälfte des Jahres 2022 auf dem Abschluss des ersten Bohrprogramms auf dem Projekt Lomero. Am 20. Juni 2022 meldete Denarius, dass es etwa 22.543 Meter Bohrungen in 75 Bohrlöchern abgeschlossen hat, einschließlich des Twinnings von historischen Bohrlöchern. Die Validierungs- und Füllbohrungen, die sich auf insgesamt 66 Bohrlöcher belaufen und 81 % des ursprünglichen Programms ausmachen, wurden abgeschlossen und haben im Allgemeinen die Gehalte und Mächtigkeiten der Abschnitte aus früheren Bohrkampagnen bestätigt.Vorläufige Ergebnisse der integrierten Interpretation der vor kurzem abgeschlossenen geophysikalischen Untersuchungen (hochauflösende Xcite TEM/MAG von NRG Europe und Gravimetrie von IGT aus Madrid) in Kombination mit älteren gravimetrischen Daten haben bedeutende neue Ziele identifiziert und zeigen, dass Leiter, die mit der bekannten Lagerstätte in Verbindung stehen, bis in Tiefen weit unterhalb der Sohle der historischen Mine vorhanden sind. Die geophysikalischen Ergebnisse sind solide genug, um die Planung einer Explorationsbohrkampagne zu ermöglichen, die darauf abzielt, die kombinierten transienten elektromagnetischen (TEM") und Gravitationsanomalien zu testen, die entlang des Streichens und neigungsabwärts der Hauptscherungszone auftreten, in der sich die Lagerstätte Lomero-Poyatos befindet.Denarius schloss auch die Bohrkampagne auf seinem Projekt Guia Antigua im Juni 2022 mit insgesamt 6.699 Bohrmetern in 37 Bohrlöchern im vergangenen Jahr ab. Die bisherigen Ergebnisse zeigen, dass das Guia-Antigua-Adersystem in Bezug auf Geologie, Struktur, Art der Adern und Mineralogie der benachbarten Vera-Ader des Segovia-Betriebs von GCM Mining Corp. ("GCM") ähnlich ist. Denarius evaluiert derzeit die nächste Phase seines Explorationsprogramms auf dem Projekt Guia Antigua.Denarius meldete für das zweite Quartal und das erste Halbjahr 2022 einen Nettoverlust von 0,8 Millionen $ (0,00 $ pro Aktie) bzw. 1,6 Millionen $ (0,01 $ pro Aktie), der in erster Linie mit allgemeinen und administrativen Ausgaben in Zusammenhang steht, verglichen mit einem Nettoverlust im zweiten Quartal und im ersten Halbjahr 2021 von 3,9 Millionen $ (0,02 $ pro Aktie) bzw. 22,5 Millionen $ (0,21 $ pro Aktie). Der Nettoverlust für das erste Halbjahr 2021 beinhaltete eine Belastung in Höhe von 12,9 Millionen $ im Zusammenhang mit der RTO-Transaktion und einen Verlust von 6,7 Millionen $ bei den Finanzinstrumenten im Zusammenhang mit der Finanzierung der Zeichnungsscheine zur Finanzierung des Erwerbs des Projekts Lomero.Denarius ist ein kanadisches Junior-Unternehmen, das sich mit dem Erwerb, der Exploration, der Erschließung und dem eventuellen Betrieb von Bergbauprojekten in hochgradigen Gebieten beschäftigt, wobei der Schwerpunkt auf dem Projekt Lomero-Poyatos in Spanien liegt. Das Unternehmen ist auch Eigentümer der Projekte Zancudo und Guia Antigua in Kolumbien.Weitere Informationen über Denarius finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.denariusmetals.com und in seinem Profil auf SEDAR unter www.sedar.com.Michael Davies, Finanzvorstand(416) 360-4653investors@denariusmetals.comIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chVorsichtserklärung zu zukunftsgerichteten Informationen: Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen", die unter anderem Aussagen über voraussichtliche Geschäftspläne oder Strategien, einschließlich zukünftiger Finanzierungen, Explorationsprogramme, erwarteter Explorationsergebnisse und des Zeitplans für Mineralressourcenschätzungen und Scoping-Studien, enthalten können. Oft, aber nicht immer, sind zukunftsgerichtete Aussagen an der Verwendung von Wörtern wie "plant", "erwartet", "wird erwartet", "Budget", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "erwartet" oder "glaubt" oder Abwandlungen (einschließlich negativer Abwandlungen) solcher Wörter und Phrasen zu erkennen, oder sie besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden "können", "könnten", "würden", "könnten" oder "werden", auftreten oder erreicht werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von Denarius erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen prognostiziert wurden, sind unter der Überschrift "Risikofaktoren" in der Einreichungserklärung des Unternehmens vom 18. Februar 2021 beschrieben, die auf SEDAR unter www.sedar.com eingesehen werden kann. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und Denarius lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, sei es aufgrund neuer Informationen, Ergebnisse, zukünftiger Ereignisse, Umstände oder falls sich die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, oder aus anderen Gründen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von denen abweichen können, die in solchen Aussagen erwartet werden. Dementsprechend wird der Leser davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.