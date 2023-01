Osisko Development legt technischen Bericht über 1. Schätzung der Mineralressourcen für Trixie- und Tintic-Projekt vor

Klassifizierung Tonnen Au-Gehalt Enthaltenes Gold Ag-Gehalt Enthaltenes

(000's) (g/t) (000's oz) (g/t) Silber



(000's oz)

Gemessen 11 190.61 67 195.53 69

Angezeigt 225 20.17 146 43.73 316

Gemessen und Angezeigt 236 28.08 213 50.77 385

Abgeleitet 385 19.64 243 42.82 530

Bereich Kategorie Tonnen Gehalt Enthalten Gehalt Enthalten

(Au g/t) Gold (oz) (Ag g/t) Silber (oz)

T1 Gemessen - - - - -

Angezeigt 34,470 16.39 18,159 30.55 33,856

M+I 34,470 16.39 18,159 30.55 33,856

Abgeleitet 134,665 16.59 71,832 38.51 166,716

T2 Gemessen 10,938 190.61 67,029 195.53 68,757

Angezeigt 6,705 138.30 29,815 107.95 23,272

M+I 17,643 170.73 96,844 162.24 92,029

Abgeleitet 25,181 101.37 82,070 146.32 118,457

T4 Gemessen - - - - -

Angezeigt 178,825 16.64 95,667 43.65 250,941

M+I 178,825 16.64 95,667 43.65 250,941

Abgeleitet 128,038 9.10 37,460 21.64 89,063

75-85 Gemessen - - - - -

Angezeigt 4,870 14.10 2,207 51.77 8,106

M+I 4,870 14.10 2,207 51.77 8,106

Abgeleitet 96,962 16.58 51,691 49.89 155,530

Insgesamt Gemessen 10,938 190.61 67,029 195.53 68,757

Angezeigt 224,870 20.17 145,849 43.73 316,175

M+I 235,808 28.08 212,878 50.77 384,932

Abgeleitet 384,845 19.64 243,053 42.82 529,766

Klassifizierung Tonnen COG Gehalt Enthalten Gehalt Enthalten

(Au g/t) Gold (Unze) (Ag g/t) Silber (oz)

Gemessen + 334,672 2.50 20.83 224,173 42.82 460,779

Angezeigt

307,608 3.00 22.42 221,774 44.89 443,994

282,778 3.50 24.10 219,084 46.57 423,392

262,447 4.00 25.68 216,661 48.36 408,078

246,598 4.50 27.05 214,455 49.84 395,124

235,808 4.85 28.08 212,878 50.77 384,932

233,051 5.00 28.35 212,436 51.15 383,279

219,345 5.50 29.79 210,054 52.66 371,399

209,391 6.00 30.92 208,184 53.92 363,007

198,274 6.50 32.30 205,914 55.54 354,071

189,341 7.00 33.50 203,919 56.92 346,468

181,989 7.50 34.55 202,159 57.85 338,499

Abgeleitet 553,279 2.50 14.75 262,371 38.22 679,912

493,696 3.00 16.19 256,945 39.98 634,610

450,545 3.50 17.42 252,276 41.35 598,941

420,273 4.00 18.37 248,242 42.24 570,717

397,456 4.50 19.18 245,047 42.52 543,387

384,845 4.85 19.64 243,053 42.82 529,766

379,046 5.00 19.87 242,188 43.02 524,210

361,726 5.50 20.56 239,154 43.98 511,444

347,256 6.00 21.18 236,435 44.95 501,843

329,274 6.50 21.97 232,593 46.19 488,985

313,378 7.00 22.74 229,161 47.45 478,092

296,008 7.50 23.63 224,925 48.87 465,129

PARAMETER WERTE

Bergbaukosten ($/ST) $60.00

G&A ($/ST) $64.97

Transportkosten ($/ST) $10.00

Fräsen ($/ST) $89.00

Raffinierungskosten insgesamt $2.65

Goldpreis $1,750

Lizenzgebühren (Kombination) 4.50%

Mühlenausbringung 95.0%

Cut-off-Gehalt (COG) 4.85

Montreal, 31. Januar 2023 - Osisko Development Corp. (NYSE: ODV, TSXV: ODV) ("Osisko Development" oder das "Unternehmen") gibt die Einreichung eines technischen Berichts (der technische Bericht") in Zusammenhang mit der ersten Mineralressourcenschätzung (MRE") für die zu 100 % unternehmenseigene unterirdische Lagerstätte Trixie (Trixie") (die MRE Trixie") innerhalb des unternehmenseigenen größeren Projekts Tintic (Tintic" oder das Projekt Tintic") in Zentral-Utah, USA, bekannt. Die Highlights des zuvor gemeldeten Trixie MRE, die in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 17. Januar 2023 bekannt gegeben wurden, werden im Folgenden dargestellt und stimmen mit dem technischen Bericht überein.Der technische Bericht mit dem Titel "NI 43-101 Technical Report, Initial Mineral Resource Estimate for the Trixie Deposit, Tintic Project, Utah, United States of America" (Technischer Bericht gemäß NI 43-101, Erste Mineralressourcenschätzung für die Lagerstätte Trixie, Projekt Tintic, Utah, Vereinigte Staaten von Amerika), datiert vom 27. Januar 2023 (mit einem Gültigkeitsdatum vom 10. Januar 2023), wurde für das Unternehmen von unabhängigen Vertretern von Micon International Limited in Übereinstimmung mit National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101") erstellt und ist auf SEDAR (www.sedar.com) und auf EDGAR (www.sec.gov) unter dem Emittentenprofil von Osisko Development sowie auf der Website des Unternehmens unter https://osiskodev.com/tintic-project verfügbar.Tabelle 1: Schätzung der Mineralressourcen von Trixie für 2023 (alle Zonen) - 10. Januar 20231. Troy-Unzen ("oz"), Gold ("Au"), Silber ("Ag"), Tonnen ("t"), Gramm pro Tonne ("g/t").2. Das Datum des Inkrafttretens der Trixie MRE ist der 10. Januar 2023.3. Jeder von Herrn William Lewis P.Geo von Micon International Limited und Alan S J San Martin, AusIMM(CP), von Micon International Limited (i) hat die Trixie MRE überprüft und validiert, (ii) gilt als unabhängig vom Unternehmen im Sinne von Abschnitt 1.5 von NI 43-101 und (iii) ist eine "qualifizierte Person" im Sinne von NI 43-101.4. Das Trixie MRE besteht aus fünf Zonen im Großraum Trixie: T1, T2, T3, T4 und 75-85. Keiner der Blöcke in T3 entspricht dem Cutoff-Gehalt, der für die Trixie MRE verwendet wurde.5. Die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten MRE von Trixie wurden unter Anwendung der CIM-Standards für die Definition von Mineralressourcen und -reserven sowie der vom ständigen CIM-Ausschuss für Reservendefinitionen erstellten und vom CIM-Rat angenommenen Richtlinien geschätzt.6. Mineralressourcen werden gemeldet, wenn sie sich innerhalb potenziell abbaubarer Formen befinden, die von einem Stollenoptimierungsalgorithmus abgeleitet wurden. Dabei wird von einem unterirdischen Langlochabbauverfahren mit Stollen von 6,1 m x 6,1 m x mindestens 1,5 m Größe ausgegangen.7. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Lebensfähigkeit.8. Die geologische Modellierung wurde vom leitenden Produktionsgeologen von Osisko Development, Courtney Kurtz, P.G. aus Utah, USA, unter Verwendung der Software Leapfrog Geo durchgeführt. Die Trixie MRE wurde von Daniel Downton, P.Geo., dem leitenden Ressourcengeologen von Osisko Development, unter Verwendung der Software Datamine Studio RM Pro 1.12 erstellt. Das Trixie MRE wurde von William Lewis und Alan San Martin von Micon International Ltd. überprüft und verifiziert.9. Die Schätzung wird für ein Untertagebauszenario und mit USD-Annahmen gemeldet. Der Cutoff-Gehalt von 4,85 g/t Au wurde unter Zugrundelegung eines Goldpreises von 1.750 US$ pro Unze, eines CAD/USD-Wechselkurses von 1,30, Gesamtabbau-, Verarbeitungs- und Gemeinkosten von 226,62 US$ pro Imperialtonne, einer kombinierten Lizenzgebühr von 4,5 % und einer durchschnittlichen metallurgischen Gewinnung von 95 % berechnet.10. Die durchschnittlichen Rohdichtewerte in den mineralisierten Bereichen wurden den Bereichen T1 (2,616 T/m3 ), T2 (2,955 T/m3 ), T3 (2,638 T/m3 ), T4 (2,621 T/m3 ) und 75-85 (2,617 T/m3 ) zugeordnet.11. Es wurde die Methode der inversen quadratischen Interpolation mit einer übergeordneten Blockgröße von 1,2 m x 1,2 m x 1,8 m verwendet.12. Die Ergebnisse des Trixie MRE werden in-situ dargestellt. Die Berechnungen erfolgten in metrischen Einheiten (Meter, Tonnen, g/t). Die Anzahl der Tonnen wurde auf die nächste Tausend gerundet. Etwaige Abweichungen in den Gesamtwerten sind auf Rundungseffekte zurückzuführen.13. Weder das Unternehmen noch Micon International Limited sind sich über bekannte Umwelt-, Genehmigungs-, Rechts-, Eigentums-, Steuer-, soziopolitische, Marketing- oder andere relevante Probleme bewusst, die sich wesentlich auf die Mineralressourcenschätzung auswirken könnten, sofern sie nicht in dieser Pressemitteilung veröffentlicht wurden.Siehe die unter Tabelle 1 beschriebenen Anmerkungen, die auch für Tabelle 2 in ihrer Gesamtheit gelten.Anmerkung: Micon hat die in der Sensitivitätsanalyse für das MRE Trixie verwendeten COG überprüft und ist der Ansicht, dass die einzelnen Cutoff-Gehalte, die in der Sensitivitätsanalyse verwendet wurden, den Test der vernünftigen Aussichten auf einen wirtschaftlichen Abbau erfüllen. Siehe die Anmerkungen unter Tabelle 1, die auch für Tabelle 3 in ihrer Gesamtheit gelten.Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Maggie Layman, P.Geo., Vice President, Exploration von Osisko Development, und einer qualifizierten Person" (QP") gemäß NI 43-101 geprüft und genehmigt.Die unabhängigen Sachverständigen für das Projekt Trixie MRE gemäß NI 43-101 sind William Lewis, P.Geo. und Alan S. J. San Martin AusIMM(CP) von Micon International Limited. Jeder der QPs ist unabhängig von Osisko Development und hat den Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.Die Bestimmung der wahren Mächtigkeit wird auf etwa 0,3 m bis 2,4 m (1 bis 8 ft.) für die T2-Struktur und etwa 3 m bis 25 m (10 bis 80 ft.) für die mineralisierte Stockwork-Zone T 4 geschätzt, die sich in der hängenden Wand der T2-Struktur befindet. Alle unterirdischen Strebproben werden von TCM-Geologen von jedem der aktiven Abbaustrecken entnommen, wobei die Proben von den Geologen von Trixie zum TCM-Labor vor Ort transportiert werden, das sich im Burgin-Verwaltungskomplex befindet. Die untertägigen Proben werden getrocknet, auf < 10 mm zerkleinert und ein 250 g Split wird entnommen. Der Split wird pulverisiert und eine 30 g Brandprobe mit gravimetrischem Abschluss wird durchgeführt, um die Gold- und Silbergehalte zu bestimmen, die in Unzen/kurze Tonne und g/t Angezeigt werden.Das TCM Burgin-Labor ist kein zertifiziertes Analyselabor, die Einrichtung wird jedoch von einem qualifizierten Laborleiter geleitet und jährlich von technischen Mitarbeitern überprüft. Laborübergreifende Kontrolluntersuchungen, bei denen das ALS-Labor als unabhängiger Dritter Proben analysiert, werden routinemäßig als Teil der laufenden Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle ("QA/QC") durchgeführt. Zertifizierte OREAS-QC-Standards und Leerproben werden in regelmäßigen Abständen in den Probenstrom eingefügt, um die Laborleistung zu überwachen.Alle Bohrkern- und Explorationsproben werden zur externen Probenaufbereitung und -analyse an das ALS-Labor versandt. Die Proben werden mit einer eindeutigen Proben-ID versehen. Alle geologischen und Probennahmeinformationen werden in die Datenbank Datamine Fusion eingegeben. Der Kern wird in zwei Hälften gesägt und die Hälfte der Proben wird entnommen. Zertifizierte Standards und Leerproben werden in alle Probenlieferungen eingefügt. Die Proben werden von Old Dominion Transportation abgeholt und an das ALS-Labor in Reno, NV, geschickt. Den Proben werden Formulare beigefügt, und digitale Kopien werden per E-Mail an ALS gesendet.Die gesamte Probenvorbereitung wird von ALS durchgeführt, einschließlich der Zerkleinerung und Pulverisierung der Proben (Prep 31 ). Die analytischen Untersuchungen umfassen Gold und Silber mittels Brandprobe 50 g Probe mit AAS-Abschluss (Au-AA 26 ), Überschreitungen der Grenzwerte mittels gravimetrischer Analyse (Au-Grav 22 ). Die Multielementanalyse erfolgt durch einen Aufschluss mit vier Säuren (ME-MS 61 ). Der Zellstoff wird an Osisko Development zurückgeschickt und grober Ausschuss wird nach 90 Tagen entsorgt. Die Analysen werden an Osisko Development gemeldet und dann in Datamine Fusion geladen, die QA/QC-Proben werden überprüft und die Analysen mit den Probeninformationen für zukünftige Berichte zusammengeführt. Osisko Development Corp. ist ein führendes nordamerikanisches Golderschließungsunternehmen, das sich auf qualitativ hochwertige, in der Vergangenheit produzierende Grundstücke in bergbaufreundlichen Gebieten mit Potenzial für die Größe eines Bezirks konzentriert. Das Ziel des Unternehmens ist es, durch die Weiterentwicklung des zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekts Cariboo in Central B.C., Kanada, des vor kurzem erworbenen Projekts Tintic im historischen Bergbaurevier East Tintic in Utah, USA, und des Goldprojekts San Antonio in Sonora, Mexiko, zu einem mittleren Goldproduzenten zu werden. Neben dem beträchtlichen Brownfield-Explorationspotenzial dieser Grundstücke, die von bedeutenden historischen Bergbaudaten, einer bestehenden Infrastruktur und dem Zugang zu qualifizierten Arbeitskräften profitieren, wird die Projektpipeline des Unternehmens durch andere aussichtsreiche Explorationsgrundstücke ergänzt. Die Strategie des Unternehmens besteht darin, attraktive, langlebige, sozial und ökologisch nachhaltige Bergbauanlagen zu entwickeln und gleichzeitig das Entwicklungsrisiko zu minimieren und die Mineralressourcen zu vergrößern. Die in dieser Pressemitteilung veröffentlichte Mineralressourcenschätzung kann durch geologische, umweltbezogene, genehmigungsrechtliche, rechtliche, titelbezogene, soziopolitische, vermarktungsbezogene oder andere relevante Aspekte wesentlich beeinflusst werden. Die Mineralressourcenschätzung wird gemäß den "CIM Definition Standards on Mineral Resources and Mineral Reserves" des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum klassifiziert, die durch Verweis in NI 43-101 aufgenommen wurden. Gemäß NI 43-101 dürfen Schätzungen von abgeleiteten Mineralressourcen nicht als Grundlage für Machbarkeits- oder Vormachbarkeitsstudien oder wirtschaftliche Studien dienen, es sei denn, es handelt sich um vorläufige wirtschaftliche Bewertungen. Die Leser sollten nicht davon ausgehen, dass weitere Arbeiten an den Angezeigten Ressourcen zu Mineralreserven führen werden, die wirtschaftlich abgebaut werden können.Sicherheitshinweis zum Testbergbau ohne Durchführbarkeitsstudie: Das Unternehmen weist darauf hin, dass die Entscheidung, in der Testmine Trixie mit dem Untertagebau in kleinem Maßstab und der Batch-Bottichlaugung zu beginnen, ohne eine Machbarkeitsstudie oder gemeldete Mineralressourcen oder Mineralreserven getroffen wurde, die die wirtschaftliche und technische Machbarkeit belegen, und dass infolgedessen eine erhöhte Ungewissheit hinsichtlich des Erreichens eines bestimmten Gewinnungsniveaus oder der Kosten einer solchen Gewinnung bestehen kann. Das Unternehmen weist darauf hin, dass solche Projekte in der Vergangenheit ein viel höheres Risiko eines wirtschaftlichen und technischen Scheiterns hatten. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Produktion wie erwartet oder überhaupt fortgesetzt werden kann oder dass die erwarteten Produktionskosten erreicht werden können. Wenn die Produktion nicht fortgesetzt werden kann, kann dies erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Fähigkeit des Unternehmens haben, Einnahmen und Cashflow zur Finanzierung des Betriebs zu erzielen. Wenn die erwarteten Produktionskosten nicht erreicht werden, kann dies erhebliche nachteilige Auswirkungen auf den Cashflow und die potenzielle Rentabilität des Unternehmens haben. Bei der Fortsetzung des laufenden Betriebs bei Trixie nach der Schließung wird sich das Unternehmen nicht auf eine Machbarkeitsstudie oder auf gemeldete Mineralressourcen oder Mineralreserven stützen, die die wirtschaftliche und technische Machbarkeit belegen. Das Unternehmen weist darauf hin, dass der Abbau bei Trixie jederzeit eingestellt werden könnte.Vorsichtserklärung für U.S.-Investoren: Das Unternehmen unterliegt den Berichterstattungsanforderungen der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze und meldet daher Informationen über Mineralgrundstücke, Mineralisierungen und Schätzungen von Mineralreserven und Mineralressourcen, einschließlich der Informationen im technischen Bericht von Tintic und dieser Pressemitteilung, gemäß den kanadischen Berichterstattungsanforderungen, die durch NI 43-101 geregelt werden. Daher sind diese Informationen über Mineralgrundstücke, Mineralisierungen und Schätzungen von Mineralreserven und Mineralressourcen, einschließlich der Informationen im technischen Bericht von Tintic und dieser Pressemitteilung, nicht mit ähnlichen Informationen vergleichbar, die von US-Unternehmen veröffentlicht werden, die den Berichterstattungs- und Offenlegungsvorschriften der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC") unterliegen.VORAUSSCHAUENDE AUSSAGEN: Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können als "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und als "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze betrachtet werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen setzen naturgemäß voraus, dass Osisko Development bestimmte Annahmen trifft, und sind zwangsläufig mit bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen stellen keine Leistungsgarantie dar. Wörter wie "können", "werden", "würden", "könnten", "erwarten", "glauben", "planen", "antizipieren", "beabsichtigen", "schätzen", "fortsetzen" oder die negative oder vergleichbare Terminologie sowie Begriffe, die üblicherweise in der Zukunft und unter Vorbehalt verwendet werden, sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Die in zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Informationen basieren auf bestimmten wesentlichen Annahmen, die bei der Erstellung einer Schlussfolgerung oder einer Vorhersage oder Projektion angewandt wurden, einschließlich der Wahrnehmung des Managements hinsichtlich historischer Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter zukünftiger Entwicklungen; der Nützlichkeit und Bedeutung historischer Daten, einschließlich der Bedeutung des Distrikts, der frühere produzierende Minen beherbergt; der einzigartigen Mineralisierung bei Trixie; des Potenzials einer hochgradigen Goldmineralisierung bei Trixie; der Ergebnisse (falls vorhanden) weiterer Explorationsarbeiten zur Definition und Erweiterung von Mineralressourcen; der Fähigkeit der Explorationsarbeiten (einschließlich Bohrungen), die Mineralisierung genau vorherzusagen; der Fähigkeit, zusätzliche Bohrziele zu generieren; die Fähigkeit des Managements, die Geologie und das Potenzial von Trixie zu verstehen; der Zeitplan und die Fähigkeit des Unternehmens, die MRE von Trixie (oder eine spätere MRE) zu produzieren (falls überhaupt); die Informationen und der Umfang der geplanten MRE von Trixie (und einer späteren MRE); die Auswirkungen der MRE von Trixie; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Explorationsziele im Jahr 2023 im vorgesehenen Zeitrahmen abzuschließen (falls überhaupt); die fortlaufende Weiterentwicklung der Trixie-Abnahme; die Lagerstätte, die für eine Erweiterung in der Tiefe und in der Tiefe offen bleibt; die Fähigkeit, eine Mineralisierung auf wirtschaftliche Weise zu verwerten; sowie andere Überlegungen, die unter den gegebenen Umständen als angemessen erachtet werden, und alle anderen hierin enthaltenen Informationen, die keine historischen Fakten sind, können "zukunftsgerichtete Informationen" sein. Zu den wesentlichen Annahmen zählen auch die Einschätzung des Managements hinsichtlich historischer Trends, die Fähigkeit der Exploration (einschließlich Bohrungen), die Mineralisierung genau vorherzusagen, Budgetbeschränkungen und der Zugang zu Kapital zu für das Unternehmen akzeptablen Bedingungen, die aktuellen Bedingungen und die erwarteten zukünftigen Entwicklungen, die Ergebnisse weiterer Explorationsarbeiten, um Mineralressourcen zu definieren oder zu erweitern, die Fähigkeit, die Produktion bei Trixie fortzusetzen, sowie andere Überlegungen, die unter den gegebenen Umständen als angemessen erachtet werden. Osisko Development hält seine Annahmen auf Basis der derzeit verfügbaren Informationen für angemessen, weist den Leser jedoch darauf hin, dass sich seine Annahmen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, von denen sich viele der Kontrolle von Osisko Development entziehen, letztendlich als falsch erweisen könnten, da sie Risiken und Ungewissheiten unterliegen, die Osisko Development und sein Geschäft betreffen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem Risiken in Bezug auf die Kapitalmarktbedingungen und die Fähigkeit des Unternehmens, zu für das Unternehmen akzeptablen Bedingungen Kapital für die geplante Exploration und Erschließung bei Tintic zu erhalten, die Fähigkeit, den laufenden Betrieb und die Exploration fortzusetzen, die gesetzlichen Rahmenbedingungen, die Fähigkeit der Explorationsaktivitäten (einschließlich der Bohrergebnisse), die Mineralisierung genau vorherzusagen, Fehler in der geologischen Modellierung des Managements; die Fähigkeit, den Betrieb zu erweitern oder weitere Explorationsaktivitäten, einschließlich Bohrungen, abzuschließen; die Eigentums- und Strombeteiligungen am Projekt Tintic; die Fähigkeit des Unternehmens, die erforderlichen Genehmigungen zu erhalten; die Ergebnisse der Explorationsaktivitäten; die Risiken im Zusammenhang mit Explorations-, Erschließungs- und Bergbauaktivitäten; das globale Wirtschaftsklima; die Metallpreise; die Verwässerung; die Umweltrisiken; und die Aktionen von Gemeinden und Nichtregierungsorganisationen sowie die Reaktionen der relevanten Regierungen auf den COVID-19-Ausbruch und die Wirksamkeit dieser Reaktionen. Die Leser werden dringend gebeten, die Offenlegungen unter der Überschrift Risikofaktoren" im Jahresbericht des Unternehmens für das am 31. Dezember 2021 zu Ende gegangene Jahr in der geänderten Fassung zu lesen, der auf SEDAR (www.sedar.com) unter dem Emittentenprofil von Osisko Development und auf der EDGAR-Website der SEC (www.sec.gov) veröffentlicht wurde, um weitere Informationen zu den Risiken und anderen Faktoren zu erhalten, die für die Explorationsergebnisse gelten. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden, auf der Grundlage der zum Zeitpunkt der Erstellung verfügbaren Informationen angemessen sind, können keine Zusicherungen hinsichtlich zukünftiger Ergebnisse, Aktivitäten und Erfolge gegeben werden. 