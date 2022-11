Eastern Platinum Ltd.: Finanzzahlen für Q3 22

Eastern Platinum Limited hat am Freitag seine Ergebnisse für die drei Monate zum 30. September 2022 veröffentlicht. Für den genannten Zeitraum ergab sich ein den Aktionären zurechenbarer Nettoverlust von 4,1 Mio. USD bzw. 0,03 USD je Aktie, verglichen mit einem Nettoverlust von 2,5 Mio. USD bzw. 0,02 USD je Aktie im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der Nettoverlust im 3. Quartal 2022 war hauptsächlich auf einen größeren Wechselkursverlust zurückzuführen, der durch die erhebliche Abwertung des südafrikanischen Rands gegenüber dem US-Dollar in diesem Zeitraum verursacht wurde.Die Umsätze des Unternehmens beliefen sich im Septemberquartal auf 17,2 Mio. USD, was im Vergleich zu den 15,9 Mio. USD im Vorjahreszeitraum einen Anstieg um 8,1% bedeutet.Das Unternehmen verfügte am 30. September 2022 über ein Betriebskapitaldefizit von 33,5 Mio. $ und kurzfristige Barmittel in Höhe von 1,2 Mio. $ (bestehend aus Barmitteln, Barmitteläquivalenten und kurzfristigen Investitionen).© Redaktion MinenPortal.de