Li-Metal kündigt Jahreshaupt- und Sonderversammlung der Aktionäre an

TORONTO, 22. September 2022 - Li-Metal Corp. (CSE: LIM) (OTCQB: LIMFF) (FSE: 5ZO) ("Li-Metal" oder "das Unternehmen"), ein führender Entwickler von Lithium-Metall-Anoden und Lithium-Metall-Technologien, die für Batterien der nächsten Generation entscheidend sind, gab heute bekannt, dass das Unternehmen am Dienstag, den 11. Oktober 2022, um 11:00 Uhr Eastern Time (ET) eine Jahreshaupt- und Sonderversammlung der Aktionäre (die "Versammlung") abhalten wird. Die Versammlung wird in einem virtuellen Format abgehalten.Wie in den Vollmachtsunterlagen für die Versammlung beschrieben, sind die zum Geschäftsschluss am 25. August 2022 eingetragenen Aktionäre zur Online-Teilnahme an der Versammlung berechtigt, unabhängig vom geografischen Standort. Die Aktionäre werden die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen und ihre Stimme abzugeben, alles in Echtzeit, vorausgesetzt, sie erfüllen alle Anforderungen, die in den Vollmachtsunterlagen aufgeführt sind.Aktionäre können sich ab 10:30 Uhr ET am 11. Oktober 2022 auf der Live-Audio-Webcast-Plattform unter https://virtual-meetings.tsxtrust.com/1399 (Passwort: lim2022) registrieren und einloggen. Das Unternehmen bittet alle Teilnehmer sich frühzeitig zu registrieren, damit die Versammlung pünktlich beginnen kann.Unabhängig davon, ob ein Aktionär plant an der Versammlung teilzunehmen oder nicht, bittet das Unternehmen alle Aktionäre dringend ihre Stimme abzugeben und ihre Vollmacht vor der Versammlung auf eine der Methoden zu übermitteln, die in den Vollmachtsunterlagen beschrieben sind, die den Aktionären für die Versammlung zur Verfügung gestellt werden.Die Versammlungsunterlagen, einschließlich des Rundschreibens der Geschäftsführung von Li-Metal und des Vollmachtsformulars, sind auf SEDAR, der Website des Unternehmens (https://investors.li-metal.com/financials/annual-reports/default.aspx) oder dem TMX Trust Portal (https://docs.tsxtrust.com/2333) verfügbar. Li-Metal Corp. ist ein in Kanada ansässiges Unternehmen, das Lithium-Metall-Anoden und Lithium-Metall-Produktionstechnologien für den Einsatz in Batterien der nächsten Generation entwickelt. Unsere Produktionsmethoden sind wesentlich nachhaltiger als bestehende Produkte und bieten leichtere, energiedichtere und sicherere Batterien, die für die Elektrofahrzeuge von morgen entscheidend sind. Weitere Informationen finden Sie unter: www.li-metal.com.Salisha Ilyasir@li-metal.comTelefon: +1 647 795 1653Li-Metal Medienkontakt:Harry NicholasLi-MetalPR@icrinc.comIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staiger & Marc Ollingerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chVorausschauende Informationen: Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze in Bezug auf das Unternehmen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen können durch Wörter wie "erwartet", "antizipiert", "glaubt", "projiziert", "plant" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sein. Die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Aussagen, unter anderem über die strategischen Pläne des Unternehmens, sind zukunftsgerichtete Informationen. Diese Aussagen sollten nicht als Garantien für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse verstanden werden. Solche Aussagen sind mit bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von denen abweichen, die in solchen Aussagen impliziert sind. Obwohl solche Aussagen auf vernünftigen Annahmen der Geschäftsleitung beruhen, kann nicht garantiert werden, dass die Geschäftsentwicklung des Unternehmens wie oben beschrieben verlaufen wird. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.