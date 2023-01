Caledonia Mining Corporation Plc: Abschluss des Erwerbs des Bilboes-Goldprojekts und Ernennung eines Executive Directors

Name Ausgegebene Aktien Prozentsatz des vollständig verwässerten

Aktienkapitals an Caledonia nach Ausgabe der

Vollzugsaktien

Toziyana Resources Limited ("Toziyana") 2,279,074 13.21%

Die BSRT ist bei der Fertigstellung auch in den NSR eingetreten. Wie 760,000 4.40%

in der Ankündigung vom 21. Juli 2022 angegeben, ist die NSR

unbefristet, wurde jedoch begrenzt. Die Parteien haben sich auf eine

Obergrenze von 90 Mio. $ geeinigt (was voraussetzen würde, dass das

Projekt Einnahmen in Höhe von 9 Mrd. $

erzielt).



Die Muttergesellschaft der Infinite Treasure Limited, die Partei des 1,386,723 8.03%

Aktienkaufvertrags in Bezug auf die Transaktion, stimmte der Übernahme

der Aktien durch die Infinite Treasure Limited

zu.



GESAMT 4,425,797 25.64%

St. Helier, 6. Januar 2023 - Caledonia Mining Corporation plc (NYSE AMERICAN: CMCL; AIM: CMCL; VFEX: CMCL) ("Caledonia" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass es nach Erfüllung der aufschiebenden Bedingungen heute die Übernahme von Bilboes Gold Limited abgeschlossen hat, der Muttergesellschaft, die über ihre simbabwische Tochtergesellschaft Bilboes Holdings (Private) Limited ("Bilboes Holdings") das Bilboes-Goldprojekt in Simbabwe ("Bilboes" oder das "Projekt") besitzt. Weitere Einzelheiten über das Projekt und die Transaktion entnehmen Sie bitte der Meldung von Caledonia vom 21. Juli 2022.Zur Erinnerung: Die gesamte zu zahlende Gegenleistung besteht, vorbehaltlich einer Anpassung (siehe unten), aus 5.123.044 Aktien, die ungefähr 28,5 % des vollständig verwässerten Aktienkapitals von Caledonia entsprechen, und einer 1 %-igen Netto-Schmelzlizenzgebühr (NSR") auf die Einnahmen des Projekts (die Transaktion"). Basierend auf dem Schlusskurs des letzten Handelstages an der NYSE American von 12,86 US$ pro Aktie beträgt der Wert der maximalen Anzahl an neuen Aktien, die als Gegenleistung ausgegeben werden könnten, wenn es keine Anpassung gibt, derzeit 65.882.346 US$.- Bilboes ist eine große, hochgradige Goldlagerstätte, die sich etwa 75 km nördlich von Bulawayo, Simbabwe, befindet. In der Vergangenheit wurde sie in begrenztem Umfang im Tagebau abgebaut.- Das Projekt verfügt über NI43-101-konforme nachgewiesene und wahrscheinliche Mineralreserven von 1,96 Millionen Unzen Gold in 26,64 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 2,29 g/t sowie gemessene und angezeigte Mineralressourcen von 2,56 Millionen Unzen Gold in 35,18 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 2,26 g/t und abgeleitete Mineralressourcen von 577.000 Unzen Gold in 9,48 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 1,89 g/t Siehe den technischen Bericht mit dem Titel "BILBOES GOLD PROJECT FEASIBILITY STUDY" mit Gültigkeitsdatum 15. Dezember 2021, der von DRA Projects (Pty) Ltd erstellt und vom Unternehmen am 21. Juli 2022 auf SEDAR (www.sedar.com) eingereicht wurde (die "DRA-Machbarkeitsstudie").. Das Projekt hat seit 1989 etwa 288.000 Unzen Gold produziert.- Eine von den Verkäufern erstellte Machbarkeitsstudie (die "DRA-Machbarkeitsstudie") weist auf das Potenzial für eine Goldmine im Tagebau hin, die bei einer Lebensdauer der Mine von 10 Jahren durchschnittlich 168.000 Unzen pro Jahr produzieren könnte.- Caledonia wird eine eigene Machbarkeitsstudie durchführen, um den sinnvollsten Weg zur Kommerzialisierung des Projekts zu ermitteln und die Rendite für die Aktionäre zu optimieren. Ein Ansatz, der in Betracht gezogen wird, ist eine stufenweise Erschließung, die die anfänglichen Kapitalinvestitionen minimieren und den Bedarf an Finanzierung durch Dritte reduzieren würde.- Caledonia schloss mit Bilboes Holdings bei Abschluss des Aktienkaufvertrags eine Abfindungsvereinbarung ab, damit der Oxidbetrieb wieder aufgenommen werden konnte. Die Tributvereinbarung ist nun aufgrund des Abschlusses der Transaktion nicht mehr erforderlich und der Oxidbetrieb wird voraussichtlich ab Februar 2023 aufgenommen, wobei davon ausgegangen wird, dass Bilboes Holdings kurz danach wieder einen rentablen Betrieb aufnehmen wird. Dies hat auch den Vorteil, dass die Haupterschließung des Projekts vorweggenommen werden kann.Im Rahmen der Transaktion werden 5 % der gesamten Gegenleistung (256.152 Aktien (die "aufgeschobenen Aktien")) von Caledonia einbehalten, damit nach Abschluss der Transaktion die üblichen Anpassungen des Kaufpreises berechnet werden können, um vor dem Abschluss eingegangene außerordentliche Verbindlichkeiten zu berücksichtigen. Diese Berechnung wird voraussichtlich in den nächsten Wochen abgeschlossen sein.Darüber hinaus werden 441.095 der insgesamt an Toziyana auszugebenden Aktien (die "Escrow-Aktien") von Caledonia einbehalten, um an Shining Capital zur Begleichung einer separaten Geschäftsvereinbarung zwischen der Holdinggesellschaft von Toziyana und der Tochtergesellschaft von Shining Capital, Infinite Treasure Limited, ausgegeben zu werden. Die Ausgabe der Escrow-Aktien an Shining Capital erfolgt vorbehaltlich der Genehmigung der Reserve Bank of Zimbabwe für die Geschäftsvereinbarung zwischen der Holdinggesellschaft von Toziyana und Infinite Treasure Limited.Dementsprechend werden nach dem heutigen Abschluss 4.425.797 neue Aktien von Caledonia an die Verkäufer von Bilboes ausgegeben (die "Abschlussaktien"), und bis zu 697.247 zusätzliche Aktien, die sich aus aufgeschobenen Aktien und Treuhandaktien zusammensetzen, werden zu gegebener Zeit ausgegeben; zu diesem Zeitpunkt werden weitere Ankündigungen erfolgen.Die Anzahl der Completion Shares, die an die Verkäufer von Bilboes ausgegeben werden, ist daher wie folgt:Nach der Ausgabe der Completion Shares wird Caledonia über eine Gesamtzahl von 17.258.923 Stammaktien ohne Nennwert verfügen. Caledonia hat keine eigenen Aktien im Bestand; daher kann diese Zahl von Inhabern von Wertpapieren des Unternehmens als Nenner für die Berechnungen verwendet werden, mit denen sie feststellen, ob sie verpflichtet sind, ihre Beteiligung am Unternehmen oder eine Änderung ihrer Beteiligung am Unternehmen zu melden.Caledonia hat die Zulassung der Depositary Interests, die die Completion Shares repräsentieren, zum Handel am AIM beantragt, und es wird erwartet, dass der Handel mit diesen Wertpapieren am 11. Januar 2023 beginnen wird.Gemäß den Bedingungen der Transaktion wurde Herr Victor Gapare, der mit Toziyana verbunden ist, mit Wirkung vom heutigen Tag zum Executive Director ernannt. Victor Gapare erwarb 1999 einen Master in Business Leadership (MBL) an der University of South Africa und 1986 einen Bachelor of Business Studies Honours (BBS Hon) an der University of Zimbabwe. Victor war zuvor Operations Director für das Gold- und Pyritgeschäft der Anglo American Corporation Zimbabwe Limited, als Bilboes zu deren Portfolio gehörte, und ist ehemaliger Präsident der Chamber of Mines Zimbabwe. Seit der Übernahme von Bilboes durch das Management von der Anglo American Corporation Zimbabwe Limited im Jahr 2003 ist er der CEO von Bilboes Holdings."Der Abschluss der Transaktion ist der Eckpfeiler in Caledonias Strategie, einen mittelgroßen, auf Simbabwe fokussierten Goldproduzenten mit mehreren Anlagen zu schaffen."Bilboes ist eine große, hochgradige Sulfidlagerstätte, die sich für einen kostengünstigen Tagebaubetrieb eignet. Eine Machbarkeitsstudie über das Bilboes-Projekt, die von den Bilboes-Verkäufern erstellt wurde, sieht eine Produktion von etwa 168.000 Unzen Gold pro Jahr über eine Lebensdauer von 10 Jahren vor. Nach Abschluss der Transaktion wird Caledonia nun eine eigene Machbarkeitsstudie in Auftrag geben, um den geeignetsten Weg zur Kommerzialisierung dieses Vermögenswertes unter Berücksichtigung der Verfügbarkeit von Finanzmitteln zu ermitteln, mit dem Ziel, den Nettogegenwartswert von Caledonia pro Aktie zu maximieren. Ich gehe davon aus, dass die Durchführbarkeitsstudie 12 bis 14 Monate in Anspruch nehmen wird."Kurzfristig rechne ich damit, dass die Erzproduktion aus den Bilboes-Oxiden Anfang Februar beginnen wird, und wir erwarten, dass wir ab März mit der Goldgewinnung aus der Haufenlaugung beginnen können."Der Erwerb von Bilboes sollte im Zusammenhang mit der erfolgreichen Umsetzung des Central Shaft-Projekts in der Blanket-Mine gesehen werden, die nun mit der angestrebten Produktionsrate von 80.000 Unzen pro Jahr produziert Siehe den technischen Bericht mit dem Titel "Caledonia Mining Corporation plc NI 43-101 Technical Report on the Blanket Gold Mine, Zimbabwe" vom 17. Mai 2021, der von Minxcon (Pty) Ltd. erstellt und vom Unternehmen am 26. Mai 2021 auf SEDAR veröffentlicht wurde., sowie mit dem Erwerb der Explorationsprojekte bei Maligeen und Motapa. Wir haben vor kurzem eine Aktualisierung der bestehenden Mineralressourcenbasis bei Maligreen Siehe den technischen Bericht mit dem Titel "Caledonia Mining Corporation plc Updated NI 43-101 Mineral Resource Report on the Maligreen Gold Project, Zimbabwe" vom 3. November 2022, der von Minxcon (Pty) Ltd erstellt und am 7. November 2022 auf SEDAR veröffentlicht wurde. bekannt gegeben. Motapa befindet sich in einem viel früheren Stadium, aber angesichts seiner Größe, seiner attraktiven geologischen Aussichten und seiner Nähe zu Bilboes glauben wir, dass es eine äußerst attraktive Ergänzung unseres Portfolios darstellt."Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Victor und insbesondere auf die Entwicklung von Bilboes und anderen Investitionen in Simbabwe mit ihm und dem restlichen Managementteam im Namen von Caledonia. ""Ich freue mich sehr, dass die Übernahme von Bilboes abgeschlossen ist. Ich danke den Verkäufern von Bilboes und ihren Beratern für ihre tatkräftige Unterstützung beim Abschluss dieses komplexen Geschäfts und insbesondere Victor Gapare, der eng mit dem Management von Caledonia zusammengearbeitet hat, um eine Reihe von wichtigen Bedingungen für die Transaktion zu erfüllen."Es ist mir eine Freude, Victor im Caledonia Board willkommen zu heißen. Sein umfangreiches Wissen sowohl über das Projekt selbst als auch über den Bergbau in Simbabwe im Allgemeinen ist eine unschätzbare Bereicherung für den Vorstand. "Diese Pressemitteilung wurde von Dana Roets (B. Eng. (Min.), MBA, Pr. Eng., FSAIMM, AMMSA), Chief Operating Officer, der qualifizierten Person des Unternehmens gemäß dem kanadischen National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101"), genehmigt.Mark LearmonthTel: +44 1534 679 802Camilla HorsfallTel: +44 7817 841793Cenkos Securities plc (Nomad und gemeinsamer Makler)Adrian HaddenTel: +44 207 397 1965Neil McDonaldTel: +44 131 220 9771Perle KellieTel: +44 131 220 9775Liberum Capital Limited (Gemeinsamer Makler)Scott Mathieson/Kane CollingsTel: +44 20 3100 2000BlytheRay Finanz-PRTim Blythe/Megan RayTel: +44 207 138 32043PPBPatrick ChidleyTel: +1 917 991 7701Paul DurhamTel: +1 203 940 2538Curate Public Relations (Simbabwe)Debra TatendaTel: +263 77802131Rothschild & Co (Finanzberater von Caledonia)Giles DouglasTel: +27 11 428 3700Muhammad JafferTel: +44 20 7280 5000Swiss Resource Capital AG info@resource-capital.chJochen StaigerAnhang 1 - Derzeitige und frühere Verwaltungsratsmandate von Herrn Gapare und andere Angelegenheiten, die gemäß Absatz (g) von Anhang 2 der AIM-Regeln mitgeteilt werden müssenNachstehend sind die Namen aller Unternehmen und Personengesellschaften aufgeführt, bei denen Herr Gapare in den letzten fünf Jahren als Direktor oder Partner tätig war.AktuellAfrican Century LimitedBilboes Holding (Privat) LimitedClacton Investments (Privat) LimitedDoctudey Investments (Privat) LimitedEastic Investments (Privat) LimitedGat Finance (Private) LimitedGat Investments (Private) LimitedIntrachem (Privat) LimitedIron Duke Pyrites (Private) LimitedEisenmaske Aerotech (Privat) LimitedOdzi Resources Zimbabwe (Privat) LimitedPokoteke (Pty) LimitedPowerspeed Electrical LimitedRinemeck Investments (Privat) LimitedSepdom Investments (Privat) LimitedToziyana Ressourcen GmbHVorherigeBembezi Gold Mines (Private) LimitedBilboes Gold LimitedMaligreen Bergbauunternehmen (Privat) LimitedMax Mind Investments (Privat) LimitedPan African Mining (Privat) LimitedR Davis (Privat) LimitedTayanna Mocambique LimitedDer vollständige Name von Herrn Gapare ist Victor Robinson Gapare. Er ist 58 Jahre alt.Herr Gapare ist an den an Toziyana ausgegebenen Aktien beteiligt. Er hält keine Aktienoptionen des Unternehmens.Dem Unternehmen wurden keine weiteren Angelegenheiten mitgeteilt, die gemäß Absatz (g) des Anhangs 2 der AIM-Regeln bekannt gegeben werden müssen.Hinweis: Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen werden von der Gesellschaft als Insiderinformationen gemäß der Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014 ("MAR") betrachtet, da sie aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen Rechts des Vereinigten Königreichs sind, und werden in Übereinstimmung mit den Verpflichtungen der Gesellschaft gemäß Artikel 17 der MAR offengelegt.Vorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen: Bei den in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen und Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, handelt es sich um "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, die Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf die aktuellen Erwartungen, Absichten, Pläne und Überzeugungen von Caledonia beinhalten, aber nicht darauf beschränkt sind. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig an zukunftsgerichteten Begriffen wie "antizipieren", "glauben", "erwarten", "Ziel", "planen", "anvisieren", "beabsichtigen", "schätzen", "könnten", "sollten", "könnten" und "werden" oder der Verneinung dieser Begriffe oder ähnlichen Begriffen zu erkennen, die auf zukünftige Ergebnisse oder andere Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Ziele, Annahmen, Absichten oder Aussagen über zukünftige Ereignisse oder Leistungen hinweisen. Beispiele für zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung sind: Produktionsprognosen, Schätzungen zukünftiger/angepeilter Produktionsraten, unsere Pläne hinsichtlich eines modifizierten Erschließungsplans mit einem stufenweisen Ansatz mit einer geringeren Anfangsproduktion und einem geringeren Spitzenfinanzierungsbedarf sowie unsere Pläne und Zeitpläne hinsichtlich weiterer Explorationen, Bohrungen und Erschließungen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren zum Teil auf Annahmen und Faktoren, die sich ändern oder als falsch erweisen können, wodurch die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von jenen abweichen können, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert wurden. Zu diesen Faktoren und Annahmen gehören unter anderem: die Festlegung der geschätzten Ressourcen und Reserven, der Gehalt und die Ausbeute der abgebauten Mineralien, die von den Schätzungen abweichen, der Erfolg zukünftiger Explorations- und Bohrprogramme, die Zuverlässigkeit der Bohr-, Probenahme- und Untersuchungsdaten, die Repräsentativität der Mineralisierung, der Erfolg geplanter metallurgischer Testarbeiten, die Verfügbarkeit von Kapital und die Genauigkeit der geschätzten Betriebskosten, Erlangung der erforderlichen behördlichen, umweltrechtlichen oder sonstigen Projektgenehmigungen, Inflation, Wechselkursänderungen, Schwankungen der Rohstoffpreise, Verzögerungen bei der Entwicklung von Projekten, die Bewertung der bestehenden Kapitalintensität des Bilboes-Goldprojekts und Caledonias Erfahrung mit der Projektentwicklung in Simbabwe sowie andere Faktoren.Inhaber von Wertpapieren, potenzielle Inhaber von Wertpapieren und andere potenzielle Investoren sollten sich darüber im Klaren sein, dass diese Aussagen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen genannt werden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: Risiken in Bezug auf den Abschluss der Akquisition, Risiken in Bezug auf die Schätzung von Mineralreserven und Mineralressourcen, die sich als ungenau erweisen, Schwankungen des Goldpreises, Risiken und Gefahren in Verbindung mit dem Geschäft der Mineralexploration, -erschließung und -förderung, Risiken in Bezug auf die Kreditwürdigkeit oder die finanzielle Situation von Lieferanten, Veredlern und anderen Parteien, mit denen das Unternehmen Geschäfte macht; unzureichende Versicherungen oder die Unfähigkeit, eine Versicherung abzuschließen, um diese Risiken und Gefahren abzudecken, Beziehungen zu Mitarbeitern, Beziehungen zu und Ansprüche von lokalen Gemeinden und indigenen Bevölkerungsgruppen, politische Risiken, Risiken im Zusammenhang mit Naturkatastrophen, Terrorismus, zivilen Unruhen, Bedenken hinsichtlich der öffentlichen Gesundheit (einschließlich Gesundheitsepidemien oder Ausbrüche von übertragbaren Krankheiten wie dem Coronavirus (COVID-19)), Verfügbarkeit und steigende Kosten im Zusammenhang mit Bergbau-Inputs und Arbeitskräften; der spekulative Charakter der Mineralexploration und -erschließung, einschließlich der Risiken des Erhalts oder der Aufrechterhaltung der erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen, abnehmender Mengen oder Gehalte der Mineralreserven beim Abbau; die globale Finanzlage, die tatsächlichen Ergebnisse laufender Explorationsaktivitäten, Änderungen der Schlussfolgerungen wirtschaftlicher Bewertungen und Änderungen der Projektparameter, um unvorhergesehenen wirtschaftlichen oder anderen Faktoren Rechnung zu tragen, Risiken erhöhter Kapital- und Betriebskosten, Umwelt-, Sicherheits- oder regulatorische Risiken, Enteignung, das Eigentumsrecht des Unternehmens an Grundstücken, einschließlich des Eigentums an diesen Grundstücken, erhöhter Wettbewerb in der Bergbaubranche um Grundstücke, Ausrüstung, qualifiziertes Personal und deren Kosten, Risiken in Bezug auf die Ungewissheit des Zeitpunkts von Ereignissen, einschließlich der angestrebten Steigerung der Produktionsrate, und Währungsschwankungen. Inhaber von Wertpapieren, potenzielle Inhaber von Wertpapieren und andere potenzielle Investoren werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Es liegt in der Natur der Sache, dass zukunftsgerichtete Informationen zahlreiche Annahmen, inhärente Risiken und Ungewissheiten, sowohl allgemeiner als auch spezifischer Art, beinhalten, die zu der Möglichkeit beitragen, dass die Vorhersagen, Prognosen, Projektionen und verschiedene zukünftige Ereignisse nicht eintreten werden. Caledonia ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder anderweitig zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderer Faktoren, die diese Informationen beeinflussen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101") ist eine Vorschrift der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörde, die Standards für die öffentliche Bekanntgabe wissenschaftlicher und technischer Informationen über Mineralprojekte durch einen Emittenten festlegt. Sofern nicht anders angegeben, wurden alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Reserven- und Ressourcenschätzungen gemäß NI 43-101 und dem Klassifizierungssystem des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum erstellt. Diese Standards unterscheiden sich von den Anforderungen der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC"), weshalb die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Reserven- und Ressourceninformationen möglicherweise nicht mit ähnlichen Informationen vergleichbar sind, die von U.S. Unternehmen veröffentlicht werden. Die Anforderungen von NI 43-101 für die Identifizierung von Reserven und Ressourcen sind auch nicht dieselben wie jene der SEC, und alle Reserven oder Ressourcen, die in Übereinstimmung mit NI 43-101 gemeldet werden, qualifizieren sich möglicherweise nicht als "Reserven" oder "Ressourcen" gemäß den SEC-Standards. Dementsprechend sind die hier dargelegten Informationen über Mineralreserven und -ressourcen möglicherweise nicht mit den Informationen vergleichbar, die von Unternehmen veröffentlicht werden, die gemäß den US-amerikanischen Standards berichten.Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf der Aktien von Caledonia in den Vereinigten Staaten oder anderswo dar. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch dürfen die Aktien von Caledonia in einer Provinz, einem Bundesstaat oder einer Gerichtsbarkeit verkauft werden, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen dieser Provinz, dieses Bundesstaats oder dieser Gerichtsbarkeit rechtswidrig wäre.