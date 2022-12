Ordnung im Chaos finden

Es ist die Zeit des Jahres, in der Analysten und Prognostiker damit beginnen, ihre Prognosen für das kommende Jahr abzugeben. Das ist immer ein schwieriges Geschäft, und die Vorhersage für 2023 verspricht noch schwieriger zu werden als sonst. Meine ersten Gedanken zu 2023 sind, dass es ähnlich sein wird wie 2010 und 2019, Jahre, in denen eine frühe oder unerwartete Kehrtwende der Fed zu einer Lockerung der Geldpolitik und QE zu starken Gewinnen bei den COMEX-Edelmetallen führte. Dieser Teil der nächsten zwölf Monate scheint eine Gewissheit zu sein. Die einzige Frage ist das Timing - und das ist der schwierige Teil.Nehmen wir zum Beispiel dieses Jahr. Ich habe meine Kursziele zum Jahresende verfehlt, weil die Fed länger gebraucht hat, um eine Pause/einen Kurswechsel einzulegen, als ich erwartet hatte. Ein Grund für die langsamer als prognostizierte geldpolitische Wende war die Tatsache, dass sich die Anfangsphase der Zinserhöhungspolitik selbst durch die russische Invasion in der Ukraine verzögerte. Diese Prognosen sind also an sich schon schwierig. Und wenn man dann noch mit dem Timing und unerwarteten geopolitischen Ereignissen zu tun hat, wird es richtig schwierig und fast unmöglich.Ich erwähne dies heute, weil erste Prognosen für das Jahr 2023 auf den Markt kommen. Die erste, die ich gesehen habe, stammt von der Saxo Bank und trägt den Titel "The Ten Most Outrageous Predictions For 2023". Wenn Sie sich diese Liste ansehen, werden Sie feststellen, dass diese Vorhersagen gar nicht so "unerhört" sind und alle einen relativ hohen Wahrscheinlichkeitsgrad haben. Als Analyst können Sie jedoch mit der allgemeinen Idee richtig liegen, aber mit dem Zeitpunkt völlig daneben.Und dann ist da noch die neueste Studie des Credit-Suisse-Analysten Zoltan Pozsar. Da es sich um eine geschützte Studie handelt, habe ich den vollständigen Bericht noch nicht gesehen. Sie werden sich jedoch daran erinnern, dass Pozsar das ganze Jahr über ein "neues Bretton Woods" geschrieben hat, in dem sich das globale Währungssystem auf ein stärker rohstoffgestütztes System verlagert.Die folgenden zwei Auszüge habe ich auf Twitter gefunden. Sie sollten sie beide lesen. Sind die Szenarien unwahrscheinlich? Nein. Sind sie wahrscheinlich? Die Antwort könnte auch "nein" lauten. Aber wer kann das schon mit Sicherheit sagen? Und wie würde sich eine unvorhergesehene, weitere Eskalation des Ukraine-Krieges auf diese Szenarien auswirken? Verstehen Sie, wie schwierig diese Vorhersagen sind? Vielleicht hat Pozsar mit den Veränderungen recht, aber der Zeitpunkt könnte nächsten Monat, nächstes Jahr oder in fünf Jahren sein. Wer kann das schon sagen?Sie wissen bereits, dass es bei physischen Metallen rund um den Globus eng wird. HSBC hat damit begonnen, sich 2020 aus dem Geschäft mit Industriemetallen zurückzuziehen, und seit dieser Woche ist das Unternehmen komplett ausgestiegen. Wie heißt es doch so schön: Ratten und sinkende Schiffe? Und der Steinkohlenmarkt scheint wieder am Rande des Abgrunds zu stehen. Auf dem nachstehenden Chart ist zu erkennen, dass die letzten beiden Berührungen der Trendlinie in den darauf folgenden Wochen zu Kursverlusten von 20% führten. Ein Rückgang von 20% von hier aus würde den S&P auf 3.200 fallen lassen. Wie würde das die makroökonomischen Verhältnisse Anfang 2023 trüben?