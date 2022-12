Dieser Faktor für Silber ist plötzlich im Spiel

Die industrielle Nachfrage erreicht einen neuen Höchststand und steigt um 5% auf 539 Millionen Unzen.

Die meisten Analysten werden Ihnen sagen, dass das Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage nicht wirklich ein Faktor ist, der den Silberpreis beeinflusst. Historisch gesehen stimmt das auch - in der Regel ist es die Investitionsnachfrage, oder deren Fehlen, die den größten Einfluss auf den Preis hat. Aber jetzt, Ende 2022, weichen wir plötzlich von den historischen Normen ab... Die Kluft zwischen Silberangebot und -nachfrage vergrößert sich. Und Analysten und Investoren werden gleichermaßen aufmerksam. Das hat nichts mit dem Angebot an der Comex zu tun. Es ist ein größeres Bild als das, was dort passiert. Lassen Sie mich das erklären...Alles begann mit einem Bericht des Silver Institute, aus dem hervorging, dass die weltweite Nachfrage nach Silber in diesem Jahr voraussichtlich um 16% auf 1,21 Milliarden Unzen steigen wird. Das klingt nach einem potenziell großen Katalysator, oder? Die Sache ist nur die, dass auch das Angebot in diesem Jahr steigen soll, einschließlich einer Steigerung der Minenproduktion um 9 Millionen Unzen. Wo liegt also das Problem?Das Angebot ist nicht ausreichend. Die Kluft zwischen Angebot und Nachfrage ist so groß, dass sie das größte Defizit seit Jahrzehnten verursachen wird. Mit anderen Worten: Selbst bei einem größeren Angebot steigt die Nachfrage viel schneller. Und die Differenz zwischen den beiden ist groß. Das Institut geht über das Beratungsunternehmen Metals Focus davon aus, dass das Defizit in diesem Jahr satte 194 Millionen Unzen erreichen wird. Im Vergleich zu den letzten 10 Jahren sieht das so aus.Die Nachfrage ist so stark gestiegen, dass sich die Lücke selbst bei einem größeren Angebot in historischem Ausmaß vergrößert. Wie der Chart zeigt, hat sich das Silberangebot von einem Überschuss von 69 Millionen Unzen im Jahr 2020 zu einem Defizit von 194 Millionen Unzen entwickelt, was einer Gesamtverschiebung von 263 Millionen Unzen entspricht. Und das in nur 24 Monaten. Das Institut sagt, dass 2022 die größte Lücke seit Jahrzehnten entstehen wird. Man muss schon bis in die 1990er Jahre zurückgehen, um eine so große Differenz zwischen Angebot und Nachfrage zu finden.Da es sich hierbei um eine Hochrechnung handelt, könnte die endgültige Zahl für 2022 etwas anders lauten. Das ändert jedoch nichts an der Tatsache, dass das jährliche Angebot und die Nachfrage nach Silber nun in eine der größten Engpässe seit langem geraten sind. Ein Grund, warum Analysten sagen, dass Angebot und Nachfrage traditionell keinen großen Einfluss auf den Silberpreis haben, ist, dass es "ein großes Angebot gibt". Sie begründen dies vor allem mit den großen Silbervorräten an der LBMA. Aber auch das LBMA-Angebot geht plötzlich zurück - siehe die Entwicklung im letzten Jahr.In nur 12 Monaten sind die Silberbestände bei der London Bullion Market Association um atemberaubende 27,2% gefallen. Das ist ein Rückgang von über 318 Millionen Unzen. Ein ähnlicher Trend ist an der Comex zu beobachten - zusammen mit der LBMA beläuft sich das Defizit zwischen beiden auf beachtliche 370 Millionen Unzen. Und das ist nur bis Ende Oktober. Was ist mit dem plötzlichen Silberangebot los?Der Grund für die wachsende Kluft zwischen Angebot und Nachfrage nach Silber ist recht einfach:Das Ernüchternde an dieser Entwicklung ist, dass sie nicht 2022 enden wird. Das Silver Institute und andere Analysten berichten, dass in den kommenden Jahren mit weiteren Angebotsdefiziten bei Silber zu rechnen ist. Sie werden vielleicht nicht so groß sein wie 2022, aber ein Analyst drückt es so aus: "Wir stehen am Anfang einer neuen Phase von Defiziten." Letztlich lässt sich der Preis nicht über einen längeren Zeitraum von großen Ungleichgewichten zwischen Angebot und Nachfrage abkoppeln. Und sobald wir den nächsten Anstieg des Silberpreises erleben, werden wir sicherlich einen Nachfragesprung bei den Anlegern erleben.Normalerweise investieren wir zwar nicht aufgrund von Angebot und Nachfrage in Silber, aber wenn sich dieser Trend fortsetzt, könnte er tatsächlich zu einem weiteren Katalysator für den nächsten Anstieg werden. Wenn das der Fall ist, wird es für diejenigen unter uns, die eine nennenswerte Menge an physischem Metall besitzen, eine Menge Spaß machen. Wie dem auch sei, ich bin froh, dass ich Silber haufenweise anhäufe.© Jeff ClarkDieser Artikel wurde am 1. Dezember 2022 auf www.goldsilver.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.