Osisko Development: Positive Ergebnisse der Machbarkeitsstudie für Cariboo Gold Projekt

METRIC UNIT PHASE 1 PHASE 2 LOM INSGESAMT

Basisfall Annahmen

Goldpreis US$/oz 1,700

Wechselkurse CAD:USD 0.77

Diskontsatz % 5.0%

Produktion

Lebensdauer Mine Jahre 3 9 12

Gesamtes abgebautes Erz Tonnen 1,542,471 15,160,983 16,703,454

Durchschnittlicher Durchsatz tpd 1,500 4,900 4,056

Durchschnittlicher Goldkopfgehalt, verdünnt g/t Au 4.43 3.72 3.78

Insgesamt enthaltenes Gold oz 219,488 1,811,665 2,031,152

Durchschnittliche Goldgewinnungsrate % 93.6% 91.8% 92.0%

Insgesamt zurückgewonnenes Gold, zahlbar oz 205,419 1,663,436 1,868,856

Durchschnittliche jährliche Goldproduktion oz/Jahr 72,501 193,798 163,695

Betriebskosten pro Einheit

Bergbau unter Tage $/t abgebaut 77.6 51.1 53.6

Verarbeitung $/t abgebaut 37.1 25.3 26.4

Konzentrat Transport $/t abgebaut 17.3 3.5 4.8

Wasser- und Abfallwirtschaft $/t abgebaut 18.4 6.1 7.2

Allgemeines und Verwaltung $/t abgebaut 19.4 9.8 10.7

Gesamtbetriebskosten pro Einheit $/t abgebaut 169.8 95.8 102.6

Betriebskosten

Bargeldkosten insgesamt2 US$/oz 1,149 748 792

AISC2 US$/oz 1,634 886 968

Ausgaben für Investitionen3

Anfangskapital $M 137.3 - 137.3

Expansionskapital $M - 451.1 451.1

Nachhaltiges Kapital $M 134.2 332.4 466.6

Insgesamt $M 271.5 783.5 1,055.0

LOM METRIC UNIT LOM INSGESAMT

Net Smelter Return (NSR) Erlöse $M 4,126

Kumulierter Cashflow (vor Steuern)1 $M 1,192

Durchschnittlicher jährlicher Cashflow (vor Steuern)1 $M/Jahr 104

Gezahlte Steuern insgesamt $M 291

Kumulierter FCF (nach Steuern)1 $M 901

Durchschnittlicher jährlicher FCF (nach Steuern)1 $M/Jahr 79

Vor Steuern Nach Steuern

Nettogegenwartswert (NPV5%) $M 691 502

Interner Zinsfuß (IRR) % 24.4% 20.7%

Amortisationsdauer Jahre 5.8 5.9

Goldpreisannahme (US$/oz)

LOM METRIC UNIT 1,300 1,400 1,500 1,600 1,700 1,800 1,900 2,000

NPV5%, vor Steuern $M 38.3 201.4 364.5 527.6 690.6 853.7 1,016.8 1,179.8

NPV5%, nach Steuern $M -2.9 157.5 284.9 394.5 502.4 609.3 715.1 820.7

IRR, vor Steuern % 6.2% 11.0% 15.6% 20.1% 24.4% 28.7% 33.0% 37.3%

IRR, nach Steuern % 4.9% 9.8% 13.6% 17.2% 20.7% 24.3% 27.8% 31.4%

Amortisation, vor Steuern Jahre 9.0 7.7 6.8 6.2 5.8 5.4 5.1 4.8

Amortisation, nach Steuern Jahre 9.5 8.0 7.0 6.3 5.9 5.5 5.2 4.9

Wechselkursannahme (CAD:USD)

LOM METRIC UNIT 0.90 0.85 0.80 0.77 0.70 0.65 0.60 0.55

NPV5%, vor Steuern $M 288.3 427.5 584.1 690.6 964.5 1,198.6 1,471.7 1,794.4

NPV5%, nach Steuern $M 232.8 327.5 432.1 502.4 681.2 832.8 1,008.6 1,215.7

IRR, vor Steuern % 13.5% 17.4% 21.6% 24.4% 31.6% 37.8% 45.2% 54.2%

IRR, nach Steuern % 12.0% 15.0% 18.4% 20.7% 26.7% 31.8% 38.0% 45.7%

Einstufung / Hinterlegung Tonnen Goldgehalt Enthaltenes Gold

(000's) (g/t) (in 000 Unzen)

Gemessen - - -

Bonanza Ledge 47 5.06 8

Angegeben

Bonanza Ledge 32 4.02 4

BC-Ader 1,030 3.12 103

KL 386 3.18 39

Lowhee 1,368 3.18 140

Moskito 1,288 3.68 152

Welle 4,781 3.39 523

Tal 2,104 3.14 213

Kuh 3,644 3.31 388

Insgesamt Angezeigt 14,635 3.32 1,564

Abgeleitet

BC-Ader 461 3.55 53

KL 1,918 2.75 169

Lowhee 445 3.34 48

Moskito 1,290 3.55 147

Welle 6,468 3.84 800

Tal 2,119 3.30 225

Kuh 2,769 3.03 270

Insgesamt Gemessen & Angezeigt 14,682 3.33 1,571

Insgesamt Abgeleitet 15,470 3.44 1,712

Einstufung / Hinterlegung Tonnen Goldgehalt Enthaltenes Gold

(000's) (g/t) (in 000 Unzen)

Bewährt - - -

Wahrscheinlich

Kuh 4,127 3.41 453

Tal 3,445 3.70 410

Welle 7,962 3.87 990

Moskito 603 4.93 95

Lowhee 567 4.56 83

Nachgewiesene und wahrscheinliche Reserven insgesamt 16,703 3.78 2,031

Posten ($M) Phase 1 - Anfänglich Phase 2 - Expansionskapital Nachhaltiges Kapital Insgesamt

Kapital

Oberfläche Mobile Ausrüstung - 0.1 9.3 9.4

Unterirdisches Bergwerk 53.8 110.8 313.3 478.0

Wasser- und Abfallwirtschaft 6.5 12.9 37.3 56.7

Elektrotechnik und Kommunikation 10.2 31.8 62.9 104.9

Oberflächeninfrastruktur 1.8 33.0 2.7 37.5

Verarbeitung - Minengeländekomplex 5.2 114.5 4.4 124.1

Verarbeitung - QR Mill 17.5 25.7 - 43.2

Indirekte Kosten im Bauwesen 10.6 55.6 1.1 67.3

Allgemeine Dienstleistungen 8.7 30.0 27.0 65.7

Vor-Produktion 12.7 - - 12.7

Unvorhergesehenes (P50) 10.3 36.7 8.6 55.6

ZUSAMMENFASSUNG 137.3 451.1 466.6 1,055.0

Rückbau und Schließung des Standorts - - 17.3 17.3

Bergungswert - - (56.2) (56.2)

GESAMTKAPITALKOSTEN 137.3 451.1 427.8 1,016.2

Artikel LOM Durchschnittl. Kosten Avg. LOM Avg. LOM OPEX

($M) ($M/Jahr) $/t abgebaut) ($/oz) (%)

Untertagebau 894.9 78.4 53.6 478.7 52%

Verarbeitung 440.4 38.6 26.4 235.6 26%

Transport von Konzentrat 79.5 7.0 4.8 42.5 5%

Wasser- und Abfallwirtschaft 120.7 10.6 7.2 64.6 7%

Allgemeines und Verwaltung 178.8 15.7 10.7 95.7 10%

GESAMT 1,714.4 150.2 102.6 917.0 100%

LOM METRIC LOM INSGESAMT ($M) TOTAL LOM (US$/oz)

Angepasste Betriebskosten

Bergbaukosten 894.9 368.2

Bearbeitungskosten 440.4 181.2

Transportkosten für Konzentrat 79.5 32.7

Kosten der Wasser- und Abfallwirtschaft 120.7 49.7

Allgemeine und Verwaltungskosten 178.8 73.6

Lizenzgebühren 206.3 84.9

Transport- und Raffinierungskosten 4.8 2.0

Kredit für Silber-Nebenprodukte (0.4) (0.2)

Barkosten insgesamt2 1,925.1 792.1

LOM-Unterhaltskosten 466.6 192.0

Schrottwertgutschrift (56.2) (23.1)

Sanierungs- und Schließungskosten 17.3 7.1

Total All-in Sustaining Costs2 2,352.8 968.1

- Durchschnittliche jährliche Goldproduktion von 163.695 Unzen über die 12-jährige Lebensdauer der Mine- Massengutabbau mit Erzsortierung zur Minimierung der Kosten und des ökologischen Fußabdrucks- Erste wahrscheinliche Mineralreserven von 2,03 Moz Gold (16,7 Mt mit 3,78 g/t Au)- NPV5% nach Steuern von 502 Millionen C$ und 20,7% IRR (unverschuldet) bei 1.700 US$/oz Au EA-Zertifikatsprozess geht in Bewertungsphase über endgültige Auswirkungen- (Alle Dollarbeträge sind in kanadischen Dollar ausgedrückt, sofern nicht anders angegeben)Montreal, 3. Januar 2023 - Osisko Development Corp. (NYSE: ODV, TSXV: ODV) ("Osisko Development" oder das "Unternehmen") freut sich, die Ergebnisse einer unabhängigen Machbarkeitsstudie ("FS" oder der "technische Bericht") bekannt zu geben, die von BBA Engineering Ltd. (BBA") gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101") für das zu 100 % unternehmenseigene Goldprojekt Cariboo (Cariboo" oder das Projekt") im Zentrum von British Columbia erstellt wurde. Das Unternehmen beabsichtigt, den technischen Bericht innerhalb von 45 Tagen nach dem Datum dieser Pressemitteilung auf SEDAR (www.sedar.com) und auf EDGAR (www.sec.gov) unter dem Emittentenprofil von Osisko Development zu veröffentlichen.Die FS umreißt einen robusten und skalierbaren Basisfall für die stufenweise Erschließung mit einer geringen anfänglichen Kapitalintensität von 137,3 Mio. $ und attraktiven Betriebskosten für die unterirdische Erschließung des Goldprojekts Cariboo mit einer Produktion von etwa 1,87 Millionen Unzen (Moz") Gold (Au") über eine 12-jährige Lebensdauer der Mine .Die anfängliche Produktion (Phase 1) in den ersten drei Jahren sieht einen Betrieb von 1.500 Tonnen pro Tag ("tpd") aus den Lagerstätten Lowhee, Shaft und Mosquito vor, was eine durchschnittliche Jahresproduktion von 72.501 Unzen ergibt. Gleichzeitig wird die unterirdische Erschließung vorangetrieben, um den Betrieb im vierten Jahr auf 4.900 tpd zu steigern und die durchschnittliche Jahresproduktion in Phase 2 auf 193.798 Unzen zu erhöhen, wobei das Potenzial besteht, die Produktion in Zukunft weiter zu steigern.Der Untertagebau wird mit hochmechanisierten, kostengünstigen Massenabbaumethoden durchgeführt, die auf die Gewinnung des in den Goldaderkorridoren enthaltenen Erzes abzielen: ein dichtes Netz von mineralisierten Quarzadern, die hauptsächlich in nicht mineralisiertem Sandstein vorkommen. Es wird erwartet, dass eine Vorkonzentrations-Erzsortieranlage die verarbeiteten Gehalte durch die Abtrennung von nicht mineralisiertem Material aus dem Erz erheblich verbessern und gleichzeitig das Verarbeitungsvolumen, die Energiekosten und die Gesamtumweltbelastung des Betriebs durch weniger Abfälle, geringeren Wasserverbrauch und die Möglichkeit der Verwendung von Abfällen als Aufschüttung erheblich reduzieren wird.Das Unternehmen ist weiterhin auf dem besten Weg, die Umweltverträglichkeitsprüfung Anfang des zweiten Quartals 2023 abzuschließen, und rechnet mit dem Erhalt der endgültigen Genehmigungen bis Ende 2023 (siehe "Genehmigungen" unten).- 502 Mio. $ Nettogegenwartswert nach Steuern mit einem Abzinsungssatz von 5 % (NPV5%") (691 Mio. $ vor Steuern) bei einem Basis-Goldpreis von 1.700 US$ pro Unze (/oz") und einem CAD:USD-Wechselkurs von 0,77;- 20,7 % interner Zinsfuß nach Steuern (IRR") (24,4 % vor Steuern);- 79 Millionen Dollar durchschnittlicher jährlicher freier Cashflow nach Steuern (FCF");- 901 Millionen $ kumulierter FCF nach Steuern für die gesamte Lebensdauer der Mine (LOM");- 163.695 Unzen (oz") Au LOM durchschnittliche Jahresproduktion;o 72.501 oz Au Phase 1 (Jahre 1 bis 3) durchschnittliche Jahresproduktion;o 193.798 oz Au Phase 2 (Jahre 4 bis 12) durchschnittliche Jahresproduktion;- 1,87 Moz kumulative Gesamtgoldproduktion LOM;- 3,78 Gramm pro Tonne (g/t") Au durchschnittlicher verdünnter LOM-Gehalt:o 4,43 g/t Au in Phase I (nach Vorsortierung 8,20 g/t Au);o 3,72 g/t Au in Phase II (nach Vorsortierung 6,39 g/t Au);- 92,0 % durchschnittliche LOM-Rückgewinnungsrate (93,6 % in Phase I, 91,8 % in Phase II);- 102,6 $ pro abgebauter Tonne ("$/t") LOM-Gesamtbetriebskosten pro Einheit;- Wahrscheinliche Mineralreserven mit 16,7 Millionen Tonnen ("Mt") mit einem Durchschnittsgehalt von 3,78 g/t Au, was insgesamt 2,03 Moz Gold entspricht;- 792 US$/oz Au LOM durchschnittliche Barkosten;- 968 US$/oz LOM-Durchschnittskosten (AISC");- 137,3 Mio. USD für die ersten Investitionsausgaben der Phase 1 (einschließlich 10,3 Mio. USD für unvorhergesehene Kosten);- 451,1 Mio. $ Investitionsausgaben für die Erweiterung der Phase 2 (einschließlich 36,7 Mio. $ für unvorhergesehene Kosten);- Vollbeschäftigte Spitzenkräfte (Phase 2) von 550 Personen während des Betriebs und 635 während des Ausbaus.Sean Roosen, Chairman of the Board und CEO von Osisko Development, sagte: Diese Machbarkeitsstudie zeigt, dass das Goldprojekt Cariboo eine groß angelegte, langlebige und profitable Goldmine sein wird. Außerdem wird es in den ersten Jahren beträchtliche Mengen an Gold produzieren, und das bei Kapitalkosten von unter 140 Millionen $. Durch die schrittweise Errichtung haben wir das Erschließungsrisiko bei Cariboo minimiert, die Reihenfolge der Anlagen in unserem Portfolio optimiert und unsere Fähigkeit maximiert, Cariboo zu skalieren, um in Zukunft sein volles Potenzial zu erreichen. Wir stellen uns Cariboo als ein Projekt vor, das für das Unternehmen auf Jahrzehnte hinaus ein Cashflow-Motor sein wird. Der historische Bergbau in diesem Gebiet konzentrierte sich auf einzelne Adern und Verdrängungskörper mit Gehalten von mehr als 12 g/t Au, was mit unseren bisher durchgeführten Arbeiten übereinstimmt. Sobald wir unter Tage sind, freuen wir uns darauf, unser umfassendes Wissen über die Kontrolle der Mineralisierung anzuwenden, um das enorme Explorationspotenzial von Cariboo in der Tiefe innerhalb der aktuellen Abbauzonen zu erschließen, die unserer Meinung nach ein großes Potenzial haben, sich über die 83 Kilometer langen mineralisierten Trends von Cariboo fortzusetzen."1. Aufgrund von Rundungen können sich die Summen nicht aufaddieren.2. Dies ist eine Nicht-IFRS-Kennzahl. Siehe "Nicht-IFRS-Kennzahlen" am Ende dieser Pressemitteilung.3. In den Investitionsausgaben sind weder versunkene Kosten (2,5 Mio. $) noch Ausgaben vor der Genehmigung (64,8 Mio. $) enthalten.Das Goldprojekt Cariboo ist ein Goldexplorationsprojekt im fortgeschrittenen Stadium, das sich zu 100 % im Besitz von Osisko Development befindet und im historischen Bergbaulager Wells-Barkerville im Distrikt Wells im Zentrum von British Columbia, Kanada, liegt. Das gesamte Landpaket erstreckt sich über eine Fläche von 155.000 Hektar und umfasst etwa 80 Kilometer Streichen von bisher identifizierten Mineralzielen.Die Umweltverträglichkeitsprüfung für das Projekt wurde von BBA mit Unterstützung unabhängiger Beratungsunternehmen, darunter InnovExplo Inc. ("InnovExplo"), SRK Consulting (Canada) Inc. ("SRK"), Golder Associates Ltd. (am 1. Januar 2023 mit WSP Canada Inc. verschmolzen, um WSP Canada Inc. zu bilden) ("Golder"), WSP USA Inc. ("WSP"), Falkirk Environmental Consultants Ltd. ("Falkirk"), Klohn Crippen Berger Ltd. ("KCB"), KCC Geoconsulting Inc. ("KCC"), und JDS Energy & Mining Inc. ("JDS"). Eine vollständige Zusammenfassung aller Mitwirkenden und ihrer jeweiligen Zuständigkeitsbereiche ist unter "Technische Informationen und qualifizierte Personen" zu finden.Abbildung 1: Produktionsprofil des Cariboo-Goldprojektshttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/68753/03012023_DE_ODV_Cariboo_Feasibility_Study_EN_FINALde.001.pngDas Unternehmen ging bei seiner Analyse von einem Basis-Goldpreis von 1.700 US$/Unze und einem CAD/USD-Wechselkurs von 0,77 aus und berücksichtigte nur die wahrscheinlichen Mineralreserven, wie hier definiert. Basierend auf diesen Annahmen generiert das Projekt einen Nettogegenwartswert (NPV) von 5 % nach Steuern in Höhe von 502 Millionen $ und einen IRR nach Steuern von 20,7 % auf unverschuldeter Basis. Die FS-Wirtschaftlichkeit reagiert am empfindlichsten auf Schwankungen bei den folgenden Inputs (in der Reihenfolge der Größenordnung der Auswirkungen): Goldpreis, Betriebskosten und Kapitalkosten.1. Dies ist eine Nicht-IFRS-Kennzahl. Siehe "Nicht-IFRS-Kennzahlen" am Ende dieser Pressemitteilung.Die Aderkorridore der Mineralressourcen und -reserven des Goldprojekts Cariboo umfassen ein dichtes Netzwerk aus mineralisierten Quarzadern, die sich in nicht mineralisiertem Sandstein befinden. Einzelne mineralisierte Adern innerhalb dieser Korridore weisen Breiten von Zentimetern bis zu mehreren Metern (m") und Streichlängen von wenigen Metern bis zu über 50 m auf. Diese Korridore wurden von der Oberfläche bis zu einer vertikalen Tiefe von 650 m definiert, wobei die durchschnittliche Tiefe bei 300 m liegt, und können in der Tiefe und entlang des Streichens noch erweitert werden. Die Goldgehalte stehen in engem Zusammenhang mit Pyrit in den Quarzadern sowie mit pyritischen, stark verkieselten Gesteinswänden in unmittelbarer Nähe der Adern.Die FS enthält eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung, die zusätzliche 35.578 Meter Bohrdaten von Shaft, Valley und Lowhee enthält, die seit dem 24. Mai 2022, dem Datum des technischen Berichts mit dem Titel "Preliminary Economic Assessment for the Cariboo Gold Project, District of Well, British Columbia, Canada", für die Lagerstätten Cow Mountain (Cow und Valley Zones), Island Mountain (Shaft und Mosquito Zones) und Barkerville Mountain (Lowhee und KL Zones) abgeschlossen wurden. Dies führte zu einem Anstieg von 6 % der gesamten Goldunzen in der Kategorie der abgeleiteten Ressourcen. Gemessene und angezeigte Ressourcen sind exklusive der Mineralreserven. Die Mineralressourcen sind zum 11. November 2022 gültig.1. Die Mineralressourcen schließen die Mineralreserven aus. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Lebensfähigkeit.2. Die Mineralressourcenschätzung entspricht den CIM-Definitionsstandards für Mineralressourcen und -reserven aus dem Jahr 2014 und folgt den CIM-Best-Practice-Richtlinien für die Schätzung von Mineralressourcen und Mineralreserven aus dem Jahr 2019.3. Insgesamt wurden 481 Aderzonen für die Lagerstätten Cow Mountain (Cow und Valley), Island Mountain (Shaft und Mosquito), Barkerville Mountain (BC Vein, KL und Lowhee) und eine Goldzone für Bonanza Ledge modelliert. Es wurde eine minimale wahre Mächtigkeit von 2,0 m angewandt, wobei der Au-Gold-Gehalt des angrenzenden Materials verwendet wurde, wenn es untersucht wurde, oder ein Wert von Null, wenn es nicht untersucht wurde.4. Die Schätzung wird für ein potenzielles Untertageszenario mit einem Cutoff-Gehalt von 2,0 g/t Au gemeldet, mit Ausnahme von Bonanza Ledge mit einem Cutoff-Gehalt von 3,5 g/t Au. Der Cutoff-Gehalt für die Lagerstätten Cow, Valley, Shaft, Mosquito, BC Vein, KL und Lowhee wurde unter Zugrundelegung eines Goldpreises von 1.700 US$/oz, eines USD:CAD-Wechselkurses von 1,27, globaler Abbaukosten von 54,32 $/t, Verarbeitungs- und Transportkosten von 22,29 $/t, Gemeinkosten und Umweltkosten von 15,31 $/t sowie nachhaltiger CapEx-Kosten von 31,19 $/t berechnet. Der Cutoff-Gehalt für die Lagerstätte Bonanza Ledge wurde unter Verwendung eines Goldpreises von 1.700 US$/Unze, eines Wechselkurses von 1,27 USD zu CAD, globaler Abbaukosten von 79,13 $/t, Verarbeitungs- und Transportkosten von 65,00 $/t und Kosten für Verwaltung und Umweltschutz von 51,65 $/t berechnet. Die Cut-off-Gehalte sollten im Lichte der zukünftigen Marktbedingungen (Metallpreise, Wechselkurse, Abbaukosten usw.) neu bewertet werden.5. Die Schüttdichte schwankt zwischen 2,69 g/cm3 und 3,20 g/cm3 .6. Auf die zusammengesetzten Daten wurde ein vierstufiges Kappungsverfahren angewandt. Eingeschränkte Suchellipsoide reichten von 7 bis 50 g/t Au bei vier verschiedenen Entfernungen zwischen 25 m und 250 m. Die hochgradigen Vorkommen bei Bonanza Ledge wurden bei 70 g/t Au auf 2,0 m zusammengesetzten Daten gedeckelt.7. Die Goldmineralressourcen für die Zonen Cow, Valley, Shaft, Mosquito, BC Vein, KL und Lowhee Vein wurden mit der Software Datamine StudioTM RM 1.9 unter Verwendung harter Grenzen auf Basis zusammengesetzter Proben geschätzt. Die Silbermineralressourcen und die Dilution Halo Goldmineralisierung wurden mit Datamine StudioTM RM Pro 1.11 geschätzt. Es wurde die OK-Methode verwendet. Die Mineralressourcen für Bonanza Ledge wurden mit der Software GEOVIA GEMSTM 6.7 unter Verwendung harter Grenzen bei zusammengesetzten Proben geschätzt. Die OK-Methode wurde zur Interpolation eines Blockmodells verwendet.8. Die Ergebnisse werden in situ dargestellt. Die Berechnungen erfolgten in metrischen Einheiten (Meter, Tonnen, g/t). Etwaige Abweichungen in den Summen sind auf Rundungseffekte zurückzuführen.Die wahrscheinlichen Mineralreserven von 16,7 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 3,78 g/t Au für 2,03 Unzen enthaltenes Gold in unterirdischen Lagerstätten, wie unten definiert, haben ein Gültigkeitsdatum vom 6. Dezember 2022 und bilden die Grundlage der FS. Nur Mineralressourcen, die als gemessen und angezeigt klassifiziert wurden, erhielten im Minenplan wirtschaftliche Attribute und wurden bei Nachweis der Wirtschaftlichkeit als Mineralreserven klassifiziert, wobei ein externer Bergbau-Verwässerungsfaktor von 8 % in die Schätzung der Mineralreserven einbezogen wurde.1. Aufgrund von Rundungen können sich die Summen nicht aufaddieren.2. Die Mineralreserven wurden in Übereinstimmung mit den CIM Definition Standards for Mineral Resources and Mineral Reserves (2014) geschätzt, die durch Verweis in NI 43-101 aufgenommen wurden.3. Bei den Mineralreserven wurden die folgenden Annahmen zugrunde gelegt: Goldpreis von 1.700 US$/Unze, USD:CAD-Wechselkurs von 1,27 und variabler Cut-off-Wert von 1,70 g/t bis 4,00 g/t Au4. Die Mineralreserven umfassen sowohl die interne als auch die externe Verwässerung sowie die bergmännische Gewinnung. Die externe Verwässerung wird auf 8 % geschätzt. Der durchschnittliche Abbaugewinnungsfaktor wurde auf 93,6 % festgesetzt, um das in jedem Block am Rande der Lagerstätte verbliebene Erz zu berücksichtigen.Die FS konzentrierte sich darauf, einen Minenplan vorzulegen, der mit dem Ziel übereinstimmt, den gesamten Umwelt- und Kohlenstoff-Fußabdruck des Projekts auf die umliegenden Gemeinden zu minimieren, energieeffiziente Bergbautechnologien zu nutzen, einschließlich der potenziellen Elektrifizierung der gesamten Bergbauflotte, und das wirtschaftliche Gesamtrisiko zu reduzieren, das mit erheblichen Kapitalausgaben zu Beginn der Projekterschließung verbunden ist. Vor diesem Hintergrund wird erwartet, dass sich die Erschließungs- und Abbautätigkeiten auf zwei unterschiedliche Betriebsphasen konzentrieren werden.Die anfänglichen Kapitalkosten für das Projekt in Phase 1 werden auf 137,4 Mio. $ geschätzt, während die Gesamtkosten für die Erweiterung in Phase II auf 451,1 Mio. $ geschätzt werden und in den Jahren 2, 3 und 4 anfallen sollen. Die laufenden Kapitalkosten über den LOM werden auf 466,6 Mio. $ geschätzt. Die gesamten kumulierten LOM-Kapitalkosten werden auf 1.055,1 Mio. $ geschätzt, wobei die Kosten für die Rekultivierung und Schließung des Standorts in Höhe von 17,3 Mio. $ und der geschätzte Restwert von 56,2 Mio. $ nicht berücksichtigt sind. In den Kapitalkosten für Phase 1 sind keine versunkenen Kosten (2,5 Mio. $) oder Ausgaben vor der Genehmigung (64,8 Mio. $) enthalten, die für 2023 geplant sind. Die in dieser FS entwickelte Gesamtkapitalkostenschätzung entspricht im Allgemeinen den Anforderungen der AACE International Class 3 und hat einen Genauigkeitsbereich zwischen -10% und +15%. Für Phase 1 wurden insgesamt 10,3 Mio. $ an unvorhergesehenem Kapital (P50) veranschlagt, was etwa 12,7 % des Anfangskapitals entspricht, wobei die Kosten für die mobile Ausrüstung und die Erschließung der Untertagemine nicht berücksichtigt wurden.1. Die Investitionsausgaben enthalten keine versunkenen Kosten (2,5 Mio. $) oder Ausgaben vor der Genehmigung (64,8 Mio. $), die sich auf insgesamt 67,3 Mio. $ belaufen.Die geschätzten Betriebskosten umfassen die Kosten für den Abbau, den Transport und die Verarbeitung des Erzes zur Herstellung von Gold-Doré. Sie beinhalten auch die Kosten für das Abraummanagement, die Wasseraufbereitung sowie allgemeine und administrative Ausgaben. Die durchschnittlichen Betriebskosten über die 12-jährige Lebensdauer der Mine werden auf 102,6 $ pro abgebaute Tonne geschätzt. In der Spitze wird die Mine 550 Personen während des Betriebs (Phase 2) und 635 Personen während des Erweiterungsbaus beschäftigen.Die Bergbaukosten beinhalten die Kosten für die Verfüllung ohne den Bindemittelgehalt der pastösen Verfüllung, der in den Verarbeitungskosten enthalten ist. Die Aufbereitungskosten beinhalten die Kosten für die Untertagezerkleinerung und die anschließende Verarbeitung des Erzes in Phase II des Projekts sowie die Kosten für die Mineralsortierung sowohl in Phase I als auch in Phase II.1. Aufgrund von Rundungen können sich die Summen nicht aufaddieren.2. Dies ist eine Nicht-IFRS-Kennzahl. Siehe "Nicht-IFRS-Kennzahlen" am Ende dieser Pressemitteilung.Der Untertagebau soll insgesamt fünf mineralisierte Zonen auf einer Streichenlänge von 4.400 Metern anvisieren, die über zwei Untertage-Rampen von den Portalen Cow und Valley aus zugänglich sind. Jede Zone umfasst mehrere mineralisierte Adersysteme bis in eine Tiefe von etwa 650 m und soll in den ersten drei Jahren (Phase 1) eine anfängliche Produktionsrate von 1.500 Tonnen pro Tag ermöglichen, bevor sie in den nächsten neun Jahren (Phase 2) auf 4.900 Tonnen pro Tag (vorbehaltlich der Genehmigung) gesteigert werden soll.Die Methode des Langlochabbaus mit großer Tonnage wurde in erster Linie aufgrund der subvertikalen Geometrie der mineralisierten Adern, der relativ geringeren Kosten und der Möglichkeit, das bei der Erzsortierung anfallende Abfallgestein als Versatzmaterial zu verwenden, ausgewählt. Es wird erwartet, dass die Verwässerung durch die Anwendung einer Erzsortierungstechnologie gemildert wird, die in der Lage ist, goldhaltiges Erz, das eng mit Schwefel verbunden ist (im Wesentlichen Pyrit), kosteneffizient von dem nicht mineralisierten Sandsteingestein mit geringerer Dichte zu trennen, in dem das Erz hauptsächlich vorkommt (siehe Abschnitt "Verarbeitung"). Obwohl die Streichlängen je nach Zone variieren, beträgt die minimale geplante Streichbreite für alle Zonen etwa 3,7 m und die Streichhöhe etwa 30 m.Das Erz wird mit einer Flotte von 10-Tonnen-Schaufelradladern und 50-Tonnen-Förderfahrzeugen abgebaut und zu einer unterirdischen Brecheranlage transportiert, wo es klassifiziert und zur Vorkonzentration, Sortierung und Flotation über einen Senkrechtförderer an die Oberfläche befördert wird.Die unterirdische Erschließung wird mit einer Kombination aus traditionellen Jumbos und Teilschnittmaschinen erfolgen. Das Unternehmen hat bereits erfolgreich eine Teilschnittmaschine eingesetzt, um das Cow-Portal und einen Stollen in Bonanza Ledge zu graben, was zeigt, dass die Gesteinsbedingungen im Untergrund gut sind.