Caledonia Mining Corporation Plc.: Mitteilung einer relevanten Änderung an den Hauptaktionär

1a. Identität des Emittenten oder des zugrunde liegenden Emittenten Caledonia Mining Corporation plc

bestehender Aktien, an die Stimmrechte geknüpft sindii :



1b. Bitte geben Sie an, ob es sich bei dem Emittenten um einen nichtbritischen Emittenten handelt (falls zutreffend, bitte ein "X" ankreuzen)

Nichtbritischer Emittent X

2. Grund für die Meldung (bitte kreuzen Sie das/die entsprechende(n) Feld(er) mit einem "X" an)

Ein Erwerb oder eine Veräußerung von Stimmrechten X

Ein Erwerb oder eine Veräußerung von Finanzinstrumenten

Ein Ereignis, das die Aufteilung der Stimmrechte verändert

Andere (bitte angeben)iii :

3. Angaben zur meldepflichtigen Personiv

Name Van Eck Associates Gesellschaft

Stadt und Land des eingetragenen Sitzes (falls zutreffend) New York, NY USA

4. Vollständiger Name des/der Aktionäre(s) (falls abweichend von 3.)v

Name VanEck Junior Gold Miners ETF

VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF

Stadt und Land des eingetragenen Sitzes (falls zutreffend)

5. Datum, an dem der Schwellenwert überschritten oder erreicht wurde 18/01/2023

(TT/MM/JJJJ)vi

:

6. Datum der Benachrichtigung des Emittenten (DD/MM/YYYY): 19/01/2023







7. Gesamtpositionen der meldepflichtigen Person(en)

% der mit den Aktien % der Stimmrechte durch Summe aus beiden in % (8.A + Gesamtzahl der

verbundenen Stimmrechte Finanzinstrumente 8.B) Stimmrechte des

(insgesamt 8. ( Emittentenvii

A) Summe aus 8.B 1 + 8.B 2)

Situation zum Zeitpunkt des 3.08% 3.08% 17,258,923

Überschreitens oder

Erreichens der

Schwelle

Position der vorherigen 529,779 4.128%

Meldung (falls



anwendbar)



8. Mitgeteilte Einzelheiten über die sich ergebende Situation an dem Tag, an dem die Schwelle überschritten oder erreicht wurdeviii

A: Mit den Aktien verbundene Stimmrechte

Gattung/Art der Anzahl der Stimmrechteix % der Stimmrechte

Aktien

ISIN-Code (falls möglich)

Direkt Indirekt Direkt Indirekt

(Artikel 9 der Richtlinie (Artikel 10 der Richtlinie (Artikel 9 der Richtlinie (Artikel 10 der Richtlinie

2004/109/EG) 2004/109/EG) 2004/109/EG) 2004/109/EG)

(DTR5.1) (DTR5.2.1) (DTR5.1) (DTR5.2.1)

JE00BF0XVB15 532,077 3.08%





ZUSAMMENFASSUNG 8. A 532,077 3.08%







B 1: Finanzinstrumente im Sinne von Art. 13(1)(a) der Richtlinie 2004/109/EG (DTR5.3.1.1 (a))

Art des Finanzinstruments Verfallsdatum Ausübungs-/Umwandlungszeitraumxi Anzahl der Stimmrechte, die erworben % der Stimmrechte

Datumx werden können, wenn das Instrument



ausgeübt/umgekehrt.







ZWISCHENSUMME 8. B 1









B 2: Finanzinstrumente mit ähnlicher wirtschaftlicher Wirkung gemäß Art. 13(1)(b) der Richtlinie 2004/109/EG (DTR5.3.1.1 (b))

Art des Finanzinstruments Verfallsdatum Physisch oder bar Anzahl der Stimmrechte % der Stimmrechte

Datumx Ausübungs-/UmwandlungszeitSiedlungxii

raum

xi







ZUSAMMENFASSUNG 8.B.2





9. Angaben zu der anmeldepflichtigen Person (bitte ankreuzen)

zutreffendes Kästchen mit einem "X")

Die meldepflichtige Person wird nicht von einer natürlichen oder juristischen Person kontrolliert und kontrolliert keine anderen

Unternehmen, die direkt oder indirekt eine Beteiligung an dem (zugrunde liegenden) Emittenten

haltenxiii

Vollständige Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder die X

Finanzinstrumente tatsächlich gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Personxiv

(bitte fügen Sie erforderlichenfalls weitere Zeilen

hinzu)

Namexv % der Stimmrechte, wenn er die % der Stimmrechte durch Summe aus beiden, wenn sie gleich

meldepflichtige Schwelle erreicht Finanzinstrumente, wenn sie die oder höher als die meldepflichtige

oder meldepflichtige Schwelle erreichen Schwelle

überschreitet oder ist

überschreiten

VanEck Junior Gold Miners ETF 2.78% 2.78%

VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 0.30% 0.30%









10. Im Falle einer Stimmrechtsvertretung bitte angeben:

Name des Vollmachtgebers Glass Lewis

Anzahl und % der gehaltenen Stimmrechte 532.077 Aktien und 3,08% Stimmrecht

Das Datum, bis zu dem die Stimmrechte gehalten werden Öffnen Sie



11. Zusätzliche Informationenxvi





Ort der Fertigstellung Tampa, FL

Datum der Fertigstellung 19. Januar 2023

23. Januar 2023 - Caledonia Mining Corporation plc ("Caledonia" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass es am 19. Januar 2023 eine Mitteilung von Van Eck Associates Corporation ("Van Eck"), einem "bedeutenden Aktionär" des Unternehmens im Sinne der AIM-Regeln für Unternehmen, erhalten hat.Nach dem kürzlich erfolgten Abschluss der Transaktion zur Übernahme von Bilboes Gold Limited (siehe Mitteilung des Unternehmens vom 6. Januar 2023) gab das Unternehmen 4.425.797 neue Aktien aus, die 25,64 Prozent des vollständig verwässerten Aktienkapitals von Caledonia entsprechen. . Das Unternehmen hat nun drei neue bedeutende Aktionäre, wie in der Ankündigung dargelegt, und infolgedessen hat sich der prozentuale Anteil von Van Eck am vollständig verwässerten Aktienkapital verringert, und das Unternehmen wurde von Van Eck entsprechend informiert.Eine Kopie der Meldung finden Sie unten.Caledonia Mining Corporation plcMark LearmonthTel: +44 1534 679 802Camilla HorsfallTel: +44 7817 841793Cenkos Securities plc (Nomad und gemeinsamer Makler)Adrian HaddenTel: +44 207 397 1965Neil McDonaldTel: +44 131 220 9771Perle KellieTel: +44 131 220 9775Liberum Capital Limited (Gemeinsamer Makler)Scott Mathieson/Kane CollingsTel: +44 20 3100 2000BlytheRay Finanz-PRTim Blythe/Megan RayTel: +44 207 138 32043PPBPatrick ChidleyTel: +1 917 991 7701Paul DurhamTel: +1 203 940 2538Curate Public Relations (Simbabwe)Debra TatendaTel: +263 77802131IH Securities (Private) Limited (VFEX-Sponsor - Simbabwe)Dzika DhanaLloyd MlotshwaTel: +263 (242) 745 119/33/39In Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staiger & Marc Ollingerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chTR-1: Standardformular für die Meldung bedeutender BetriebeMITTEILUNG VON WICHTIGEN BETEILIGUNGEN (möglichst im Microsoft-Word-Format an den betreffenden Emittenten und an die FCA zu senden)i