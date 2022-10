Gold Royalty schließt angekündigten Erwerb des Lizenzportfolios von Nevada Gold Mines ab

Vancouver, 28. September 2022 - Gold Royalty Corp. ("Gold Royalty" oder das "Unternehmen") (NYSE American: GROY) freut sich, den Abschluss der zuvor angekündigten Übernahme eines Lizenzgebührenportfolios von Nevada Gold Mines LLC ("NGM"), einem Joint Venture zwischen Barrick Gold Corp. und Newmont Corporation , bekannt zu geben:- eine 10%ige Nettogewinnbeteiligung an der produzierenden Granite Creek Mine, die von i-80 Gold Corp. betrieben wird. die zahlbar ist, nachdem 120.000 Unzen Gold oder ein Äquivalent aus dem Projekt kumulativ produziert wurden;- eine Lizenzgebühr von 2,00 % für die von Kinross Gold Corp. (Kinross") betriebene Bald Mountain Mine, die nach der Produktion von 10 Millionen Unzen Gold auf den Grundstücken fällig wird; und- ein NSR von 1,25 % auf der ebenfalls von Kinross betriebenen Joint-Venture-Zone Bald Mountain.Im Rahmen der Transaktion erwarb das Unternehmen indirekt das Lizenzgebührenportfolio für 27,5 Millionen US$, die durch die Ausgabe von 9.393.681 Stammaktien an NGM zu einem angenommenen Preis von etwa 2,93 US$ pro Aktie beglichen wurden. Gold Royalty Corp. ist eine auf Gold spezialisierte Royalty-Gesellschaft, die kreative Finanzierungslösungen für die Metall- und Bergbauindustrie anbietet. Das Unternehmen erwirbt Lizenzgebühren, Streams und ähnliche Beteiligungen in verschiedenen Phasen des Minenlebenszyklus, um ein ausgewogenes Portfolio aufzubauen, das kurz-, mittel- und langfristig attraktive Renditen für seine Investoren bietet. Das diversifizierte Portfolio von Gold Royalty besteht derzeit hauptsächlich aus Lizenzgebühren auf Goldgrundstücken in Nord- und Südamerika.Gold Royalty Corp.Telefon: (833) 396-3066E-Mail: info@goldroyalty.comIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.ch