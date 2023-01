Gold liefert neues Mehrmonatshoch

Quelle Chart: stock3

Erst gestern erzielte der Goldpreis ein neues Mehrmonatshoch bei 1.865 USD und bestätigt somit unverändert den eingeschlagenen Erfolgskurs. Kurzfristig könnte es zwar nochmals zu einem Pullback bis 1.828 USD kommen, bevor schließlich doch noch der überfällige Widerstand bei 1.868 USD attackiert werden sollte. Der seit November etablierte Aufwärtstrendkanal weist dabei den weiteren Weg. Oberhalb von 1.868 USD erlaubt sich dabei, unter anderem auch mit Blick auf das Big-Picture, weiteres Potenzial bis zur Zone von 1.905 bis 1.912 USD.Sollte sich wider Erwarten ein Rückgang unter 1.828 USD ergeben, wäre zunächst der Aufwärtstrend seit November gebrochen, was zu Anschlussverlusten bis 1.805 USD führen. Kritisch wäre dabei, wenn die Marke von 1.800 USD unterschritten werden würde.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.