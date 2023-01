Klondike Gold veröffentlicht Explorationsziele für 2023 und überprüft -meilensteine aus 2022 auf Klondike District

Klassifizierung Lagerstätte Menge durchschnittl. Au-Gehalt enthaltenes Au (oz)

(Tonnen) (g/t)

angedeutet Lone Star 19.535.528 0,643 403.857

Stander 2.049.741 0,987 65.044

gesamt 21.585.269 0,676 468.901

vermutet Lone Star 6.156.522 0,503 99.562

Stander 304.821 1,265 12.397

gesamt 6.461.343 0,539 111.959

Vancouver, 12. Januar 2023 - Klondike Gold Corp. (TSX.V: KG; FWB: LBDP; OTCQB: KDKGF) (Klondike Gold oder das Unternehmen) veröffentlicht seine Explorationsziele für 2023, die auf den Explorationsfortschritten basieren, die 2022 auf dem Goldprojekt Klondike District in der Nähe von Dawson City im Bergbaubezirk Dawson im Yukon, Kanada, gemacht wurden.Das Unternehmen hat für die Explorationsarbeiten 2023 zwei Hauptziele festgelegt:Das erste Ziel ist, die aktuelle Mineralressourcenschätzung auf mehr als 1 Mio. Unzen Au zu verdoppeln. Arbeiten sollen auf den identifizierten Gebieten auf den Zonen Lone Star und Stander stattfinden, wo die goldführende Mineralisierung zwar zusammenhängend ist, aber außerhalb der drei Gebiete mit auf Gruben beschränkten Mineralressourcen liegt, die im November 2022 im Rahmen der Mineralressourcenschätzung identifiziert wurden. Das gleiche Arbeitsprogramm soll sich auch auf Erweiterungen der Mineralisierung in der Zone Stander entlang des Streichens sowie zur Tiefe hin beziehen und auch die bislang getesteten goldführenden Erzgänge bis zu einer Tiefe von mehr als 75 Metern vertikal zur Oberfläche genauer untersuchen.Das zweite Ziel ist, neue Entdeckungen zu identifizieren und abzugrenzen, die in weitere Mineralressourcen umgewandelt werden können. Ein Gebiet, das anhand positiver visueller Ergebnisse im Jahr 2022 ausgemacht wurde, ist das auf der neuen Zone Gay Gulch, wo sichtbares Gold gefunden und umfangreiche Verkieselung durch Explorationsbohrungen identifiziert wurde. 2023 sollen Anschlussbohrungen stattfinden. Das zweite Gebiet erfordert detaillierte Exploration des großen, unterexplorierten südöstlichen Endes des Konzessionsgebiets Klondike District. Aktuelle Kartierung sowie positive Ergebnisse geophysikalischer Vermessungen, LIDAR, Bodenproben und Prospektionsarbeiten haben einige neue Ziele hoher Priorität identifiziert.- April 2022: Abschluss des NI-43-101-konformen geologischen technischen Berichts (der technische Bericht). Zum ersten Mal seit der Entdeckung von Gold in Klondike im Jahre 1896 kartiert dieser wegweisende technische Bericht die Lithologie von Einheiten und lokalisiert größere Überschiebungen. Das Verwerfungsnetzwerk ist eine notwendige Voraussetzung für orogene Goldlagerstätten und der primäre Fokus orogener Goldexploration und -erschließung.- Juni 2022: Das Unternehmen ging mehrjährige Partnerschaften mit kanadischen und US-amerikanischen akademischen und Forschungsinstitutionen ein, darunter die University of Ottawa, University of Toronto, Dalhousie University, Colorado School of Mines und das Center for Advanced Earth Resource Models mit Finanzierungszuschüssen des National Science and Engineering Research Council (Kanada) und der National Science Foundation (USA). Forschungstätigkeiten dokumentieren das Ausmaß orogener Goldlagerstätten im Klondike als direkte Unterstützung für die Explorationszielsetzung.- August 2022: Zu den nennenswerten Kartierungsergebnissen gehört die Entdeckung von sichtbarem Gold in Quarz-Brekzienerzgang-Ausbiss bei Gay Gulch entlang eines strukturellen Kontakts, der von einer grafitischen Verwerfung geprägt ist. Die Anschlussbohrungen bei Gay Gulch durchschnitten eine durchdringende Verkieselung mit Quarzerzgängen. Weitere Kartierung im Klondike District führte zu einer Vervierfachung der Kartierungspunkte von ungefähr 3.000 auf ungefähr 12.000 und folglich zu einem größeren Vertrauen in die Lithologie und Verwerfungsverteilung. Insgesamt wurden 5.832 Bohrmeter in 47 Bohrlöchern abgeschlossen, die die Zone Stander, das Vorkommen Gay Gulch und regionale Ziele testeten.- November 2022: Es wurde der allererste NI-43-101-konforme technische Bericht zur Mineralressource abgeschlossen, der auf Gruben beschränkte Goldmineralisierung in Muttergestein dokumentierte und eine angedeutete Mineralressource von insgesamt 469.000 Unzen Gold und eine vermutete Mineralressource von insgesamt 112.000 Unzen Gold auf den oberflächennahen Lagerstätten Lone Star und Stander umfasste. Die erste Mineralressourcenschätzung basiert auf Bohrergebnissen aus den Feldsaisons 2014 bis 2021. Die auf Gruben beschränkte Mineralressourcenschätzung wird unten in Tabelle 1 zusammengefasst und in Abbildung 1 dargestellt.1. Gültigkeitsdatum für die Mineralressourcenschätzung ist der 10. November 2022. Die erste Mineralressourcenschätzung für das Konzessionsgebiet Klondike District wurde von Marc Jutras, P.Eng., M.A.Sc., Principal, Ginto Consulting Inc., einer unabhängigen qualifizierten Person gemäß NI 43-101, erstellt. Der technische Bericht zur Mineralressourcenschätzung mit dem Titel NI 43-101 Technical Report on the Klondike District Gold Project, Yukon Territory, Canada wurde am 10. November 2022 bei SEDAR unter www.sedar.com archiviert. Siehe Pressemitteilung vom 16. Dezember 2022.2. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben keine nachgewiesene Wirtschaftlichkeit. Die Schätzung der Mineralressourcen kann durch Umwelt-, Genehmigungs-, Rechts-, Eigentums-, Steuer-, soziopolitische, Marketing- oder andere relevante Fragen wesentlich beeinflusst werden.3. Für die Klassifizierung der Mineralressourcen wurden die CIM-Definitionen (Canadian Institute of Mining and Petroleum) herangezogen. Die Menge und der Gehalt der in dieser Schätzung gemeldeten vermuteten Mineralressourcen sind ungewiss; es wurden nicht genügend Explorationsarbeiten durchgeführt, um diese vermuteten Mineralressourcen als angedeutete Mineralressourcen zu definieren, und es ist ungewiss, ob weitere Explorationsarbeiten zu einer Aufwertung in die Kategorie der angedeuteten oder nachgewiesenen Mineralressourcen führen werden.4. Die Mineralressourcen werden mit einem Cutoff-Gehalt von 0,2 g/t Au gemeldet, wobei ein Goldpreis von 1.700 USD/Unze und ein CAD/USD-Wechselkurs von 0,75 zugrunde gelegt werden.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/68830/KlondikeGold_120123_DEPRCOM.001.jpegAbbildung 1: Ressourcengebiete des Goldprojekts Klondike District im Jahr 2022Die Analyseergebnisse aus 26 Gesteinsproben, die 2022 bei der Untersuchung von mit einem Verwerfungsnetzwerk assoziierten Aufschlüssen in den Gebieten der Zone Stander und der Entdeckung Gay Gulch genommen wurden, werden in den kommenden Wochen erwartet.Ebenfalls werden die Analyseergebnisse aus insgesamt 6.129 Kernproben, die 2022 aus 47 Bohrlöchern genommen wurden, einschließlich zielgerichteter Testbohrungen auf der Zone Stander zur Ressourcenerweiterung und dem Vorkommen Gay Gulch als Entdeckungspotenzial, nach Analyse der Gesteinsproben erwartet.Klondike Gold wird an den folgenden Veranstaltungen teilnehmen:- Jay Taylor Live Interview Podcast - 24. Januar 2023- Vancouver Resource Investment Conference (Vancouver) - 29. bis 30. Januar 2023- Whistler Capital Event Conference (Whistler) - 10. bis 12. Februar 2023- PDAC (Toronto) - 5. bis 8. März 2023Bei allen Veranstaltungen sind Änderungen vorbehalten.Die technischen und wissenschaftlichen Informationen in dieser Pressemeldung wurden von Peter Tallman, P.Geo., President und CEO von Klondike Gold Corp., in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift NI 43-101 geprüft und freigegeben. Detaillierte technische Informationen, Spezifikationen, analytische Informationen und Verfahren sind auf der Website des Unternehmens zu finden.Klondike Gold ist ein in Vancouver ansässiges Goldexplorationsunternehmen, das sein zu 100 % unternehmenseigenes Goldprojekt Klondike District in Dawson City, Yukon Territory, einer der führenden Bergbauregionen der Welt, erschließt. Klondike Gold ist ein in Vancouver ansässiges Goldexplorationsunternehmen, das sein zu 100 % unternehmenseigenes Goldprojekt Klondike District in Dawson City, Yukon Territory, einer der führenden Bergbauregionen der Welt, erschließt. Die Explorationen im Goldprojekt Klondike District zielen auf Gold ab, das in Verbindung mit distriktweiten orogenen Verwerfungen entlang der 55 Kilometer Länge des berühmten Seifenerzgebiets Klondike Goldfields stehen. Es wurden neben anderen Zielgebieten in der Zone Lone Star und in der Zone Stander Goldmineralisierungen über mehreren Kilometern identifiziert. Das Unternehmen hat eine erste Mineralressourcenschätzung im Umfang von 469.000 Unzen in der Kategorie angedeutet und 112.000 in der Kategorie vermutet durchgeführt - ein Meilenstein für den Klondike-Bezirk. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Erkundung und Erschließung seines 586 Quadratkilometer großen Konzessionsgebiets, das sowohl über Linienflüge als auch über gut gewartete staatliche Straßen erreichbar ist. Das Konzessionsgebiet befindet sich außerhalb der Stadt Dawson City (Yukon) in einem Gebiet, das traditionell der Trondëk Hwëchin First Nation gehört. 