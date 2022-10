Tocvan Ventures Corp. kündigt den Beginn der Betriebssaison an

Calgary, 13. Oktober 2022 - Tocvan Ventures Corp. (das Unternehmen) (CSE: TOC; OTCQB: TCVNF; FWB: TV3) freut sich, bekannt zu geben, dass die Vorbereitungen für sein erstes Bohrprogramm auf dem Gold-Silber-Projekt El Picacho in Sonora, Mexiko, im Gange sind. Nach einer längeren als erwarteten Regenzeit aufgrund der schlechten Wetterbedingungen in der Region, ist das Unternehmen jetzt bereit, seine Betriebssaison mit Bohrungen bei Picacho zu beginnen. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Juni 2023 andauern, da das Unternehmen das Potenzial mehrerer Zielgebiete bei Picacho evaluiert und sein Projekt Pilar, ebenfalls in Sonora, weiter erkundet, bebohrt und vorantreibt. Abbildung 1 hebt die wichtigsten Zielgebiete in der westlichen Hälfte von Picacho hervor, einschließlich Tortuga, San Ramon (siehe Pressemitteilung vom 13. September 2022), Murcielago (siehe Pressemitteilung vom 6. Juli 2022), Virgen Maria und Jabali. Alle Ziele verfügen über handwerkliche Abbaustätten mit hochgradiger Gold-Silber-Mineralisierung; das Unternehmen zielt auf die hochgradige Mineralisierung neben dem nicht überprüften Potenzial für breitere niedrighaltige Zonen. Es ist anzumerken, dass zwischen den Zielgebieten keine umfassenden modernen Explorationsarbeiten durchgeführt wurden. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass es erhebliche Anhaltspunkte dafür gibt, dass weitere Zielgebiete in dem 24 km2 großen Gebiet, das das Projekt El Picacho ausmacht, identifiziert werden können.Wir sind sehr begeistert, wieder in Sonora tätig zu sein, während wir uns auf unser erstes Bohrprogramm bei El Picacho vorbereiten und die Evaluierung und Vorbereitung der nächsten Schritte bei Pilar fortsetzen, sagte CEO Brodie Sutherland. Bei Picacho werden wir mit einem erfahrenen Bohrunternehmen zusammenarbeiten, das über umfangreiche Erfahrungen mit Bohrungen in der Mine San Francisco von der Exploration bis zur Minenentwicklung verfügt. Wir erwarten eine arbeitsreiche Betriebssaison und freuen uns darauf, unsere beiden Projekte in Sonora voranzubringen.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67799/Tocvan_131022_DEPRCOM.001.jpegAbbildung 1. 3D-Karte des Projekts El Picacho; die wichtigsten westlichen Prospektionsgebiete, einschließlich des bohrbereiten Gebiets San Ramon, wurden hervorgehoben.Vom 1. bis 3. Oktober koordinierte das Unternehmen eine Ortsbesichtigung mit Investoren und Branchenspezialisten auf beiden Projekten in Sonora.Es wurde ein zusammenfassendes Video erstellt, in dem CEO Brodie Sutherland die wichtigsten Prospektionsgebiete während des Besuchs umreißt.Bitte klicken Sie auf den untenstehenden Link, um das Video anzusehen: Tocvan Ventures Corp. - Property Visit 2022 - YouTubeDas Unternehmen beteiligte sich auch am Core Shack und präsentierte auf der jährlichen Discoveries Conference in Hermosillo, Mexiko, vom 4. bis 6. Oktober. Der Bohrkern von Pilar wurde drei Tage lang ausgestellt und zog das Interesse von regionalen und ausländischen Fachleuten auf sich.- Entnahme von Großproben aus dem Schürfgrabenmaterial- Fortsetzung der Infill- und Step-out-Bohrungeno 2.000 Meter an Infill-Bohrungeno 3.000 Meter an Step-out- und Explorationsbohrungen- Genehmigungen für Testanlagen vor Ort- Aktualisierter technischer Bericht- Erstes Bohrprogramm (Prospektionsgebiet San Ramon)- Evaluierung der Schürfgraben und Oberfläche in den Zielgebieten:o San Ramon (500 m x 500 m großes Zielgebiet)o Jabali (450 m langer Trend)o Cornea (2.300 m langer Trend)- Priorisierung von anderen Bohrzielen- Genehmigt für Bohrungen mit Gesamtlänge von 15.000 Metern und Schürfgräben mit Gesamtlänge von 2.000 Metern.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67799/Tocvan_131022_DEPRCOM.002.jpegAbbildung 2. Karte von Sonora, Mexiko, mit der Lage von Tocvans Projekten im Vergleich zu anderen großen Projekten in der Regionhttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67799/Tocvan_131022_DEPRCOM.003.pngTafel 1. Fotos von der Ortsbesichtigung und der Discoveries Conference. A. Pilar, Schürfgraben der Hauptzone, 19,8 m mit 0,7 g/t Au. B. Investoren im Prospektionsgebiet North Hill, Pilar. C. Erster Tag der Bohrkernausstellung von Pilar, Hauptzone, Bohrung JES-22-59, 10,2 m mit 12 g/t Au und 23 g/t Ag. D. Dr. Raul Lugo zeigt seine strukturelle Interpretation der Oberflächen- und Televiewer-Daten von Pilar.Es wird angenommen, dass das Gold-Silber-Projekt El Picacho ein orogenetisches Goldsystem innerhalb des regionalen orogenetischen Goldgürtels Caborca ist, der für aktive Goldminen wie unter anderem La Herradura (>10 Mio. Unzen Au) und San Francisco (>3 Mio. Unzen Au) bekannt ist. Das Projekt liegt 140 Kilometer nördlich von Hermosillo und nur 18 Kilometer südwestlich der aktiven Mine San Francisco. Das Projekt erstreckt sich über eine Gesamtfläche von 24 Quadratkilometern. Auf höffigen Trends mit über sechs Kilometer Gesamtlänge wurden auf dem Konzessionsgebiet fünf wesentliche Mineralisierungszonen identifiziert. Bei Oberflächenproben und historischen Arbeiten wurden hochgradige Gold- und Silberwerte festgestellt. Auf dem Projekt wurden bisher nur weit auseinander liegende Erkundungsbohrungen durchgeführt, die nicht weiter verfolgt wurden. Tocvan ist der Ansicht, dass dies eine hervorragende Gelegenheit für die Entdeckung eines Gebiets mit mehreren Millionen Unzen darstellt.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67799/Tocvan_131022_DEPRCOM.004.pngAbbildung 3. Übersichtskarte des Gold-Silber-Projekts El Picacho.Zur Veranschaulichung sind die Umrisse der Gruben von San Francisco eingezeichnet.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67799/Tocvan_131022_DEPRCOM.005.pngAbbildung 4. Schematischer Profilschnitt des Explorationsmodells von El Picacho, der das Potenzial in mehreren nicht überprüften Trends zeigt. Der Umriss der Grube San Francisco dient nur als Referenz. Die gezeigten Bohrspuren sind konzeptionell und basieren auf dem Explorationsmodell.Das Gold-Silber-Konzessionsgebiet Pilar hat vor Kurzem einige der besten Bohrergebnisse der Region geliefert. In Verbindung mit den ermutigenden Gold- und Silbergewinnungsergebnissen der metallurgischen Testarbeiten ist Pilar bestens aufgestellt, ein potenzieller kurzfristiger Produzent zu sein. Pilar wird als strukturkontrolliertes epithermales System mit niedriger Sulfidierung in Andesitgestein interpretiert. Drei Zonen mit Mineralisierung wurden durch historische Oberflächenarbeiten und Bohrungen im nordwestlichen Bereich des Konzessionsgebiets identifiziert und werden als die Main Zone, North Hill und 4-T bezeichnet. Die Trends der Main Zone und 4-T sind nach Südosten hin offen, und vor Kurzem wurden neue parallele Zonen entdeckt. Strukturmerkmale und Mineralisierungszonen innerhalb der Strukturen folgen einem Mineralisierungstrend, der gesamtheitlich betrachtet von Nordwesten nach Südosten verläuft. Die Mineralisierung erstreckt sich entlang eines 1,2 km langen Trends, wobei bisher nur die Hälfte dieses Trends durch Bohrungen erprobt wurde. Bis dato wurden mehr als 22.000 Bohrmeter absolviert.- Zu den Höhepunkten der Phase-III-RC-Bohrungen 2022 gehören (alle Längen entsprechen den erbohrten Mächtigkeiten):o 116,9 m mit 1,2 g/t Au, einschließlich 10,2 m mit 12 g/t Au und 23 g/t Ago 108,9 m mit 0,8 g/t Au, einschließlich 9,4 m mit 7,6 g/t Au und 5 g/t Ago 63,4 m mit 0,6 g/t Au und 11 g/t Ag, einschließlich 29,9 m mit 0,9 g/t Au und 18 g/t Ag- Zu den Höhepunkten der Phase-II-RC-Bohrungen 2021 gehören (alle Längen entsprechen den erbohrten Mächtigkeiten):o 39,7 m mit 1,0 g/t Au, einschließlich 1,5 m mit 14,6 g/t Auo 47,7 m mit 0,7 g/t Au, einschließlich 3 m mit 5,6 g/t Au und 22 g/t Ago 29 m mit 0,7 g/t Auo 35,1 m mit 0,7 g/t Au- Zu den Höhepunkten der Phase-I-RC-Bohrungen 2020 gehören (alle Längen entsprechen den erbohrten Mächtigkeiten):o 94,6 m mit 1,6 g/t Au, einschließlich 9,2 m mit 10,8 g/t Au und 38 g/t Ago 41,2 m mit 1,1 g/t Au, einschließlich 3,1 m mit 6,0 g/t Au und 12 g/t Ago 24,4 m mit 2,5 g/t Au und 73 g/t Ag, einschließlich 1,5 m mit 33,4 g/t Au und 1.090 g/t Ag- Zu den Höhepunkten der historischen Kern- und RC-Bohrungen über 15.000 m gehören:o 61,0 m mit 0,8 g/t Auo 16,5 m mit 53,5 g/t Au und 53 g/t Ago 13,0 m mit 9,6 g/t Auo 9,0 m mit 10,2 g/t Au und 46 g/t AgTocvan ist ein gut strukturiertes und auf die Exploration spezialisiertes Erschließungsunternehmen. Tocvan wurde gegründet, um von der anhaltenden Phase des Abschwungs bei den Juniorexplorern im Bergbau zu profitieren. Dabei werden Möglichkeiten einer Beteiligung an Projekten sondiert bzw. verhandelt, wo das Management Chancen ortet, an frühere Erfolge anzuknüpfen. Tocvan Ventures hat rund 37 Millionen Aktien ausgegeben und ist derzeit dabei, 100 % der Anteile an zwei faszinierenden Projekten in Sonora (Mexiko) zu erwerben: das Gold-Silber-Projekt Pilar und das Gold-Silber-Projekt El Picacho. Nach Einschätzung des Managements bieten beide Projekte eine hervorragende Gelegenheit zur Steigerung des Unternehmenswertes.Brodie A. Sutherland, P.Geo., CEO von Tocvan Ventures Corp., und qualifizierter Sachverständiger (Qualified Person/QP) im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101, hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung überprüft und genehmigt.Brodie A. 