Ein dankbares Auf Wiedersehen zum Jahr 2022, ein hoffnungsvolles Hallo zum Jahr 2023

"Freiheit ist nicht alles, aber ohne Freiheit ist alles nichts"

Obwohl das, was wir während des Höhepunkts der Pandemie erlebt haben, für die meisten Menschen schon schockierend genug war, war das, was wir im Jahr 2022 gesehen haben, wohl noch eindrucksvoller. Während der Lockdowns und Quarantänen und der zwangsweisen Geschäftsschließungen hat die schiere Anzahl all der Rechte und Freiheiten, die gewaltsam "außer Kraft gesetzt" wurden – als ob das eine Sache wäre, die man mit wahrer Freiheit tun könnte – viele Mitbürger fassungslos gemacht. Noch erschreckender war für viele jedoch die Tatsache, dass all dies innerhalb weniger Monate vergessen worden zu sein schien.Zu Beginn des Jahres, das nun hinter uns liegt, stand der Einmarsch Russlands in die Ukraine im Mittelpunkt des Interesses – und das zu Recht, immerhin war der Inbegriff einer "Eilmeldung". Allerdings ist der Konflikt nie aus den Schlagzeilen verschwunden. Wochen und Monate vergingen, ohne dass er aus den Schlagzeilen verschwand, während die letzte Geschichte, die das in den letzten zwei Jahren so hartnäckig getan hatte, es nicht einmal mehr als beiläufige Erwähnung, als Frage in einer Pressekonferenz oder als nebensächliches Diskussionsthema in die Öffentlichkeit schaffte. Es ist wahr, dass dieser Krieg Tausende von Menschenleben gefordert und weitere Tausende zerstört hat. Aber auch die Covid-Krise hat zahllose Leben zerstört, unabsehbare menschliche und wirtschaftliche Schäden verursacht, und die meisten der Betroffenen haben sich noch nicht davon erholt, und die Verantwortlichen sind noch nicht einmal zur Rechenschaft gezogen worden.Es ist jedoch von entscheidender Bedeutung zu erkennen, dass diese Verharmlosung der Auswirkungen der Lockdowns und der extrem unverantwortlichen Geld- und Fiskalpolitik während der Covid-Krise nur auf politischer Ebene oder besser gesagt auf der Ebene des "Narrativs" wirklich funktioniert. Die Realität interessiert sich nicht wirklich für geschickte Argumentationen und Schuldzuweisungsstrategien. Der wirtschaftliche Schaden ist bereits angerichtet, und die Folgen der Entscheidungen der Machthaber werden uns noch lange Zeit begleiten. Das gilt auch für alles, was im Jahr 2022 passiert ist.Diejenigen, die mich kennen, wissen, dass ich ein Optimist bin, selbst angesichts unangenehmer Tatsachen und düsterer Gegebenheiten, die meine Sichtweise eigentlich ändern sollten. Das liegt daran, dass ich dazu neige, auch in den dunkelsten Wolken einen Silberstreif zu finden, und ich tue mein Bestes, um meinen Glauben an die Menschheit zu bewahren, hoffentlich ohne dabei naiv zu sein. In unserem Fall zum Beispiel habe ich trotz der alptraumhaften Entwicklungen der letzten drei Jahre einen guten Grund, hoffnungsvoll auf das zu schauen, was kommen wird. Gewiss, so viele Menschen haben so sehr gelitten und werden es wahrscheinlich noch eine Weile tun, aber wir haben dabei etwas Wichtiges gewonnen, das dazu beitragen wird, dass diese Zeit des Leidens nicht so lange dauert, wie es andernfalls der Fall gewesen wäre. Was war also so wertvoll, dass es einen solch unbändigen Optimismus rechtfertigen würde? Nun, all die Lektionen, die wir gelernt haben, all die Weckrufe, die wir erhalten haben, und all die Denkanstöße, die wir während dieser Zerreißprobe erhalten haben.Vor einigen Monaten hat Edward Snowden perfekt und prägnant beschrieben, was ich immer als eine der zentralen Krankheiten unserer modernen westlichen Gesellschaften empfunden habe: "Die Menschen haben vergessen, wozu Rechte überhaupt da sind: zum Schutz der Minderheit vor der Mehrheit. Die Mehrheit selbst benötigt niemals Rede-, Presse- oder Religionsfreiheit, denn es ist ihre Meinung, die das Populäre und Akzeptable definiert. Nur das *Un*populäre erfordert Verteidigung." Dies war, zumindest für mich, die wichtigste Lektion, die ich gelernt habe. Zu viele unserer Mitbürger haben bis vor kurzem wirklich etwas anderes geglaubt.Nachdem das Problem erkannt wurde, hoffe ich aufrichtig, dass mehr und mehr Menschen nun auch die Lösung erkennen werden: Man muss den König nicht umbringen, man kann ihn einfach ignorieren. Mit anderen Worten: Wir können uns alle friedlich, zivilisiert und respektvoll darauf einigen, unterschiedlicher Meinung zu sein. Und diejenigen, die sich nicht mit den Machthabern und ihren verschiedenen Mandaten, Diktaten und Dekreten identifizieren können, können einfach ihren eigenen Weg gehen.Dank des Fortschritts in Technik, Kommunikation, Wissenschaft und Industrie ist dies kein Wunschtraum mehr. Denjenigen unter uns, die ihre Freiheiten schätzen und glauben, dass sie ihre eigenen Entscheidungen treffen können, ohne um Erlaubnis zu fragen und ohne das Leben und das Eigentum anderer negativ zu beeinflussen, stehen Hilfsmittel zur Verfügung, die uns dabei helfen können, uns zu "lösen".Wir können Gold zum Schutz unserer Ersparnisse und private digitale Währungen für Transaktionen verwenden, wir können dezentrale Netze zur Kommunikation und die Schatzkammer des menschlichen Wissens, das Internet, nutzen, um uns zu entwickeln. Wir können freiwillige, produktive Beziehungen mit Gleichgesinnten eingehen und neue, bessere Gemeinschaften aufbauen, die auf gegenseitigem Respekt beruhen. Die Werkzeuge sind also vorhanden, man muss nur den Willen haben, sie zu nutzen.Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um mich bei all meinen Freunden, Partnern und Lesern für ihr Vertrauen zu bedanken und wünsche Ihnen allen ein glückliches neues Jahr 2023 und nur das Allerbeste.